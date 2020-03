Xác chết bị “đóng gói” trong thùng đồ cổ hé lộ tội ác kinh hoàng của tay buôn đồ cổ tinh ma

Từ việc chủ nợ mất tích bí ẩn...

Ngày 11/5/2003, sau khi chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu đến nhà bố mẹ ở đường Phan Văn Trị, P5, quận Gò Vấp, anh Nguyễn Nam Trọng (quê Hà Tây, trú quận Gò Vấp) thì nói đi ra ngoài gặp người bà con tên Nguyễn Tiến Văn (SN 1958, trú Hà Nội) để giải quyết về số tiền hơn 700 triệu cho vay trước đó. Nhưng đến khoảng 16h cùng ngày vẫn chưa thấy anh Trọng về, gọi điện không trả lời. Đến khoảng 20h, chị Thu gọi cho Văn thì “ngoài vùng phủ sóng”.

Anh Nguyễn Trương (anh trai anh Trọng) cho biết, ngày 12/2/2003, có gọi điện cho cho Văn nhiều lần nhưng đến khoảng 18h ngày 13/5 hắn mới mở máy nghe điện thoại. Văn nói, anh Trọng có liên lạc nhưng khi đó hắn đang ở Hà Nội vài ngày nữa mới vào Sài Gòn

Nghi ngờ chồng xảy ra chuyện chẳng lành, gia đình chị Thu đã trình báo lên cơ quan điều tra. Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc cùng gia đình tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Ngày 5/7/2003, anh Trương cùng mẹ từ TP Hồ Chí Minh về xã Phung Châu, huyện Chương Mỹ (Hà Tây cũ) dự đám giỗ mẹ Văn. Trong cuộc họp gia đình, Văn khẳng định chẳng liên quan gì đến sự mất tích của anh Trọng.

Căn nhà ở con hẻm trong đường Nguyễn Thị Minh Khai - nơi Văn sát hại anh Trọng để quỵt nợ

Còn liên quan đến món nợ 700 triệu đồng, gia đình anh Trọng cho biết: Cuối năm 2000, anh Trọng nói với mẹ là Văn có nhờ cất giữ một món đồ cổ giá khoảng 1 tỷ đồng. Văn hứa khi bán được sẽ cho anh Trọng 10 cây vàng. Đến đầu năm 2001, Văn có ý định muốn mua đất cất nhà, anh Trọng đưa Văn mượn 50.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Văn nói, khi nào bán được đồ cổ sẽ trả. Nhưng món đồ cổ đó mãi không bán được nên anh Trọng liên lạc với Văn để đòi tiền.

Từ tài liệu trên, cơ quan chức năng nghi ngờ, Trọng bị Văn sát hại để quỵt nợ. Văn chính là người gọi điện cho anh Trọng đến một căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) vào sáng 11/5/2003. Trưa cùng ngày Văn đã gọi 3 ly cà phê ở quán trong hẻm. Tuy nhiên, Văn lại phủ nhận việc gặp anh Trọng. Còn 3 ly cà phê Trọng khai mua để tiếp chuyện một người buôn đồ cổ tên Ba.

Cơ quan điều tra lập tức dồn lực lượng đi tìm kiếm người đàn ông bán đồ cổ tên Ba và được biết, ông ta ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai ). Ông Ba cung cấp cho Công an rất nhiều thông tin quan trọng. Trong đó có việc, khoảng 9h ngày 11/5/2003, ông Ba gọi điện cho Văn chào bán 1 món đồ cổ. Lúc đó, Văn đã hẹn ông đến căn nhà ở hẻm Nguyễn Thị Minh khai uống nước, bàn chuyện.

Tại căn nhà này, ông Ba thấy một chiếc xe Spacy của Văn hay đi, bên cạnh có chiếc Cub 50. Trong lúc tiếp chuyện ông Ba, Văn đã gọi 3 ly cà phê. Cùng lúc, Văn cáo lỗi lên trên lầu nghe điện thoại của ai đó và để ông Ba ngồi dưới uống nước 1 mình. Lúc này, ông Ba nghe có tiếng băng keo dán phát ra từ trên lầu. Nhưng chỉ nghĩ là Văn đang dán hàng cho khách nên cũng không mấy quan tâm.

Sau đó, Văn đi xuống, ông Ba mở cái bát cổ ra cho khách hàng kiểm tra. Sau một hồi xem xét, Văn ngã giá cái bát cổ 1 triệu đồng. Từ lời khai của người buôn đồ cổ, Công an càng tin chắc hơn việc Văn là nghi phạm số 1 của vụ án này.

...đến chiếc thùng “đồ cổ” chứa xác chết

Khi Công an đưa ra hàng loạt bằng chứng, Văn thừa nhận có nợ anh Trong 20 lượng vàng SJC từ năm 1996. Còn số tiền 50.000 USD thì không nợ. Đến ngày 11/5/2003, sau khi nói chuyện điện thoại, Văn mời anh Trọng đến nhà phụ dọn đồ đạc để chuẩn bị trả nhà. Anh Trong đã đến và giúp Văn đóng thùng đồ đạc ở trên lầu. Khi ông Ba về, Văn cùng Trọng tiếp tục đóng hàng vào thùng xốp.

Khoảng 17h cùng ngày, hai người khiêng thùng nặng 50kg xuống cầu thang. Do bất cẩn nên Văn trượt chân ngã, đẩy thùng đồ cổ ép lên người anh Trọng. Cú va chạm mạnh khiến anh Trọng gục xuống. Khi Văn kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong nên hoảng sợ tìm cách phi tang.

Văn dùng dây nilong trói gấp xác, bỏ vào bao cột chặt, nhét vào thùng xốp rồi dán kín băng dính. Đến khoảng 21h, Văn lấy điện thoại và xe của nạn nhân chạy ra đường. Đến đoạn cầu Khánh Hội (quận 4) thì ném điện thoại xuống sông, còn he máy bỏ lại trước của quán cà phê trên đường Tôn Đoản. Tiếp đó, Văn bắt xe ôm từ đường Hàm Nghi (quận 1) về đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại hiện trường vụ án, Văn thuê chiếc xe 4 chỗ chở thùng “đồ cổ” từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tây cũ (Hà Nội bây giờ) với giá 3,5 triệu đồng. Văn hẹn, 3 ngày sau sẽ nhận hàng ở cầu sông Nhuệ.

Sáng ngày 12/5/2003, Văn bắt xe đồ ra Đà Nẵng rồi mua vé máy bay về Hà Nội. Đến chiều 14/5/2003, Văn đến điểm hẹn nhận thùng “đồ cổ” và chuyển nó về nhà em ruột ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Tại đây, Văn nói là đồ cổ quý nên bảo em trai đào hố sau vườn chôn cất.

Thấy lời khai của Văn có nhiều mâu thuẫn, Công an đã đề nghị khai quật thử thi để tiến hành khám nghiệm. Chiều ngày 23/8/2003, cơ quan chức năng tiến hành đào hố cạnh cây khố và vườn cau cảnh tìm thùng “đồ cổ” giấu xác nạn nhân . Khi cơ quan chức năng đào sâu khoảng 1 mét thì phát hiện chiếc thùng hình chữa nhật (kích thước 0,47m x 0,67m).

Vị trí khai quật thùng đồ cổ chứa thi thể anh Trọng

Khi đưa thùng lên thì thấy, bên ngoài thùng được bao kín bằng nhiều tấm bạt nhựa màu xanh, kết dính với lớp băng kéo dán ngang màu vàng; ở giữa có dây dỳ buộc kiểu kiện hàng gửi đi xa.

Khi lực lượng pháp y cắt bỏ toàn bộ lớp bọc bên ngoài, còn lại là chiếc thùng bằng xốp màu trắng. Mở nắp thùng ra thì bên trong là tử thi ở tư thế co gập đầu, thân được trùm kín bằng chiếc bao tải. Tử thi là nam giới, tóc cắt ngắn, mặc quần áo thun trắng, quần tây màu đen. Túi hai bên quần có tiền, riêng túi bên phải có ví, bên trong đựng tiền và chứng minh cùng 2 giấy đăng ký xe mô tô.

Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị vật cứng đánh từ phía sau vào đầu dẫn đến vỡ hộp sọ, tử vong. Trước các bằng chứng cụ thể trên, Văn buộc phải cúi đầu thừa nhận tội ác.

Tại trụ sở Công an Văn khai, ngày 11/5/2003, anh Trọng đến chỗ Văn thuê trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đòi nợ. Văn hẹn đến 20/5 sẽ trả nhưng anh Trọng không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát. Anh Trọng lấy ghế đánh Văn. Bị đánh một đòn đau điếng, Văn quay lại giật chân ghế đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu anh Trong khiến nạn nhân gục xuống tử vong. Biết anh Trong đã chết, Văn lên kế hoạch “đóng gói” thi thể nạn nhân vào thùng đồ cổ rồi chuyển về Hà Tây phi tang.

Sau khi kết thúc điều tra , các cơ quan tố tụng đã đưa vụ án ra xét xử vào ngày 18/7/2004. Tại tòa Văn nói mình không cố ý giết anh Trọng để cướp tài sản. Còn việc phi tang, Văn nói là vì anh em họ hàng nên bằng mọi giá phải đưa thi thể về quê nhà chôn cất.

Theo HĐXX khi khai quật tử thi tìm thấy trong người nạn nhân 2,4 triệu đồng và 1.320 USD, đồng hồ nên kết cái chết của nạn nhân không phải là do giết người cướp tài sản. Do đó, HĐXX tuyên án 11 năm tù với bị cáo về tội Giết người và buộc bồi thường 125 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. (Tên các nhân vật đã thay đổi)

