Kỳ án xác chết thầy cúng nổi giữa kênh nước [Kỳ 1]: Giết người tình sau cuộc hoan lạc

Xác chết nổi giữa kênh Trung Thủy Nông

Đây là một vụ án mạng kinh hoàng xảy cách đây 10 năm. Cụ thể, sáng sớm ngày 25/9/2010, một số người dân đi làm ruộng ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng ( Hải Phòng ) hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới nổi lên giữa kênh nước Trung Thủy Nông. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến Công an huyện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã xuống phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an TP Hải Phòng điều tra, xác minh danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1973, trú tại thị trấn Tiên Lãng). Anh Lâm làm nghề thầy cúng nhiều năm, là người đồng tính, vẫn sống độc thân.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm nhiều nhát bằng vật nhọn. Trong đó có vết thương thấu tim dẫn đến tử vong. Theo người nhà nạn nhân, do làm nghề thầy cúng nên cuộc sống của anh khá dư giả, trên giường lúc nào cũng giăng kín vàng bạc.

Bản đồ huyện Tiên Lãng - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Tuy nhiên, khi phát hiện thi thể , Công an xác định, toàn bộ tài sản trên người anh Lâm gồm 1 dây chuyền, 3 nhẫn vàng cùng chiếc điện thoại Nokia đã “không cánh mà bay”. Hơn nữa anh Lâm trước giờ không mâu thuẫn, cãi cọ với bà con hàng xóm bao giờ, vậy hung thủ là ai? Hung thủ có mối quan hệ gì với nạn nhân? Động cơ giết người là do tư thù hay cướp tài sản? Vì sao lại ra tay tài độc như vậy?

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo lực lượng điều tra viên dày dặn kinh nghiệm vào cuộc điều tra. Các điều tra viên xác định, nạn nhân Nguyễn Văn Lâm (Lâm “ái” hay Lâm “đàn bà”) là thầy cúng có tiếng trong vùng, được mọi người tôn sùng.

Ở địa phương, từ cúng nhỏ đến cúng lớn, từ trừ tà đến bắt ma đều một tay thầy Lâm đảm đương. Chính vì thấy, thầy Lâm có thu nhập ổn định, thậm chí còn được gọi là người có tiền. Do đồng tính nên nạn nhân thường giao du với bạn tình là nam giới…Cơ quan điều tra nhận định, có thể số trang sức bằng vàng anh Lâm hay đeo trên người là mấu chốt khiến anh phải nhận những nhát dao oan nghiệt kia.

Manh mối quan trọng

Qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, chiều ngày 24/9/2010, có một người đàn ông buôn gà, vịt đến nhà Lâm. Người này xác nhận có “quan hệ tình cảm” với Lâm. Tuy nhiên, người này cũng biết Lâm có nhiều mối quan hệ đồng tính với các thanh niên trẻ tuổi khác. Và cho biết, Lâm mới tìm được “hàng mới” trẻ đẹp hơn.

Người bán gà, vịt còn cho biết: Chiều ngày 24/9, có một người đàn ông đến nhà Lâm chơi và cho anh mượn điện thoại để nhắn tin cho “đối tác” với nội dung: “Tối nay ở địa điểm cũ!”. Tin nhắn và số điện thoại vẫn lưu trên máy người này nên Công an xác định được người nhận tin nhắn là Phạm Văn Sơn (tức Thắng, sinh 1992, ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Một nguồn tin khác cho hay, khoảng 19h ngày 24/9, anh Thanh có mượn xe đạp của Đoàn Văn Phúc (Phúc “khèo”, SN 1992, cùng khu 5, thị trấn Tiên Lãng), khi Phúc và Sơn cùng một số thanh niên khác đang ngồi chơi ở cầu Triều Đông (gần thị trấn Tiên Lãng). Sau đó, Thành rủ Phúc và Sơn đi chơi đâu thì không rõ…



Qua công tác điều tra, Công an phát hiện Đoàn Văn Phúc và Phạm Văn Sơn đều bỏ học sớm, lười lao động và thích lang thang. Ngoài ra, chúng thường vùi đầu trong các quán game thâu ngày đêm. Đã nhiều lần Phạm Văn Sơn đem tài sản của gia đình đi cầm cố lấy tiền chơi điện tử.

Tang vật vụ án mạng

Điều đáng quan tâm nhất là, cả hai đối tượng đều có quan hệ với thầy cúng Nguyễn Văn Lâm. Bọn chúng hay đến nhà Lâm và có nhiều lần rủ anh Lâm đi chơi. Đã có nhiều lần anh Lâm rủ cả hai đi chơi khi có các khóa cúng ở xa nhà.

Tuy nhiên ngày 25/9/2010, khi phát hiện thi thể anh Lâm ở dưới mương thì cả hai đối tượng này lại biến mất khỏi địa phương… Qua công tác điều tra , Công an xác định được Phúc và Sơn đều đang trốn ở Móng Cái (Quảng Ninh) và có thể bọn chúng đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi biết Công an đã rò la ra tung tích của mình thì chuyển hướng di chuyển vào các tỉnh miền Nam. Sau 3 ngày đêm truy bắt vấn vả, đến 5h ngày 28/9/2010 tại Quốc lộ 1A thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các trinh sát Phòng PC45 CATP Hải Phòng kết hợp với CA tỉnh Đồng Nai bắt gọn Phạm Văn Sơn và Đoàn Văn Phúc. Thời điểm đó, Phúc và Sơn cải trang thành thanh niên xung phong và đi trên ô tô khách mang BKS 36L-9199 chuyên tuyến Thanh Hóa - Sài Gòn - Bình Dương

Quá trình truy bắt hung thủ, tổ công tác đã thu lại được sợi dây chuyền 4 chỉ và 2 chiếc nhẫn mặt đá là tang vậy vụ án. Ngay sau đó, cả hai đối tượng bị di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra... (Còn nữa)

Nga Đỗ (t/h)