Thi thể bị vùi trong đồi thông “bật dậy” sau trận mưa lớn lật tẩy kế hoạch man rợ của kẻ máu lạnh

Chiều ngày 3/9/2015, đại tá Vũ Nhân Khánh – Giám đốc Công an Lâm Đồng thông tin, cơ quan điều tra phải mất đến gần 10 ngày phá án do kế hoạch của gã sát nhân vô cùng hoàn hảo, tinh vi. Kiều Quốc sinh ra ở Đắk Lắk, đã có vợ con. Nhưng không chịu làm rẫy nên Huy đã chuyển sang làm công nhân ở khu Bauxite Tân Rai (Bảo Lộc). Cuộc sống nghèo khó, mệt khỏi khiến Huy càng chán nản không muốn làm việc, sinh ra ăn chơi, lêu lổng. Mặc dù vợ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng hắn không nghe.

Dụng cụ Huy dùng để gây án

Khi đã có đủ hung khí, hắn giấu trong vỏ đựng đàn guitare và luôn khoác theo bên mình. Sau khi một thời gian tìm kiếm “con mồi”, Huy quyết định lựa chọn anh Vinh (tài xế chạy xe thuê đường dài). Thấy anh Vinh điều khiển xe 7 chỗ mới, có giá trị cao nên nảy sinh ý định tàn ác. Huy nói với anh Vinh thường đi công chuyện chạy qua khu vực Tây Nguyên nên sẽ cần “đối tác” lâu dài. Anh Vinh nghe vậy mừng ra mặt vì có khách quen đường dài. Sau khi thống nhất ngày giờ chạy, Huy bảo anh Vinh về nhà đợi.

Chuẩn bị xong phương án giết người tinh vi, Huy gọi cho anh Vinh nói, chiều ngày 22/8 đến nhà thuê của Huy ở Bảo Lộc để đoán và chở đi công tác. Trên đường đi, Huy bắt anh Vinh chạy lòng vòng qua nhiều con đường lạ, khi đi đến xưởng gỗ bỏ hoang, Huy nói anh Vinh chạy xe vào đó để Huy gặp người quen nhưng thực chất là để ra tay giết người.

Vì bị Huy dẫn đi lòng vòng nên anh Vinh có chút phân vân. Anh Vinh nói đau bụng, dừng xe hút điếu thuốc, Huy đồng ý luôn. Trong lúc chờ anh Vinh hút thuốc, Huy rồi trên xe lên đạn sẵn. Kho anh Vinh vừa bước vào xe, Huy dùng súng có lắp giảm thanh bắn vào đầu nạn nhân.

Nghĩ anh Vinh đã chết, Huy đẩy nạn nhân ra sau xe rồi chở xác đi phi tang. Nhưng một lát sau anh Vinh động đậy nên Hung dừng xe, lôi dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào chỗ hiểm khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đó, Huy lấy toàn bộ tiền bạc, điện thoại rồi chở xác nạn nhân đến đồi thông vắng cạnh nhà máy Bauxite Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng) đào hố chôn.

Tại hiện trường dấu xác, Huy dọn dẹp cẩn thận và tự tin rằng đây là kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng Huy không thể ngờ được, ông trời không dung tha cho tội ác của hắn. Ngày hôm sau, tại khu vực Huy vùi xác nạn nhân xảy ra một trận mưa lớn, đất xói mòn khiến tóc nạn nhân Vinh rồi lên. Người dân đi rừng phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo Công an.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản dã man. Công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và xác định được, trước khi bị sát hại anh Vinh có gặp gỡ Huy.

Về phần kẻ thủ ác, sau khi vùi xác nạn nhân dưới lớp đất lạnh lẽo thì ung dung lái xe về căn nhà thuê ở Bảo Lộc. Tại đây, hắn rửa sạch vết máu trên xe rồi lái xe đi tân trang, ăn chơi. Tinh vi hơn, Vinh còn giả làm Công an gọi điện về gia đình anh Vinh thông báo việc anh Vinh nợ tiền nhiều người, trong đó có người tên Huy. Thế nên, rất có thể chiếc xe của anh Vinh sẽ bị gán nợ cho Huy.

Sau này, Huy khai, mục đích là để hợp thức hóa chiếc xe đã cướp được nảy. Nhưng hắn không thể ngờ được, đấy là sai lầm thứ 2 khiến cho kế hoạch giết người cướp của của hắn nhanh chóng bị bại lộ.

Sau khi có trong tay manh mối trên, Công an tỉnh lâm Đồng đã bám sát Kiều Quốc Huy, theo dõi mọi động thái của hắn. Qua đó, cơ quan điều tra đủ căn cứ khẳng định, chiếc xe Huy sử dụng là của anh Vinh.

Khi đã có đủ bằng chứng, ngày 1/9/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành ập vào địa điểm Huy đang thuê trọ bắt giữ nghi phạm. Sau nhiều giờ đấu tranh, ngày 2/9/2015, Huy nhận tội, khai toàn bộ kế hoạch của mình.

Kẻ máu lạnh đền tội (Ảnh Công an TP HCM)

Ngày 29/3/2017, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa Kiều Quốc Huy ra xét xử lưu động tại UBND thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc. Huy bị truy tố với 3 tội danh, Giết người, Cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, nhiều tội ác trước khi sát hại anh Vinh của Huy bị lật tẩy. Theo đó, hồi năm 2007, Huy quen biết và chơi với vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, thường xuyên qua nhà họ chơi, ăn cơm. Thấy vợ chồng chị Hạnh mua đi bán lại nhiều lô đất, trong đó khoảng 5-6 lô đứng tên chị Hạnh, Huy nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Huy đặt cọc tổng cộng 100 triệu đồng mua 5 lô đất, giá trị 2,7 triệu đồng của vợ chồng chị Hanhj. Sau đó, để chiếm đoạt tàu sản, hắn lợi dụng lúc lúc anh Bình một mình ở ngoài sân, chị Hạnh trong nhà dọn dẹp sau bữa ăn, tên Huy dùng dao rựa chém anh Bình rồi tiếp tục tấn công chị Hạnh.

Gây án xong, hắn kéo xác 2 nạn nhân phi tang xuống một cái giếng gần nhà họ. Do con chó vợ chồng nạn nhân nuôi sủa dữ dội nên Huy sợ bị phát hiện liền đập chết con chó rồi ném xác chôn theo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Kiều Quốc Huy tử hình về tội giết người, 20 năm tù tội cướp tài sản, 7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

