Hồ sơ vụ án: Khu vườn `có ma` qua lời kể của trẻ chăn trâu hé lộ tội ác giết bạn vì mấy bộ quần áo

Nghe các em bé chăn trâu nói trong khu vườn “có ma” rất ghê, Công an nhờ dẫn đi xem thì phát hiện xác người chết nằm dưới bùn, đang phân hủy nặng.

Khu vườn “có ma”

Vụ kỳ án này được nhắc lại theo lời kể và tư liệu của anh Nguyễn Hòa Bình - nguyên Trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Vĩnh Long). Theo đó, vụ việc xảy ra từ tháng 10/1984 tại ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Anh Bình kể, khi đó, Công an xã Thanh Đức nghe đám trẻ con chăn trâu nói về khu vườn “có ma” nên đã nhờ dẫn đến xem. Khi đến nơi thì phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc. Đến gần kiểm tra thì phát hiện xác chết dưới bùn, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an tỉnh.

Công an tỉnh Cửu Long (khi đó chưa tách tỉnh) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, xác chết đã rã thịt nên rất khó nhận định hình đáng rõ ràng, cụ thể. Bước đầu nghi ngờ đây là thi thể phụ nữ vì tóc khá dài cùng chiếc áo sóc caro đỏ. Nạn nhân đã tử vong được khoảng 10 ngày. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định, xung quanh hiện trường không có dấu vết lạ. Ban chuyên án đã tỏa lực lượng ra để tìm kiếm thông tin trong quần chúng.

Bà Tám – người dân sống gần hiện trường án mạng cho biết: “Cách đây khoảng 10 ngày, có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chở 2 cô gái đi bằng xe Honda. Khi họ dừng lại phía trước nhà tôi và có xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Hai cô gái rủ nhau đi về phía khu vườn, nơi phát hiện xác chết”.

Đứa cháu ngoại bà Tám đứng kế bên nghe thấy liền chen ngang rằng, có thấy một cô gái đưua cho người thanh niên chạy xe đôi dép “sa bô” rồi nói: “Tôi hết tiền, anh không lấy thì thôi”.

Công an tiếp tục điều tra thì tìm ra thông tin nam thanh niên đó là anh Phước – giáo viên dạy cấp 1 tại phường 2 – thị xã Vĩnh Long (TP Vĩnh Long bây giờ). Ngoài giờ dạy, anh Phước chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình

Khi tìm đến nhà anh Phước thì được hay tin, anh đã cướp giết chết và cướp xe cách đó 2 hôm. Đầu mối của vụ án vừa được mở ra đã bị chặn lại. Nhưng các trinh sát vẫn còn một manh mối khác đó là đôi dép “sa bô” mà cô gái đưa cho anh Phước để thế tiền xe.

Về xóm gần hiện trường vụ án, Công an gặp được chị Thanh. Người này cho biết, khoảng 10 ngày trước khi đang ngồi giặt quần áo thì thấy 2 người con gái đi ngang nhà, một người mập mạp lớn con còn một người lùn, hơi ốm. Chị Thanh nhớ cô gái lùn hơn mặc áo sọc ca rô màu đỏ. Một hồi sau, chị tháy cô gái mập hơn đi ra một mình còn không thấy cô gái lùn hơn đi cùng.

Từ manh mối trên, Công an tiến hành điều tra hộ khẩu ở ấp Sơn Đông thì phát hiện chị Phan Thị Hà (tên thường gọi là Mười Ba) đã đi vắng khỏi địa phương không có lý do cách đây khoảng 10 ngày. Các trinh sát đưa đôi dép cho gia đình thì họ xác nhận đây là dép của chị Mười Ba.

Điều tra thêm thì có người báo, Mười Ba từng đi buôn lậu, thường đi tuyến đường Vĩnh Long – TP Hồ Chí Minh. Các trinh sát ngày đêm mật phục, đón từng chuyến xe, lục từng bến tàu, những nơi tụ tập bạn hàng, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Ban chuyên án sau đó rút về địa phương để điều tra theo các manh mối khác có liên quan.

Kẻ sát nhân lộ diện

Đúng thời điểm vụ án rơi vào bế tắc thì một trinh sát cơ sở mật báo tin quan trọng. Anh nói vừa nghe người bạn than thở rằng: “Hôm rồi, tôi làm quen được với một cô gái tại công viên Vĩnh Long. Cô ta rủ rê tôi ngủ qua đêm, tôi nhẹ dạ nên nhận lời. Sướng đâu chưa thấy, sáng ra giật mình thức dậy thì trên người chỉ còn cái quần ngắn. Đồng hồ , nhẫn vàng, tiền bạc đều biến mất cùng con nhỏ đó. Cô ta để lại mảnh giấy “tôi mượn tạm đồ của anh. Chừng nào cóc mọc râu ôi sẽ trả lại. Goob bye’”.

Từ manh mối mảnh giấy có nội dung trên, các trinh sát tiền hành điều tra thì phát hiện đó chính là bút tích của Mười Ba. Các trinh sát tìm đến căn nhà lá nhỏ ở nằm sâu trong con hẻm tối – nơi các đôi trai gái mới quen giải quyết nhu cầu sinh lý kiểu “tiền trao cháo múc”. Sau một lúc chờ đợi, các điều tra viên đã “tóm gáy” được đối tượng nghi chính là Mười Ba.

Ban đầu, cô gái này không nhận mình là Mười Ba. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đã áp giải được đối tượng về trụ sở làm việc. Ban đầu, Mười Ba vẫn lớn giọng ngụy biện cho mình. Khi các trinh sát đặt đôi dép “sa bô” lên bàn thì Mườn Ba nói: “Đó cũng là sự công bằng thôi. Hôm đó, tôi không có tiền trả xe nên buộc phải xử lý như vậy. Nhưng chuyện đó có hại tới các anh mà moi móc nó”.

Các trinh sát không nói gì, tiếp tục đặt chiếc áo sọc ca rô đỏ lên bàn và nghiêm mặt nói: “Có liên quan chớ. Bây giờ chị phải trả lời rõ về người này. Chỉ có chị mới trả lời được mà thôi”.

Huyện Long Hồ là nơi xảy ra vụ án mạng

Nhìn thấy chiếc áo, tay Mười Ba run rẩy, cố bám lấy mép bàn và tuột xuống. Ả ta gục xuống, òa khóc. Cuối cùng Mười Ba cũng chịu khai nhận tội ác. Cô ta nói, hôm đó cùng nhỏ bạn là Bé Hai (mặc áo sọc ca rô màu đỏ) đang đứng đợi mua vé xe đi công tác tại huyện Duyên Hải (Trà Vinh). Gặp thị, Bé Hai nói: “Hôm rồi mày mượn tao mấy bộ quần áo, sao lâu không trả. Tao đi công tác xa mà thiếu quần áo mặc, mầy cố gắng trả tao sớm”.

Vì đã bán sạch quần áo của chị Bé Hai nên Mười Ba nghĩ cách đối phó: “Bây giờ chị đi theo em về lấy quần áo trả chị. Em đang gửi ở nhà người quen gần đây”.

Tin lời, chị Bé Hai đi theo Mười Ba. Mười Ba kêu một chiếc xe ôm Honda chạy đến ấp Sơn Đông. Khi đến nơi, Mười Ba không có tiền trả nên đã đưa đôi dép “sa bô” cho người lá xe thế tiền.

Tiếp đó, Mười Ba dẫn chị Bé Hai đi vào trong khu vườn vắng qua nhà bà Tám và nhà chị Thanh. Khi chị bé Hai vừa bước qua mương, Mười Ba liền quật ngã nạn nhân rồi ra tay sát hại.

Theo Mười Ba, giữa hai người không hề có bất kỳ thù hằn nào cả. Chỉ là do mượn mấy bộ quần áo nhưng lỡ đem bán đi không có trả nên nghĩ cách sát hại nạn nhân để quỵt.

Đến đây, kỳ án khu vườn “có ma” đã được giải mã. Mười Ba sau đó phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật cho hành động dã man của mình.

