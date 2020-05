Kỳ án xác người bị hành hình nổi lên từ đáy sông Lô báo oán gã anh họ ác quỷ

Thi thể bị hành hình giữa sông Lô

Sáng ngày 9/4/1992, dân đào vàng tại bãi Soi Báo (thôn Bình Long, xã Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) kinh hãi phát hiện thi thể nổi trên sông Lô. Xác người nằm cách bờ vài chục mét. Mặc dù là người bạo dạn nhưng nhóm người đào vàng hãi hùng nổi da gà khi thấy thi thể nạn nhân bị trói chặt giống như kiểu hành hình thời trung cổ.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m60. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, hai tay bị trói ra sau bằng dây thừng gai soắn, hai chân bị chói chặt bằng dây sắn rừng. Chiếc áo lót nạn nhân mặc rách tả tơi, quần dài bị tụt xuống tận mắt cá chân.

Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị đánh chết trước khi bị ném xuống sông. Trong bản kết luận khám nghiệm tử thi lúc 17h ngày 9/4/1992 của Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) ghi rõ: “Nạn nhân chết do bị chấn thương gãy đốt sống cổ số 6, 7”.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Thời điểm tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, Công an chưa xác định dược danh tính bị hại. Nhưng bước đầu đoán định đây là vụ giết người man rợi. Thế nhưng tên “ác quỷ” gây ra vụ án kinh hoàng này là ai thì vẫn là một bí ẩn?

Trong quá trình điều tra, ngày 12/4/1992, vụ án được khởi tố. Nhưng do vụ án có tính chất nghiêm trọng, ẩn chứa nhiều tình tiết phức tạp, lai lịch nạn nhân bí hiểm nên VKSND huyện Bắc Quang đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Hà Giang để tiếp tục điều tra.

Tiếp nhận hồ sơ vụ án, Công an tỉnh Hà Giang quyết định khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, từ đó có cơ sở khoanh vùng nghi phạm. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đào Trọng Khải (SN 1960, ở xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Theo tình báo của trinh sát, anh Khải có người anh con bác là Trần Đình Hiếu (SN 1957, trú tại thôn Đồn Bầu, xác Bạch X, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Hồi năm 1990, sau khi vợ chết, anh Khải ôm hành lý từ Thái Bình dẫn theo 3 con nhỏ là Đào Thị Mai, Đào Thị Tuyết và Đào Thị Vân lên nhà Hiếu để làm ăn cùng vợ chồng Hiếu. Sau một thời gian, anh Khải làm nhà riêng đưa các con về ở. Nhà anh Khải chỉ cách nhà Hiếu khoảng 100 mét.

Cơ quan điều tra khai quật tử thi để xác minh danh tính nạn nhân

Cùng thời điểm, Công an phát hiện Hiếu mất tích một cách đầy bí ẩn. Với các chứng cứ có được và sự mất tích lạ lùng trên, Công an nghi ngờ Hiếu có liên quan đến cái chết của anh Khải.

Công an tỉnh Hà Giang làm việc với chị Tô Kim Chinh (SN 1961, vợ Hiếu) thì được biết, trước khi mất tích, Hiếu nói với vợ rằng có việc phải đi xa vài ngày. Vì thế chị Chinh đưa chồng ra bến đò Đồn Bầu. Tại bến đò này, Hiếu thú nhận với vợ rằng mình đã giết Khải. Nhưng sau đó, Hiếu đi đâu chị Chinh không biết.

Từ khai của chị Chinh cùng với các bằng chứng có được, Công an tỉnh Hà Giang xác định Trần Đình Hiếu là hung thủ gây án. Do Hiếu gây án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nên ngày 12/9/1992, VKSND tỉnh Hà Giang quyết định chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.



Đến ngày 3/11/1992, Công an tỉnh Tuyên Quang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Hiếu về tội Giết người. Song lúc này, vụ án bị rơi vào khó khăn bởi không tìm ra manh mối nơi ẩn náu của Hiếu. Sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định Đến ngày 3/11/1992, Công an tỉnh Tuyên Quang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Hiếu về tội Giết người. Song lúc này, vụ án bị rơi vào khó khăn bởi không tìm ra manh mối nơi ẩn náu của Hiếu. Sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hiếu.

Gần 2 thập kỷ giỡn mặt “lưới trời” của “ác quỷ” sông Lô

Cuộc trốn chạy của Trần Đình Hiếu kéo dài gần 2 thập kỷ. Thậm chí, trong thời gian bị truy nã toàn quốc, gã “ác quỷ” sông Lô còn tự tin lấy thêm vợ mới, đẻ thêm còn và năm lần bảy lượt vượt ngàn cây số về quê nhà với mục đích đón vợ cũ và các con vào nơi trú ẩn cùng mình.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang , sau gần 20 năm không ngừng nghỉ truy tìm tung tích của Hiếu, cuối cùng Công an cũng nhận được tin báo hắn đang trốn ở miền Nam. Theo đó, sau khi trốn vào miền Nam, không có tiền, không có nghề, Hiếu liền xin vào tá túc tại nhà một người bạn tên là Đào Văn Thinh (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Sau 2 năm bỏ trốn (năm 1994), Hiếu tự tin lấy một người vợ mới là chị Nguyễn Thị Loan (người dân xã Mỹ Lâm). Tuy nhiên, họ không đăng ký kết hôn. Sau đó, Hiếu thu dọn đồ đạc về nhà chị Loan sinh sống.

Do đang trốn truy nã nên Hiếu không nói tên thật, cũng không để lộ bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào. Thấy Hiếu không có giấy tờ tùy thân, thương chồng, chị Loan đưa lên UBND xã Mỹ Lâm làm chứng minh thư mới.

Tại đây, Hiếu khai tên là Trần Thanh Hải (SN 1958). Cũng nhờ những giấy tờ này mà Hiếu ẩn thân và qua mặt cơ quan chức năng suốt gần 2 thập kỷ.

Chân dung gã anh họ ác quỷ

Ở Kiên Giang, ngày ngày, Hiếu cùng chị Loan lênh đênh trên sông nước buôn bán hàng tạp hóa mà không hề bị phát hiện. Sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn và trốn Công an, năm 1996, vợ chồng Hiếu có chút vốn dắt lưng nên bàn nhau lên bờ mua đất dựng nhà ở tổ 1, ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đến cuối năm 1997 – đầu năm 1998, Hiếu ra xã xin nhập khẩu dưới tên Trần Thanh Hải và chính thức trở thành công dân của địa phương này.

Suốt 6 năm lẩn trốn, Hiếu lợi dụng lòng tin của chị Loan để xây dựng nên cơ ngơi kha khá. Tin tưởng Hiếu, chị Loan sinh cho hắn một cô con gái đặt tên là Trần Thị Thanh.

Đến năm 1999 khi thấy cuộc sống đã ổn định, Hiếu thủ thỉ khai nhận với chị Loan rằng đã có vợ con ở ngoài Bắc. Đồng thời xin chị được về quê đón vợ con vào trong này sinh sống cùng.

Mủi lòng trước lời đường mật của chồng “hờ”, chị Loan đồng ý. Hiếu liền bắt xe ra Bắc, lần lượt đón 5 đứa con là Trần Văn Thêm, Trần Văn Hùng, Trần Văn Cường, Trần Văn Kiên và Trần Thị Trang vào Kiên Giang. Năm 2002, Hiếu đón nốt vợ là Tô Kim Chinh về nơi trú ẩn. Kể từ đó, Hiếu bắt đầu cuộc sống “một ông, hai bà” cùng đàn con.

Thế nhưng cuộc sống chung đụng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì nảy sinh mâu thuẫn. Dù chị Loan đã dang tay cưu mang Hiếu khi khó khăn, cùng hắn xây dựng cơ ngơi nhưng vẫn không thể lấn át được cái bóng của người vợ cũ. Chị Loan hoàn toàn bị lép vế trước “bà cả”.

Năm 2004, do không chịu nổi cảnh o ép, chị ôm con về nhà mẹ đẻ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất sinh sống. Sau này, chị Loan đi thêm bước nữa với một người đàn ông ở Cà Mau.

Về phần Hiếu, trong thời gian sống với vợ cả cũng đôi làn dò hỏi về vụ điều tra năm xưa. Người vợ này cho biết, chị đã khai báo hết với Công an tội trạng của Hiếu và khi đó Công an đã phát lệnh truy nã. Nghe vợ nói vậy, Hiếu tái xanh mặt. Biết chồng lo sợ, người vợ này tiếp tục giúp Hiếu kéo dài thêm thời gian trốn truy nã.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng Hiếu cũng phải đền tội. Theo hồ sơ vụ án, sau khi sát hại anh Khải, Hiếu có về quê ở Thái Bình. Tại đây, hắn mở cuộc họp gia đình với 8 người nhà Hiếu và nạn nhân Hải. Các bên thống nhất, Hiếu sẽ phải thay anh Khải nuôi dưỡng bố mẹ và 3 đứa con anh Khải.

Thế nhưng, sau cuộc họp, do sợ mọi người báo Công an nên Hiếu đã lén bỏ về nhà ở Tuyên Quang rồi vội vã từ biệt vợ con để bỏ vào Nam lẩn trốn.

Your browser does not support HTML5 video. Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông

Xem thêm: Kỳ án hạt lúa nảy mầm trên thi thể đang phân hủy hé lộ tội ác nảy sinh từ cuộc tình tay ba oan trái

Nga Đỗ (t/h)