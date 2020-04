Kỳ án xác chết không đầu dưới taluy hé lộ tội ác của 3 kẻ ác quỷ giết người vì 1 triệu đồng

Người đàn ông này dừng lại một chút để hít thở thì bỗng ngửi thấy vảng vất mùi hôi thối rất khó chịu. Người này nhìn cúi mặt nhìn xuống dưới chân mình thì kinh hãi phát hiện một thi thể nam giới không đầu nằm ở đó tự bao giờ không hay. Quá sợ hãi, người này hét toán lên. Ngay sau đó, tốp người cắt cỏ bò trình báo sự việc lên Công an địa phương.

Xác định đây là vụ án giết người man rợ, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị sát hại từ đêm hôm trước. Tuy nhiên, do hiện trường ở cách xa khu vực dân sinh sống nên không người nào biết. Thêm nữa, trận mưa như trút đêm hôm trước đã làm xáo trộn hiện trường, gây khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.