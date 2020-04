Kỳ án vợ quan xã giết người, đốt xác lấy tro rải khắp vườn phi tang suốt 2 ngày đêm để "xù" nợ

Song sau khi hai cấp tòa tuyên án xong, ngày 27/11/2015, Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự (số 100/2015/QH13), có hiệu lực từ 1/7/2016. Căn cứ vào khoản 3 Điều 7; Khoản 3 Điều 57;Điểm a khoản 4 Điều 1 và Nghị quyết số 144 ngày 29/6/2016 của Quốc hội, TAND Tối cao nhận thấy bà Lê Thị Hường bị kết án tử hình về tội giết người (phạm tội chưa đạt) thuộc trường hợp được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt 20 năm tù. Vì vậy TAND Tối cao quyết định chuyển hình phạt bà Hường từ tử hình xuống 20 năm tù. Bà Lê Thị Hường từng bị kết án trong hai vụ án.

Vụ án vợ quan xã giết người, đốt xác gây chấn động làng quê xảy ra vào năm 2012. Kẻ thủ ác là Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hường là vợ ông Võ Thanh Mỹ - Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức. Sau nhiều ngày đấu tranh, cơ quan điều tra đã buộc Hường phải khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Lời khai từng khiến dư luận phẫn nộ về vi tàn độc “xưa nay hiếm có” của người phụ nữ này.

Theo cơ quan điều tra, Hường khai đã sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1961) là Chủ tịch hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, nhằm quỵt khoản nợ đã mượn trước đó.

Nghi ngờ có điều chẳng lành với mẹ nên anh Sơn trình báo sự việc lên Công an Châu Đức. Công an vào cuộc điều tra sim điện thoại thì được biết, cách đó ít lâu, Hường mang điện thoại Nokia C2 2 sim, 2 sóng đến bán nói là của con cái trong nhà dư không sử dụng nên bán lấy 900.000 đồng. Thấy sim còn tài khoản nên chủ cửa hàng đã cho người xe ôm sử dụng, riêng chiếc điện thoại đã bán cho khách vãng lai.

Nơi Hường đốt xác nạn nhân Hà

Từ lời khai trên, cơ quan chức năng đã triệu tập Hường lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hường nói nhặt được chiếc điện thoại trên ở trước nhà nên mang đi bán. Song cũng trong thời gian này, cơ quan Công an xác minh được thông tin, trong thời gian làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ của UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức (nơi ông Võ Thanh Mỹ - chồng của bà Hường, làm Bí thư đảng ủy xã), bà Hà làm “thất thoát” gần 500 triệu đồng.

Bà Hà làm đơn tố cáo lên Công an tố cáo một số vấn đề nội bộ xã. Đến ngày 14/5/2012, bà Hà nhận được điện thoại của cán bộ xã nói có đoàn kiểm tra đến xã Kim Long làm rõ nội dung tố cáo. Bà Hà nói khoảng 30 phút nữa sẽ có mặt. Nhưng sau đó, bà Hà mất tích không dấu vết suốt nửa năm trời trước khi vụ án bị phanh phui.

Từ những bằng chứng không thể chối cãi, Hường buộc phải thừa nhận tội lỗi. Ả khai, trưa ngày 14/5/2012, Hường đi xe máy, bịt khẩu trang đến nhà gọi bà Hà đến nhà mình với lý do giải quyết nợ nần. Đến nơi, trong lúc bà Hà cúi xuống, Hường dùng dây điện chích từ phía sau làm cho nạn nhân gục tại chỗ. Hường kéo thi thể nạn nhân ra vườn, đặt lên hồ rác, chất củi thiêu đốt. Hương khai, quá trình đốt xác nạn nhân chồng không hề hay biết.

Hường còn khai, đang lúc đốt thi thể bà Hà thì ông Mỹ (chồng Hường) đi làm về nên ả đã nhanh tay dập lửa rồi chất củi lên thi thể nạn nhân đang cháy nham nhở để che giấu.

Đến khi ông Mỹ đi làm, ả lại tiếp tục nhóm lửa đốt xác. Do khu vườn rộng nên quá trình đốt xác nạn nhân không bị phát hiện. Kinh hoàng hơn, việc đốt xác phi tang được Hường thực hiện liên tục trong suốt 2 ngày trời mà chồng không hề hay biết, Để tội ác vĩnh viễn bị che dấu, Hường dùng chiêu độc đó là mang một phần tro đốt thi thể nạn nhân ra rải khắp vườn.

Sau khi giết hại, đốt xác phi tang bà Hà, Hường vẫn bình thản sống trong căn nhà đầy tội ác mà không hề có biểu hiện gì bất thường. Hường che giấu tội ác man rợ của mình suốt 6 tháng trời.

Hương khai, sau khi sát hại bà Hà, ả nhắm đến mục tiêu tiếp theo là vợ chồng ông Hùng – bà Nga. Ả đã lên kế hoạch sát hại cả hai người để xù nợ 100 triệu đồng đã vay trước đó.

Hường dùng chiêu thức hạ độc thủ với 2 nạn nhân nhưng cả hai lần tiến hành đều không thành. Lần một, Hường nhờ người quen là ông Trần Lộc (SN 1932, hàng xóm của vợ chồng ông Hùng – bà Nga) đi xe đạp mang đến giao cho bà Nga 1 bịch cháo lòng có pha thuốc độc. Bà Nga không biết cháo ai đưa nên không dám ăn. Bà mang cháo đổ cho chó ăn thì con vật hộc máu mồm, chết tương. Bà Nga khi đó chỉ nghĩ, con chó bị trúng gió độc nên đột tử.

Lần đầu không thành, Hường tiếp tục triển khai kế hoạch độc thủ lần 2. Biết vợ chồng ông Hùng – bà Nga thích uống sữa mè đen nên khoảng 6h30 ngày 14/1/2013, Hường mua 2 bịch sữa mè đen về nhà pha độc rồi lén bỏ ở nơi bán hàng của vợ chồng ông Hùng.

Hường thoát án tử nhờ luật mới

Khi đang dọn hàng thì thấy túi đồ nên ông Hùng mang về nhà. Ông Hùng nghĩ là vợ mua nên đổ 1 ly, pha với đá để uống. Tuy nhiên, khi ngửi có mùi hôi tanh nên ông đổ đi rồi đi lên rẫy làm việc. Phần còn lại, bà Nga là chồng mua nên pha uống nhưng sau đó thấy đau bụng nên được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết.

Hai lần rat ay không thành, Hường tiếp tục kế hoạch man rợ hơn. Trưa ngày 15/1/2013, Hường chủ động gọi vợ chồng ông Hùng đến nhà để ra tay. Tại đây, Hường nói với vợ chồng chủ nợ là ngồi chờ ông Mỹ về lấy tiền rồi trả nợ.

Sau đó, Hường nói muốn biếu ông Hùng buồng chuối nên gọi ông bà đi ra vườn. Lúc này, Hường cầm theo một cái rựa đi đằng sau. Đang đi ra vườn, Hường nói với ông Hùng có ổ trứng gà tý ông lấy mấy quả về luộc ăn.



Trong lúc ông đứng lại nhặt trứng thì Hường vung rựa chém từ phía sau, làm ông ngã quỵ tại chỗ, kêu cứu yếu ớt. Bị chém bất ngờ, ông Hùng thét lên kêu cứu. Nghe tiếng chồng, bà Nga chạy xuống thấy sự việc kinh hoàng liền kêu lớn “sao chém chồng tôi?”.

Hường quay lại trả lời “chém để trừ nợ” rồi cầm rựa lao đến vung chém vào người bà Nga làm bà chóng váng, gục xuống. Đúng thời điểm đó có người đi qua đường phát hiện nên chạy vào ứng cứu và toàn bộ tội ác của Hường bị phơi bày.

Nghe những lời khai ớn lạnh này của ả đàn bà độc ác, người dân địa phương không khỏi rung mình khiếp sợ. Không ai tin được một người phụ nữ vốn hiền lành lại có thể gây ra tội ác tầy trời đến vậy.

