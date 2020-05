Mùi tử khí dưới giếng cạn hé lộ tội ác giết thai phụ của con trai vụ mục sư nhà thờ tin lành

Anh Bùi Văn Hữu (khi đó 34 tuổi) chồng chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi) – người bị ác thủ Nguyễn Thiên Kim siết cổ đến chết rồi bỏ xác trong giếng cho biết, dù mọi chuyện đã qua đi rất lâu nhưng đến nay nỗi đau mất vợ con vẫn nhói đau trong tim. Chững lại vài giây anh Hữu mới bắt đầu câu chuyện 55 ngày đi tìm người vợ bạc mệnh của mình…

Anh kể, anh làm nghề sửa xe ở số nhà A1/175C, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai . Trước đó, do thường đi lễ ở nhà thờ tin lành Bửu Hòa nên quen chị Thạnh. Sau thời gian tìm hiểu hai người quyết định tiến đến hôn nhân. Sau đám cưới hồi tháng 11/2009, vợ chồng anh Hữu chuyển về phường Tân Vạn sống. Để trang trải cuộc sống, anh Hữu mở một tiệm sửa xe nhỏ ngay trước của nhà còn chị Thạnh làm công nhân cho Công ty Pouchen, thuộc xã Hóa An, TP Biên Hòa.

Anh Hữu đau đớn khi xem cơ quan chức năng đưa thi thể vợ từ giếng hoang lên

Chiều cùng ngày, không thấy vợ về, gọi điện không được, lòng anh Hữu nóng ran như lửa đốt. Anh đi khắp TP Hồ Chí Minh, lên huyện Định Quán, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) để tìm nhưng không thấy. Sau đó, nhiều người thân tỏa đi tìm nhưng đều vô vọng.

Một lúc sau thấy Kim đến nói với chị Thạnh có điện thoại của bạn gọi đến số máy của nhà thờ nói muốn gặp. Tin lời, chị Thạnh đi theo Kim và mất tích luôn từ đó đến giờ. Sau khi biết chuyện này, anh Hữu nghi ngờ vụ việc có liên quan đến Kim nên đã đến nhà thờ tìm gặp Kim để tìm kiếm thông tin của vợ nhưng đối tượng này chối bay chối biến. Và từ đây, anh Hữu sống trong những ngày tháng tuyệt vọng, không biết vợ mình và đứa con mới thành hình đã mất tích ở nơi nào.

Trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì anh Hữu được Công an TP Biên Hòa mời đến nhận dạng. Lúc này, anh bàng hoàng nhận ra sự thật nghiệt ngã, vợ và đứa con chưa chào đời của anh đã tử vong cách đây nhiều ngày.

Ngày 10/7/2009, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thiên Kim (khi đó 25 tuổi, ngụ tại nhà thờ tin lành phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Giết người. Tại cơ quan điều tra, Kim không chỉ khai mình là kẻ sát hại chị Thạnh mà còn khai thêm một vụ giết người cướp của khác xảy ra trước đó 1 tháng.

Công an tổ chức khai quật tử thi

Theo báo cáo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 9h30 ngày 16/5/2009, chị Võ Thị Hồng Thạnh được chồng chở đến nhà thờ Bửu Hòa cầu nguyện. Chị Thạnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng với một người bàn con trong nhà thờ. Khi đó, Kim giả vờ đến nói với chị có điện thoại một người bạn gọi đến số nhà thờ nói muốn gặp để lừa chị đi vào phòng của Kim.

Tại đây, Kim dùng dây điện siết cổ thai phụ đến chết. Gây án xong, hắn để thi thể trong phòng rồi đi lên lầu tiếp tục hành lễ. Đến khoảng 11h thì đi đánh bida. Đến 16h30 , Kim quay về phòng ngủ thì thấy chị Thành vẫn nằm đúng tưn thế ban đầu nên chắc mẩm nạn nhân đã chết. Kim lấy chăn bó xác nạn nhân đem bỏ xuống giếng nước sau nhà thờ tin lành Bửu Hòa.

Theo anh Hữu thuật lại, hôm đưa vợ đi lễ trên người chị Thạnh có đeo một bộ trang sức gồm 17 chiếc vòng si men, 1 đôi bông tai, 3 chiếc nhẫn (tất cả đều là vàng 18K), 1 điện thoại di động Nokia. Anh Hữu nghi ngờ, Kim sát hại vợ là vì số tài sản trên.

Chân dung kẻ giết người không ghê tay

Theo người trong nhà thờ, kể từ khi có nước máy thì giếng đó không còn sử dụng nữa, trở thành giếng hoang. Cũng từ đó, khu vực giếng này ít người qua lại. Nhưng từ khi vụ án xảy ra, nhiều người có việc đi qua đây đều thấy ớn lạnh và có cảm giác rùng rợn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, có thể do khu vực đó ít người qua lại, thiếu hơi người nên thế. Và chẳng ai hay biết, ở sâu dưới giếng hoang là bí mật của tội ác động trời. Người phụ nữ chết oan khuất nằm lạnh lẽo dưới đó gần 2 tháng trời mới được phát hiện.

Được biết, Nguyễn Thiên Kim là con của mục sư N.V.Th. (quản nhiệm hội thánh tin lành Việt Nam chi hội Bửu Hòa). Khi được Công an mời lên làm việc, ông Th. cho biết, gia đình không hề hay viết việc làm ác độc này của Kim.

Cũng theo ông Th., Kim vốn là đứa hiền lành. Thời điểm gây án, Kim đang là sinh viên năm 3, có thêm nghề sửa chữa điện tử. Tính cách quái dị, thích ở phòng riêng của Kim bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2000, khi Kim bị mắc bệnh Viêm não Nhật Bản. Hôm chứng kiến buổi khám nghiệm, ông Th. đau đớn nói: Sinh con ai có ngờ đâu sự thể thế này, giờ thì việc nó gây ra nó phải chịu, có thương cũng đã muộn rồi”.

