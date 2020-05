Thi thể lật gạch trồi lên giữa rãnh nước tố cặp đôi ác quỷ đội lốt giáo viên giết chủ nợ quỵt tiền

Lại gần nơi phát ra mùi hôi thối thì nhiều người ngã ngửa khi phát hiện chiếc bao tải bên trong nghi có thi thể người đang phân hủy. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan Công an TP Ninh Bình.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, trục vớt bao tải lên kiểm tra. Theo biên bản khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nữ giới, bị sát hại, sau đó trói chân tay, cho vào bao tải ném xuống kênh. Để thi thể chìm sâu xuống dưới đáy, hung thủ cột thêm gạch vào cổ tay và cổ chân nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể bà M.

Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử là do bị vật cứng đánh mạnh vào đầu, hộp sọ bị vỡ, tụ máu, bầm tím. Qua phân tích ADN thì xác định được danh tính nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1949, trú tại số nhà 81, khu phố 2, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP Ninh Bình).

Bà M. làm nghề cho vay nóng, có mối quan hệ xác hội phức tạp. Để truy tìm nghạm, cơ quan điều tra phải cử nhiều trinh sát xuống địa bàn tìm kiếm thông tin, rà soát các mối quan hệ của người này. Tổ trọng án xác định, hung thủ có thể là con nợ của bà M. nên tập trung rà soát các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân.

Liên quan đến cái chết của mẹ, con gái bà M. cho biết, nạn nhân rời khỏi nhà vào ngày 26/1/2013 và không thấy trở về. Người nhà đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng cũng không có tung tích.

Theo người con gái này, bà M. thường cho vay tính lãi nhưng chủ yếu người quen biết vay. Thời điểm bà M. bị sát hại, có nhiều người chưa trả được nợ và thường xuyên bị bà M. đến thúc giục trả nợ.

Mặc dù bà M. có nhiều con nợ và nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Ninh Bình đã xác định được một số đối tượng tình nghi. Trong đó nổi lên hai kẻ đáng ngờ nhất. Hai người này đã vay của bà M. số tiền lên đến 900 triệu đồng, gồm cả gốc và lãi.

Cơ quan điều tra xác định danh tính hai đối tượng này là Nguyễn Quang Hiệp (SN 1979, trú tại thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và vợ là Hoàng Thị Lư (SN 1984, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, đang trọ tại đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình).

Hung khí gây án

Cùng thời điểm, gia đình bà M. cung cấp cho Công an các loại giấy tờ nợ nần, trong đó có giấy vay nợ của vợ chồng Hiệp – Lư. Từ những bằng chứng có được, cơ quan điều tra triệu tập cặp vợ chồng này lên trụ sở để lấy lời khai.

Ban đầu, cả hai vợ chồng đều chối tội, đưa ra hàng loạt bằng chứng ngoại phạm. Nhưng sau 1 ngày bị tách riêng và đấu tranh, cả hai vợ chồng đã cúi đầu thừa nhận tội ác.

Hiệp khai, năm 2011, bà M. cho vợ chồng y vay 660 triệu đồng. Đến năm 2013 thì bà M. đến đòi cả gốc lẫn lãi là 850 triệu đồng. Cũng trong thời điểm đó, vợ chồng Hiệp làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ mà bà M. thúc giục tối ngày nên đã nảy sinh ý định giết người quỵt nợ.

Khi vợ chồng Hiệp bị bắt, bạn bè, đồng nghiệp và cả cơ quan điều tra đề ngỡ ngàng trước kế hoạch giết người được dàn dựng vô cùng công phu. Nếu như thi thể bà M. không nổi lên trên mặt kênh thì có lẽ tội ác kinh hoàng của cặp cặp chồng đội lốt thầy giáo này sẽ bị vùi lấp lâu lơn. Người chết có lẽ sẽ phải ngậm oan ức mãi mãi.

Theo tờ khai của Hiệp, khi xác định sẽ giết bà M. để quỵt nợ, vợ chồng y dùng sim rác gọi cho nạn nhân bảo đến nhà lấy nợ. Chiều tối ngày 26/1/2013, bà M. đến nhà Hiệp – Lư ở số 2 Tô Vĩnh Diện để lấy tiền như đã hẹn.

Hiệp và Lư tại phiên tòa xét xử tháng 9/2013

Tại đây, Hiệp và Lư tiếp tục xin khất thêm lần nữa nhưng bà M. kiên quyết không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, Lư bảo bà M. theo vào trong nhà để lấy tiền trả nợ. Hiệp đi đằng sau dùng chày kim loại đập vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Hiệp đợi đến khi trời tối hẳn thì dùng xe máy chở thi thể nạn nhân xuống vứt ở cống nước đổ ra kênh Đô Thiên. Xong xuôi, hắn và vợ về dọn dẹp nhà cửa, xóa dấu vết và tiếp tục đi giảng dạy như không có chuyện gì xảy ra.

Với tội ác man rợ trên, tháng 9/2013, TAND tỉnh Ninh Binh tuyên phạt Nguyễn Quang Hiệp bản án tử hình, bị cáo Hoàng Thị Lư 30 năm tù giam với hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

