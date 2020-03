Dựng tóc gáy với vụ án xác chết bị dìm dưới hồ Suối Cam bỗng dưng nổi lên “báo oán” kẻ sát nhân

Cái chết được báo trước?

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bình Phước , sau 4 ngày phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Nam (981, trú tổ 7, khu phố 3, phường Tân Đồng, TX. Đồng Xoài, Bình Phước) bị dìm xác dưới lòng hồ Suối Cam (thuộc phu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài) bằng nhiều cục đá nặng buộc vào người, đơn vụ đã bắt được nghi phạm gây án. Theo đó, hung thủ là Bùi Văn Hậu (1987, HKTT trú thôn Nam Cường, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạm trú ấp 1, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài).

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Văn Nam (nạn nhân) có vợ và 2 con sinh sống ở nhà riêng thuộc tổ 7, khu phố 3, phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài). Anh Nam làm nghề thợ xây, gia cảnh khó khăn, vợ làm công nhân giày da.

Trong khi đó, kẻ thủ ác là Bùi Văn Hậu (họ hàng với anh Nam) từ Thái Bình vào thị xã Đồng Xoài thuê phòng trọ để ở và làm thuê kiếm tiền mưu sinh.

Hiện trường vụ án

Trong thời gian ở thị xã Đồng Xoài, Hậu không tu chí làm ăn mà thường sang Chơn Thành đánh bạc. Lần nào đi Hậu cũng rủ anh Nam đi cùng. Theo Hậu, anh Nam từ người đàn ông hiền lành chất phác bắt đầu trở thành kẻ ham mê cờ bạc. Càng đánh, anh Nam càng thua nhiều, nợ nần chồng chất.



Thấy anh họ buồn rầu chuyện thua bạc, Hậu thường xuyên đến tâm sự, chia sẻ, động viên. Kể từ đó, anh em thân càng thêm thân. Thậm trí, trước ngày xảy ra sự việc anh Nam bị tai nạn phải vào viện Thấy anh họ buồn rầu chuyện thua bạc, Hậu thường xuyên đến tâm sự, chia sẻ, động viên. Kể từ đó, anh em thân càng thêm thân. Thậm trí, trước ngày xảy ra sự việc anh Nam bị tai nạn phải vào viện điều trị nhưng Hậu chẳng ngần ngại đi mượn tiền lo viện phí cho anh.

Theo lời kể của một cán bộ điều tra, tại trụ sở Công an, đối tượng Hậu khai rằng có cùng anh Nam đi đánh bạc ở Chơn Thành, đúng lúc đó thì gặp một thầy tướng số người Hoa. Người này thấy anh Nam thua bạc liên tục nên đã “mách nước” hóa giải vận đen, thay đổi vận mệnh, thắng bạc, đổi đời.

Thầy tướng số người Hoa này phán, anh Nam mạng Thổ thì phải tìm một người mạng Hỏa nhờ giúp sức cho đằm xuống Thủy (nước hồ) để làm phép hóa Rồng. nếu làm được phép này thì sẽ thay đổi vận mệnh, đánh đâu thắng đó, thậm chí là cuộc đời bước sang một trang hoàn toàn mới.

Nghe xong, anh Nam giống như kẻ chết đuối vớ được cây cọc khô nên đã bàn bạc cùng Hậu rồi quyết định “làm phép hóa Rồng” đúng như lời thầy phán với mong ước hóa giải được vận đen, kiếm tiền trả nợ.

“Hóa Rồng”?

Trong suy nghĩ mông muội của anh Nam, đó là cách “cá chép hóa rồng” nhằm thay đổi thân phận, vận đỏ, tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến… Về phần Hậu, biết cái gọi là “mạng mộc hợp với thủy” là không có thật và biết anh Nam Sức Khỏe yếu (mới bị tai nạn ), nếu dìm xuống sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng hắn vẫn lợi dụng sự mê tín dị đoan của anh họ để thực hiện hành vi tội ác.

Kể từ đêm ngày 3/1 đến 6/1/2016, Hậu và Nam nhiều lần gặp nhau ở bờ hồ Suối Cam chuẩn bị các vật dụng nhằm dìm Nam xuống nước để “hóa Rồng”. Các dụng cụ gồm: 4 cái bao, dây nilon dùng buộc miệng bao, 4 cục đá, 2m2 lưới mắt cáo (quan niệm là như “vảy rồng”), dây kẽm, dây xích, dây dù và 1 cây tre dài 2m.

Khoảng 0h ngày 8/1/2016, hai người đến bờ Suối Cam, anh Nam ném áo khoác, điện thoại, ví xuống hồ. Sau đó, tới cái giếng cách đó vài trăm mét cởi quần, ném xuống giếng, trên người chỉ mặt quần đùi.

Công an tìm kiếm tang vật vụ án

Anh Nam đưa 2 sợi dây dù cho Hậu cắt thành nhiều đoạn. Hậu cầm dây dù, dây xích, tấm lưới mắt cáo và cây tre đi xuống hồ nước. Hậu kéo bao đá xuống, anh Nam đứng dưới nước để Hậu dùng dây dù trói 2 tay, 2 cổ chân lại.

Tiếp đó, Hậu buộc bao đá vào chân anh Nam, lấy cây trẻ xỏ theo hướng thẳng đứng, cắm xuống lòng hồ. Hậu tiếp tục lấy lưới mắt cáo quấn quanh bụng, ngực nạn nhân rồi buộc bao đá, quấn dây xích vào tay.

Cuối cùng, anh Nam nói dìm xuống nước 1 phút 36 giây rồi với lên là… may mắn, Nhưng sau khi dìm anh Nam xuống, Hậu cầm điện thoại xem giờ đến 1 phút 15 thì vớt anh Nam lên nhưng không còn thấy cử động. Ấn vào ngực thì phát hiện đã chết, Hậu buông nạn nhân xuống nước, vội vàng lên bờ, về phòng trọ.

Bùi Văn Hậu bị áp giải đến hiện trường vụ án

Khoảng 21h ngày 8/1/2016, một người dân chèo thuyền thả lưới ở hồ Suối Cam thì tình cờ phát hiện thi thể bị đá dìm sâu dưới nước nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an tỉnh Bình Phước vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân là anh Nam.

Đến ngày 13/1/2016, Công an tỉnh Bình Phức khởi tố hình sự, bắt tạm giam, về tội “giết người”. Tại cơ quan điều tra, Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến ngày 7/9/2017, TAND tỉnh Bình Phước đưa Bùi Văn Hậu ra xét xử về tội Giết người. Tại phiên tòa, Hậu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Mặc dù là người thân và biết những việc đó là mê tín dị đoan nhưng do thù tức cá nhân (đòi tiền nợ Nam không trả), Hậu vẫn cố ý thực hiện, khiến nạn nhân tử vong, bỏ lại vợ và con nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn. ĐXX tuyên án Hậu 11 năm tù.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghi án giết người, bỏ thi thể vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang xảy ra tại Bình Dương

Nga Đỗ (t/h)