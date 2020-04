Hồ sơ vụ án: Lục tung đống tro tàn tìm manh mối buộc tội gã người Hàn sát hại gia sư dạy tiếng Việt

Vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc vì mọi manh mối đều bị đốt thành tro. Song từ trong đống tro tàn đó, Công an đã phục dựng được manh mối quý giá lật tẩy tội ác của gã người Hàn cuồng ghen.

Truy tìm dấu vết từ đống tro tàn

Khoảng 14h ngày 4/9/2008, chủ bãi vật liệu xây dựng ở khu Đông Nam (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ) trình báo đến Công an quận Cầu Giết về việc phát hiện thi thể bị đốt cháy đen. Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân là giữa đám cỏ mọc um tùm đến ngang đầu gối, tử thi nằm co quắp trên đống gạch vụn, bị đốt cháy toàn thân, lộ xương mặt, sọ, xương chân, khó nhận dạng. Nạn nhân bị nhét trong một chiếc vali có khóa kéo, kích thước 80x60x40cm. Ngoài thi thể nạn nhân, trong vali còn có nhiều vật dụng khác bị lửa thiêu rụi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, tóc nhuộm màu nâu dài chấm vai, dây buộc tóc màu vàng, mặc áo màu vàng có chun ở giữa, không mặc quần. Trước khi tử vong, nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tình dục.

Nạn nhân tử vong do ngạt cơ học trước khi bị đốt xác phi tang. Cách vị trí thi thể khoảng chục mét phát hiện 1 vỏ chai nước seven Up loại chai nhực 1,5 lít còn nồng nạc mùi xăng.

Cuối nhật ký bị đốt cháy rụi

Theo thông tin từ báo cáo điều tra, hôm trước khi phát hiện thi thể nạn nhân trời Hà Nội mưa to. Nhưng điều kỳ lại là khu vực hiện trường chỉ mưa lớt phớt vì thế dù đã hóa than nhưng nhiều đồ vật bên trong vali vẫn được giữ nguyên vẹn. Công an tìm thấy trong đó một chum chìa 3 chìa khóa, bấm móng tay, một điện thoại di động đã chat, một chiếc ví nhựa có 1.500 đồng tiền xu.

Tiền hành khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ, cảnh sát phát hiện một cuốn sổ có bìa da màu nâu bị cháy, rụi, song vẫn còn nhìn thấy một vài chữ. Tiến hành giám định, khôi phục nội dung chữ bên trong. Tuy nhiên, công tác giám định gặp khó khăn vì cuốn sổ chỉ là một nắm tro giấy, chỉ một sơ xuất nhỏ trong lúc giám định cũng có thể khiến nó vụn vỡ.

Các giám định viê phải sử dụng loại keo xịt gôm thông dụng làm vật dẫn khiến các tờ giấy đã thành than hóa cứng lại. Tiếp đó dùng panh bóc từng mảng nhỏ… Rồi các mảnh nhỏ ấy được ghép lại với nhau đưa lên máy soi chiếu phát quang chữ viết.

Đến trang cuối cùng, các giám định viên phát hiện có chữa tượng hình kiểu Hán tự và một số chữ tiếng Việt. Chụp ảnh lại trang viết đã hóa than này, những dòng chữ âm bản nổi lên được các chuyên gia xác định là chữ Hàn Quốc. Nội dung được xác định là: “Tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam… Tôi đã cùng người chết đến HCCB. Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi…". Dưới dòng chữ đó còn có một số chữ tiếng Việt khác giống như của người mới học tiếng Việt.

Từ các manh mối thu thập được, Công an xác định, nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi bị giấu vào trong vali và chuyển đến khu vực trên, đổ xăng, đốt phi tang.

Tội ác của gã tình nhân người Hàn

Hung thủ sát hại cô gái trẻ đã tính toán vô cùng kín kẽ từ việc mang thi thể ra đốt đến việc phi tang toàn bộ chứng cứ nhưng hắn không thể ngờ được, từ những tàn tích còn sót lại, cơ quan điều tra vẫn tìm ra manh mối quan trọng, vạch mặt tội ác của hắn.

Từ dòng thu được, Công an nhận định đó là nét chữ do một người Hàn Quốc viết ra. Nội dung cho thấy, kẻ viết chữ và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau. Công an tiến hành rà soát chặt chẽ và phát hiện danh tính của nạn nhân là chị Đào Thị Huệ (SN 1987, ở xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Thời điểm tử vong, chị Huệ đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Hàn (trường Đại học Hà Nội). Chị Huệ thuê phòng trọ ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm.

Qua điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, Công an TP Hà Nội xác định kẻ có quan hệ tình cảm với chị Huệ là Kim Ki Jong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê Huệ dạy tiếng Việt.

Bị cáo Kim Ki Jong tại phiên tòa xét xử

Từ chứng cứ có được, chiều ngày 8/9/2008, Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Kim Ki Jong (SN 1982, quê ở Jeara, Bukdo, Kimje, Hàn Quốc, thuê trọ tại nhà 8/A4, khu tập thể Trường đại học Hà Nội) về hành vi giết người.

Với sự tinh ranh của mình, ban đầu Jong không nhận tội mà còn đưa ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi được, hắn phải cúi đầu nhận tội. Jong khai, trước khi bị bắt, hắn đã tính rất kỹ những câu trả lời khi bạn bè Huệ và Công an Việt Nam hỏi. Song những chứng cứ quá rõ ràng đã buộc hắn phải cúi đầu nhận tội.

Jong khai, cuối tháng 4/2008, hắn được người quen giới thiệu và thuê Huệ dạy tiếng Việt. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi, nảy sinh tình cảm. Khoảng 17h30 ngày 3/9, Huệ đến phòng của Jong. Sau khi ân ái, trong lúc trò chuyện, Huệ buột miệng nói về quan hệ tình cảm của mình với một người đàn ông trước đó.

Chuyện đó đã khiến gã tình nhân người Hàn Quốc vô cùng tức giận, từ đó hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã to tiếng. Khi Huệ đi vào nhà vệ sinh, Jong đã đẩy cô ngã xuống nền gạch rồi nhảy lên bóp cổ nạn nhân đến chết. Tiếp đó, Jong nghĩ đến chuyện phi tang thi thể nạn nhân.

Hắn nhét nạn nhân vào trong vali rồi đi mua 2,5 lít xăng, thuê xe taxi chạy về khu vực Trung Hòa để đốt xác nạn nhân. Song không ngờ được dù đã tỉ mỉ vạch kế hoạch nhưng vẫn để lại manh mối cho cơ quan điều tra. Jong sa lưới sau 4 ngày gây án.

Sau 4 tháng gây án, Công an TP Hà Nội đưa Kim Ki Jong ra xét xử về tội Giết người. Jong bị tuyên án tù chung thân. Không đồng ý với bản án này, gia đình bị hại kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm được mở ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo án tử hình. Sau đó, Jong viết đơn xin tha tội và được Chủ tịch nước ân xá giám xuống án chung thân và được dẫn độ về Hàn Quốc thi hành án.

