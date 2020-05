Kỳ án xác chết lõa thể lấp ló dưới lớp bùn đặc quánh và tội ác tầy trời của gã hàng xóm tà dâm

Trừ Thị D. (SN 1990, trú tại ấp Quý An, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ) là sinh viên năm nhất Trường Đại học Cần Thơ. Sau một thời gian học tập, D. được nhà trường cho nghỉ về quê thăm gia đình

Vào tối ngày 29/7/2017, trời đổ mưa như trút nước, các thành viên đang quây quần trong nhà thì bỗng nhiên D. bị đau bụng dữ dội. Cô gái trẻ vội vàng khoác áo mưa, đội nón, cầm đen đi ra khu đất trống cách nhà khoảng 100 mét. Nhưng đó là lần cuối cùng ông Trừ Văn Bổn và các thành viên khác trong gia đình được thấy con gái còn sống.

Khoảng 1 giờ sau khi D. đi ra khỏi nhà mà không thấy quay về, ông Bổn nóng ruột liền cầm đèn pin chạy ra ngoài đi tìm nhưng gọi mãi vẫn không thấy con gái trả lời. Lo lắng có thể con gái bị té ngã ở đâu nên ông Bổn quay về huy động người thân, hàng xóm đi tìm kiếm giúp.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh viên năm nhất

Suốt cả đêm dân làng trong đèn đi tìm, lùng sục mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy tin tức gì của D.. Khi trời chập choạng sáng, một người trong xóm phát hiện chiếc áo ngực, nón, đôi dép và đèn pin của D. thì hốt hoảng chạy về báo tin.

Khi đang mò mẫm tìm kiếm dưới lớp bùn đặc quánh thì ông Bổn ngất lịm đi khiến người trong làng vô cùng lo lắng. Một số trai tráng trong làng lao xuống kênh đỡ ông Bổn thì phát hiện thi thể D. lẩn khuất dưới bùn. D. được phát hiện trong tình trạng lõa thể, không mảnh vải che thân.

Sự việc ngay lập tức được trình báo lên Công an. Cơ quan điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lấy lời khai người thân trong gia đình cơ quan điều tra biết được, nạn nhân D. dang là sinh viên năm nhất, mới được nghỉ học về nhà thăm gia đình. Trước khi bị sát hại, D. chưa có bạn trai, cũng không có hiềm khích với bất kỳ bạn bè hay người trong xóm nào. Từ cơ sở trên, Công an xác định, có thể hung thủ là người địa phương, am hiểu địa bàn. Có thể do thấy D. xinh xăn, trên người có nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản rồi nổi tà dâm.