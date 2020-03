Kỳ án xác chết thầy cúng nổi giữa kênh nước [Kỳ 2]: Tội ác của 2 gã tình nhân nghiện game

Ngay sau khi bắt giữ được Phạm Văn Sơn và Đoàn Văn Phúc, Công an đã áp giải chúng về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng khai, do không có tiền chơi điện tử, lại được thầy Lâm rủ và “bo” cho sau mỗi cuộc “mây mưa” thì đồng ý luôn.

Song sau mỗi lần quan hệ, cả hai luôn có cảm giác “ghê” khi gần gũi với người đồng tính. Nhưng vì không có tiền chơi điện tử nên đành nhắm mắt đưa chân. Và rồi, cả hai cặp kè với thầy Lâm từ ngày này sang ngày khác, trở thành cặp ba “đồng tính”.

Cặp ba đồng tính này say đắm nhau đến mức, trừ những ngày thầy Lâm bận việc đi xa, còn lại hôm này cũng gặp nhau. Và cứ khoảng 3, 4 ngày lại rủ nhau về nhà hoặc ra bãi cỏ cạnh kênh gần cầu Đình (thuộc thị trấn Tiên Lãnh) để “tậm sự”.

Mối tình đồng tính giữa 3 ngày ngày càng thắm thiết và cũng có lúc chuyện này rò rỉ ra bên ngoài, bị đàm tếu, bàn tán. Nhưng mỗi lần như thế, thầy Lâm lại xoa dịu “nỗi buồn” của 2 tiểu tình nhân bằng phần thưởng là tiền mặt từ 30.000 đến 50.000 đồng.

2 kẻ thủ ác tại cơ quan điều tra

Thế nhưng, Sơn và Phúc cảm thấy số tiền “bố thí” ít ỏi đó không đáp ứng được nhu cầu chơi game và chi tiêu hàng ngày. Và nó không xứng với công sức và danh dự mà cả hai đã bỏ ra để thỏa mãn dục vọng của thầy Lâm. Chính vì lẽ đó, Sơn và Phúc luôn cảm thấy vô cùng ấm ức.

Sau một thời gian cặp kè, “quan hệ xác thịt” với nhau, hai kẻ đồng tính không thể chịu đựng nổi nữa. Chúng muốn thoát khỏi Lâm và bị lóa mắt trước số trang sức người tình đeo trên người. Cuối cùng, nảy sinh ý định sát hại người tình để chiếm đoạt tài sản.

Sơn và Phúc tụ họp bàn bạc kế hoạch, phương án và cách thức sát hại thầy Lâm. Phạm Văn Sơn còn mò ra chợ ở thị trấn Tiên Lãng để mua một con dao bầu chờ cơ hội ra tay.



Đến tối ngày 24/9/2010, sau khi thầy Lâm hẹn gặp, Sơn đã giấu con dao trong rọ xe đạp và đến cầu Triều Đông ngồi chơi với nhóm bạn cùng khu. Sau đó, thầy Lâm đến kiếm cớ tiếp cận rồi mượn xe của Phúc để ngầm rủ Phúc và Sơn đi chơi. Hai tên này theo thầy Lâm đến khu vực bờ mương (thuộc khu 5, thị trấn Tiên Lãng) – nơi vắng người qua lại để thỏa sức ân ái.

Thấy rằng đây chính là thời cơ thuận lợi nên sau khi gặp người tình, Phúc và Sơn đã thuận theo chỉ dẫn của thầy Lâm để thỏa mãn nhu cầu của thầy thêm lần nữa. Và thầy Lâm cũng không thể ngờ rằng, cuộc đời mình sẽ chấm dứt sau cuộc mây mưa ấy bằng những nhát dao oan nghiệt của 2 gã tình nhân trẻ.

Tài sản của nạn nhân bị Sơn và Phúc cướp đi

Theo như kế hoạch đã bàn tính, lợi dụng lúc thầy Lâm đang nằm ngửa mê muội sau cuộc hoan lạc, Sơn lấy con dao để sẵn trong rọ xe đạp lạnh lùng đi đến đâm thẳng vào ngực người tình. Bị đâm bất ngờ, anh Lâm cố ngồi dậy chạy trốn nhưng đã bị Sơn đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy nạn nhân vẫn còn cử động chưa chết hẳn, Phúc nhặt con dao vừa rơi khỏi tay Sơn đâm thêm 3 nhát nữa vào lưng nạn nhân. Thấy thầy Lâm đã chết hẳn, hai đối tượng cùng nhau tháo hết dây chuyền vàng trên cổ, 3 chiếc nhân và lục soát túi quần túi áo lấy đi chiếc điện thoại di động. Cuối cùng, chúng kéo thi thể nạn nhân ném xuống mương nước.

Sáng hôm sau nghe mọi người nói phát hiện thi thể thầy Lâm ngoài mương, Phúc và Sơn dắt díu nhau ra xem xét để có cách đối phó với Công an. Suy nghĩ một hồi, cả hai quyết định đêm chiếc điện thoại đi bán lấy 900.000 đồng. Tiếp đó gửi xe đạp vào bãi xe của Công ty Sao Đỏ gần đó và đi đến bến phà Khuể, qua phà, lên xe buýt vào nội thành Hải Phòng bán chiếc nhẫn 3 chỉ lấy hơn 8 triệu đồng.

Cùng ngày, cả hai thuê taxi đi đến địa bàn huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) = vào một nghỉ ngủ. Sáng hôm sau, Phúc và Sơn tiếp tục thuê taxi vào Thanh Hóa rồi lên xe khách định đi vào các tỉnh miền Nam thì bị Công an bắt giữ.

Sau khi kết thúc điều tra , Công an chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng cùng cấp đưa vụ án ra xét xử. Không lâu sau đó, Phạm Văn Sơn và Đoàn Văn Phúc bị đưa ra xét xử. TAND TP Hải Phòng tuyên án chung thân cho Đoàn Văn Phúc về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Còn Phạm Văn Sơn lĩnh án 18 năm tù về hai tội trên.

Nga Đỗ (t/h)