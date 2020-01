Kỳ án xác chết lõa thể và bí ẩn vụ “giết người lấy nội tạng”

Ngày 22/5/2017, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên lõa thể nổi trên sông Bắc Hưng Hải (khu vực gần cầu Thuần Xuyên, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ). Điều khiến người dân khiếp sợ nhất là phần bụng nạn nhân có một vết rạch lớn… Sau khi phát hiện sự việc, người dân trong vùng truyền tai nhau đồn thổi, đây có thể là một vụ “giết người lấy nội tạng”.





Bí ẩn vết rạch hình chữ T trên xác chết lõa thể

Phát hiện xác chết lõa thể nổi lềnh bềnh trên sông, một số người dân đứng canh giữ hiện trường còn một số khác đi trình báo cơ quan Công an huyện Ân Thi. Vì trên xác chết có vết rạch lớn ở bụng làm lộ cả nội tạng và bộ phận sinh dục bị cắt bỏ hoàn toàn nên rất nhiều người bắt đầu lan truyền tin “giết người lấy nội tạng”. Thậm chí báo chí và nhiều trang mạng xã hội cũng đăng tin nghi ngờ đây là vụ “giết người lấy nội tạng”.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an huyện Ân Thi đã trình báo lên Công an tỉnh Hưng Yên để xin sự giúp sức từ các đơn vị nghiệp vụ. Nhận định đây là một vụ trọng án, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xuống phối hợp với Công an huyện Ân Thi phong tỏa hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Cán bộ pháp y dựng lều ngay tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả sơ bộ xác định, nạn nhân là nam thanh niên, tuổi từ 20 – 30, cao 1m65. Nạn nhân đã tử vong cách thời điểm phát hiện từ 3 – 5 ngày, hiện đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, trên da có hiện tượng bong tróc ở nhiều vị trí khác nhau. Trên thi thể nạn nhân có rất nhiều thương tích với ác vết cắt sâu, sắc gọn. Ở Vùng cổ đứt hoàn toàn phần mềm, sát xương cổ. Từ phần ngực xuống đến bụng xuất hiện vết rạch lớn hình chữ T kéo dài đến tận hạ vị, làm lộ toàn bộ phần ruột của nạn nhân.

Hai hình xăm vẫn còn nguyên vẹn trên bả vai và cổ tay nạn nhân sau khi thi thể được phát hiện

Điều đáng chú ý là, hung thủ còn cắt cả bộ phận sinh dục của nạn nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ thì phát hiện, nội tạng của nạn nhân vẫn còn nguyên. Khi có báo cáo sơ bộ khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hưng Yên đã lên tiếng bác bỏ thông tin đây là vụ án “giết người lấy nội tạng”. Nhận định ban đầu, đây có thể là một cách làm của hung thủ nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn trong việc xác định danh tính của nạn nhân

Thượng tá Đoàn Văn Tiến – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Công an tỉnh xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã lập chuyên án để điều tra. Qua tìm hiểu sơ bộ, lực lượng chức nằng xác định, nạn nhân là đối tượng hình sự hoặc nghiện ma túy. Song do bộ phận sinh dục của nạn nhân bị cắt bỏ hoàn toàn nên tôi nhận định nguyên nhân gây án có thể là do mối quan hệ bất chính hay mâu thuẫn liên quan đến tình ái. Ban chuyên án đưa ra rất nhiều nguyên nhân: do mâu thuẫn xã hội , do vay nợ, mâu thuẫn tình do đối tượng ngáo đá ra tay. Bởi hành động giết người, rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục là vô cùng dã man”.

Tình tiết gây cản trở điều tra trong vụ án này chính là việc, cơ quan pháp y không thể lấy được dấu vân tay của nạn nhân, bởi lúc này thi thể đã phân hủy quá mạnh, hầu như các đường vân tay đã bị phá vỡ. Để tìm được vân tay nạn nhân phải mất một thời gian phân tích khá dài. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Công an đã phát hiện ra tình tiết đáng chú ý đó là hình xăm con hổ và hình xăm cô gái có đôi cánh thiên thần trên bả vai trái và trên cổ tay nạn nhân.

Hình xăm hé lộ nguyên nhân án mạng

Từ ngày xác chết lõa thể được phát hiện, người dân Hưng Yên và dư luận cả nước vô cùng trông ngóng kết quả điều tra của Công an. Do đó, Công an tỉnh họp bàn và đề nghị Phòng cảnh sát hình sự đẩy nhanh quá trình điều tra, xác minh danh tính nạn nhân, truy tìm hung thủ, bởi càng để lâu càng gây ra nhiều khó khăn cho quá trình điều tra . Nhận chỉ đạo từ ban lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự hủy động điều tra viên, trinh sát tỏa đi khắp nơi để sàng lọc nghi phạm là đối tượng hình sự, nghiện hút, rà soát dọc sông Bắc Hưng Hải để tìm vị trí nạn nhân bị vứt xác.

Trong lúc chờ đợi kết quả pháp ý, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh cử các trinh sát xuống tất cả các cửa tiệm xăm hình trong cả huyện Ân Thi, thậm chí là một vài huyện lân cận khác để điều tra về hai hình xăm trên người nạn nhân. Hình xăm được xác định là manh mối vô cùng quan trọng để xác định danh tính nạn nhân. Chủ tiệm xăm ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xác nhận từng xăm những hình trên cho rất nhiều người. Theo manh mối từ chủ tiệm xăm, các trinh sát tìm được khoảng 10 đối tượng có hình xăm giống nhau. Những người có một trong số hai hình xăm đều sống ở địa phương, duy chỉ có anh Nguyễn Văn Thao (SN 1993, ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), có 2 hình xăm tương tự thì đã vắng mặt.

Phan Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Xác minh nhân thân thì được biết, Thao là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên bỏ nhà đi chơi bời, ngay cả gia đình cũng không biết anh ta đang làm gì, ở đâu. Bố để Thao được đưa xuống nhận diện thi thể nạn nhân nhưng ông này cũng không chắc dó là con mình. Nhưng cũng đúng lúc này, cơ quan pháp y trả kết quả khám nghiệm. Qua xét nghiệm AND và xác định dấu vân tay thì có thể khẳng định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thao. Khi đã xác định được danh tính nạn nhân, Phòng cảnh sát hình sự bắt đầu rà soát các mối quan hệ gia đình , quan hệ xã hội của nạn nhân, những người đã từng gặp trước khi vụ việc xảy ra.

Song một lần nữa các trinh sát lại gặp khó khăn vì nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy nặng nên có nhiều mối quan hệ phức tạp mà người thân cũng không biết. Thậm chí, các điều tra viên còn rà soát dọc bờ sống Bắc Hưng Hải (kéo dài 5km) để truy tìm manh mối nhưng cũng không có kết quả khả quan…

Khi vụ án đang đi vào ngõ cụt thì các điều tra viên bất ngờ phát hiện, các nơi tìm thấy thi thể nạn nhân khoảng 7km có một vết trượt cỏ dài từ mép bờ sông xuống dưới mép nước. Vết cỏ này có chiều trượt xuôi, bị dập khá nhiều nghi do vật nặng đè lên, lá tre còn vướng trên cỏ có màu nâu đỏ. Bằng giác quan nghề nghiệp, các trinh sát nghi ngờ đây có thể là nơi hung thủ bắt đầu phi tang thi thể nạn nhân. Ngay lập tức, các điều tra viên lấy mẫu lá tre màu nâu đỏ về làm giám định pháp y và kết quả xác định đó là máu người. Đối chiếu với với máu của anh Thao thì xác định là một.

Một số điều tra viên tiếp tục lần theo vết cỏ bị dập do vật nặng đè thì phát hiện, cách đó khoảng 300 mét có nhà của một đối tượng nghiện ma túy tên Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tuấn từng lấy vợ, có con nhưng do không hợp nên đã ly hôn. Tuấn sống một mình trong căn nhà cạnh sông Bắc Hưng Hải. Tuấn chưa từng có tiền án tiền sự nhưng rất hay tụ tập bạn nhậu đến nhà để cùng chơi ma túy. Cũng giống như anh Thao, vì là người nghiện ma túy nên Tuấn thường xuyên bỏ nhà đi, không ai nắm được lịch đi về của Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được vị trí Tuấn đang ẩn náu là khu vực huyện Yên Mỹ. Chiều ngày 24/5/2017, xác định Tuấn đang có mặt trong 1 ngôi nhà ở huyện Yên Mỹ, các trinh sát đã bao vây căn nhà và ập vào khống chế đối tượng khi tên này cảm thấy chột dạ nên đang thu dọn đồ đạc rời đi. Tuấn bị dẫn giải về cơ quan điều tra nhưng đối tượng này một mực nói rằng không quen biết nạn nhân.

Hiện trường số 1 của vụ án

Vì nắm bắt được tâm lý đối tượng, các trinh sát đã đưa Tuấn về nhà. Tại đây, Tuấn thay đổi hoàn toàn, khi vừa bước vào đến sân nhà, mặt Tuấn biến sắc hẳn. Khi cánh cửa lớn được mở ra, các điều tra viên phát hiện chân giường nhà Tuấn có nhiều vết màu nâu nhỏ giọt. Qua đấu tranh tâm lý Tuấn thừa nhận mình là kẻ gây án, giết chết anh Thao.

Tuấn khai, khoảng 13h30 ngày 19/5/2017, Tuấn và Thao cùng 2 đối tượng khác sử dụng ma túy tập thể tại nhà Tuấn. Cũng dúng lúc này, Tuấn và anh Thao xảy rả mâu thuẫn. Tuấn liền ra tay sát hại rồi lấy chăn quấn lên thi thể anh Thao. Khoảng 4h ngày 20/5/2017, Tuấn dậy kéo thi thể anh Thao ra bờ sông Bắc Hưng Hải rồi dùng dao rạch một đường hình chữ T trên bụng nạn nhân. Chưa dừng lại, Tuấn còn lấy dao cắt bộ phận sinh dục, đâm nhiều nhát vào hố nách trách của Thao rồi đẩy nạn nhân xuống giữa dòng sông.

Giải thích về hành động ác man của mình Tuấn nói, việc làm này sẽ giúp thi thể nạn nhân phân hủy nhanh hơn và sẽ không nổi lên trên mặt nước. Thậm chí khi bị phát hiện, Công an cũng không xác định được giới tính của nạn nhân. Sau nhiều ngày làm việc, Công an đã phá được vụ án này và chuyển kết luận điều tra sang VKSND tỉnh Hưng Yên. Sau đó, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử, tuyên án tử hình với bị cáo Tuấn.

Thu Nga (t/h)