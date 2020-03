Kỳ án xuyên thế kỷ: Tội ác man rợ của mẹ kế giết con chồng, đào hố chôn rồi bỏ đi biệt tích

Đứa trẻ 5 tuổi biến mất kỳ lạ

30 năm trước (năm 1988), tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ trọng án gây ám ảnh dư luận. Cụ thể, trưa ngày 19/5/1988, cháu Nguyễn Văn Hợp (5 tuổi, con anh Nguyễn Văn Nhân) bỗng dưng… mất tích. Trưa đó, gia đình dọn cơm ra ăn nhưng gọi mãi không thấy cháu về, người nhà chạy khắp làng trên, xóm dưới tìm kiếm nhưng không thấy. gia đình trình báo Công an hỗ trợ tìm kiếm ở ao hồ, sông ngòi nhưng cũng không thấy. Một số người sợ cháu bị bắt còn đến ga tàu, bến xe ở Hà Nội, rồi lên cả biên giới Lạng Sơn tìm nhưng vẫn không thấy.

4 ngày sau, chị Nguyễn Thị Rõ (người dân thôn Quế Lâm, xã Hiệp Thuận) đi cắt cỏ thi phát hiện thi thể cháu Hợp bị vùi lấp ở trong ruộng ngô trên cánh đồng bãi Giảng. Ngay sau đó, sự việc được báo đến chính quyền xã. Công an xã trình báo sự việc lên Công an huyện và tiến hành phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an TP Hà Nội đã cử các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường phối hợp với Công an địa phương điều tra.

Suốt 17 năm lẩn, Sâm ngày đêm bị ám ảnh tội ác

Theo điều tra, anh Nhân (bố cháu Hợp) làm nghề bệnh thừng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong xã những ngày nông nhàn. Trước giờ cũng không xích mích với ai nên việc con trai anh bị sát hại khiến người dân trong xã vô cùng kinh hãi. Về cuộc sống gia đình, Công an phát hiện, người vợ khi đó của anh Nhân không phải mẹ đẻ cháu Hợp. Người phụ nữ này tên Nguyễn Thị Sâm.

Sâm và anh Hợp đến với nhau nhờ mai mối sau khi anh Nhân chia tay vợ cũ (mẹ đẻ cháu Hợp). Cuộc sống của vợ chồng anh Nhân khá bình yên, không có mâu thuẫn gì lớn. Vào buổi sáng cháu Hợp mất tích, các thành viên trong gia đình anh Nhân không có biểu hiện gì bất thường.

Tìm hiểu về quãng đường từ nhà anh Nhân ra hiện trường vụ án, một nhân chứng cho biết, có thấy một người phụ nữ quẩy đôi quang gánh và một đứa trẻ khoảng 5 tuổi đi theo sau nhưng không biết đấy là ai. Một nhân chứng khác cho biết, sáng hôm đó thấy Nhân gánh đôi thúng rất nặng đi về phía bên kia bờ đê.

Trong quá trình điều tra, Công an nhận được kết quả khám nghiệm tử thi như sau: Nạn nhân tử vong do bị ngạt thở, chấn thương sọ não. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, đây là vụ giết người man rợ rồi giấu xác ngoài cánh đồng để phi tang.

Hé lộ tội ác xuyên thế kỷ

Theo đại tá Đinh Công Dụng – Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội), khi rà soát các mối quan hệ của anh Nhân cũng như các thành viên khác trong gia đình thì không thấy có mâu thuẫn sâu sắc nào đến mức phải giết hại một đứa trẻ 5 tuổi. Trong thời gian tra án, gia đình anh Nhân bỗng nhiên chạy đến trụ sở báo tin, Sâm và đứa con gái hơn 1 tuổi (con chung của Sâm và anh Nhân) đã biến mất. Từ nhiều tài liệu thu thập được, cùng lời khai nhân chứng và khai báo của gia đình, Công an nghi ngờ Sâm chính là nghi phạm chính trong vụ án này. Sự biến mất của Sâm càng củng cố thêm niềm tin cho các trinh sát về người dì ghẻ độc ác này. Có thể vì sợ tội nên Sâm đã ôm con bỏ trốn.



Công an sau đó tìm được đôi quanh gánh, vật chứng vụ án tại nhà anh Nhân. Kiểm tra tỉ mỉ thì phát hiện trên đôi quang gánh có một số dịch màu nâu đỏ nghi là máu người và khả năng cao là máu của nạn nhân Hợp. Ngay lập tức, lệnh Công an sau đó tìm được đôi quanh gánh, vật chứng vụ án tại nhà anh Nhân. Kiểm tra tỉ mỉ thì phát hiện trên đôi quang gánh có một số dịch màu nâu đỏ nghi là máu người và khả năng cao là máu của nạn nhân Hợp. Ngay lập tức, lệnh truy nã Nguyễn Thị Sâm về tội Giết người được phát đi toàn quốc. Nhiều điều tra viên đã được cử đi các tỉnh thành từ Bắc vào Nam để truy tìm tung tích Sâm. Nhưng với sự tinh ranh của mình, Sâm lẩn trốn rất kỹ.

Những tưởng tội ác đã bị che dấu mãi mãi, Sâm bình thản lấy chồng mới, sinh con và thiết lập cuộc sống hoàn toàn mới. Thế nhưng, 17 năm sau (nghĩa là xuyên 2 thế kỷ XX và XXI), tội ác của Sâm vẫn bị vạch trần. Vào năm 2005, Công an nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ lại. Người này không cho biết tên, địa chỉ nhưng cung cấp thông tin: Có một người phụ nữ tên Thanh (quê ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ) hình như bị truy nã về tội Giết người. Người phụ nữ này đang sống ở thôn Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Vụ án gần 20 năm nằm im được lật lại, Công an cử các trinh sát đi theo dõi Thanh. Trong quá trình theo dõi phát hiện, người phụ nữ này thường xuyên đi chùa, mỗi lần đi chùa đều đứng trước tượng phật rất lâu cầu khẩn và dường như đang sám hối điều gì đó. Theo tìm hiểu, Thanh có cuộc sống ổn định với chồng và các con.

Sâm bị bắt sau 17 năm trốn chạy (ảnh minh họa)

Sau một thời gian mật phục, Công an xác định Thanh chính Là Nguyễn Thị Sâm. Khi đã đủ bằng chứng, Công an ập vào nhà Sâm bắt giữ và câu chuyện sát hại con riêng của chồng dần dần hé lộ. Sâm bị áp giải ra Hà Nội để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật

Tại trụ sở Công an Sâm khai, 17 năm trước khi về làm vợ anh Nhân, Sâm cho rằng mình bị gia đình chồng ngược đãi. Chưa làm vợ đã làm mẹ, Sâm gặp nhiều khó khăn khi đối diện với con riêng của chồng. Đôi lần Sâm còn bị chồng đánh đập vì không biết cách ứng xử.

Sáng hôm án mạng xảy ra, Sâm đi bón lạc ngoài đồng thì gặp cháu Hợp đang thơ thẩn chơi một mình. Thấy dì ghẻ, cháu Hợp đòi đi theo. Sâm đã lớn giọng quát mắng, đuổi về nhưng cháu Hợp không nghe. Tức giận, Sâm xuống tay tát con một cái rất đau. Bị đánh, cháu Hợp òa khóc. Lúc này, Sâm sợ cháu về mách với bố và ông bà nội nên đã móc túi ra một nắm ngô rang dỗ dành cháu.

Sự bực tức, nỗi căm ghét đúng lúc này trào dâng khiến Sâm thêm lần nữa xuống tay với cháu Hợp, nhưng lần này ả giết cháu. Khi thấy cháu đã tử vong, Sâm bình tĩnh cho thi thể cháu vào rổ và gánh ra ruộng ngô trên cánh đồng bão Giảng chôn xác, phủ lên trên mấy lá ngô khô.

Khi thi thể cháu Hợp bị phát hiện, Sâm lo sợ sự việc bại lộ nên đã gói ghén hành lý, bế con gái mới 1 tuổi ra ga Hà Nội trốn vào TP Hồ Chí Minh. Sau đó, mẹ con Sâm dạt xuống Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Sâm đổi tên là Thanh rồi tự bịa ra kịch bản cuộc đời bi thương là bị gã sở khanh lừa có con phải tha hương cầu thực, làm thuê để kiếm sống và nuôi con.

Trong thời gian chạy trốn, Sâm may mắn gặp được ông Nguyễn V. – người đàn ông mới mất vợ nhận vào làm giúp việc. Mẹ con Sâm tá túc ở đây rồi dần lấy được lòng thương của ông V. và nên duyên vợ chồng. Ông V. sau đó làm thủ tục nhập khẩu cho hai mẹ con Sâm với cái tên Nguyễn Thị Thaanh. Trong thời gian chung sống, Sâm sinh cho ông V. 3 người con. Nhưng khi vừa sinh đứa con thứ 3 thì ông V. mắc ung thư và mất, Sâm lại thành góa phụ.

Sâm một nách nuôi 5 đứa con thơ nhưng sau một thời gian, ả lại gặp được người chồng thứ 3 là ông Trương Văn T. (sống ở Vĩnh Hòa). Hai người không đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng. Có nhà và hàng mẫu đất chồng cũ để lại, Sâm có cuộc sống khá ổn định. Tuy nhiên, quá khứ tội lỗi khiến cuộc sống của Sâm bị xáo trộn. Sâm nhiều lần nằm mơ thấy cháu Hợp về đòi tội, dằn vặt lương tâm mỗi ngày một lớn hơn. Nhiều lần, Sâm đã định ra tự thú nhưng không đủ can đản và lo đàn con bơ vơ.

Thế nhưng, sau 17 năm tội ác vẫn bị bại lộ. Sau ít ngày bị bắt, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã mở phiên xử và tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Sâm về tội Giết người. Kể từ ngày về trại giam số 5 thụ án, Sâm hầu như không có người thân đến thăm nuôi. Trong phòng giam lạnh lẽo, Sâm thường xuyên mơ thấy cháu Hợp về đòi mạng. Từ đó đến nay, Sâm luôn sống trong sự dằn vặt lương tâm về tội ác của mình.

