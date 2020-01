Kỳ diệu: Hồi phục chức năng cho bé gái 6 tuổi bị đột quỵ hiếm gặp

Đó là trường hợp của bé Hồng Q., 6 tuổi được đưa vào khoa y học cổ truyền , Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng liệt nửa. Tay chân trái cử động khó khăn, cơ lực tay và chân ở mức 1/5 với biểu hiện tay và chân chỉ mấp máy cử động, không thể giơ lên so với mặt sàn. Các bác sĩ xác định cháu bé bị đột quỵ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho cháu bé vượt qua giai đoạn cấp. Sau đó, cháu Q. được tập phục hồi chức năng theo phác đồ điều trị gồm 2 giai đoạn: thụ động và chủ động.

Bác sĩ hướng dẫn tập hồi phục chức năng cho cháu bé



Giai đoạn thứ hai, bệnh nhi được hướng dẫn tập chủ động các động tác thăng bằng, đi, đứng, nằm ngồi, ăn uống, tập nói.



Song song với việc tập hồi phục chức năng, bệnh nhi sau giai đoạn cấp được chỉ định dùng thêm các thuốc tây y để tăng tái tạo tế bào não. Mặt khác, các bác sĩ kết hợp sử dụng thêm các biện pháp đông y như trâm cứu, thủy trâm để đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, tăng cường vận động.



Sau 2 tháng tích cực điều trị, cơ lực tay và chân của cháu Q. đã lên được mức 4/5, có thể giơ tay, chân lên cao ngang mặt và cử động, cầm nắm tốt. Mọi cử động ở nửa trái đã trở lên nhanh nhẹn, linh hoạt dù chưa thể đi lại linh hoạt.

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi khỏe mạnh đã tăng 4kg so với thời gian đầu nhập viện. Sức Khỏe bệnh nhi đã đủ điều kiện được xuất viện và tiếp tục việc học.

BSCKI Đàm Thành Long - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện tượng đột quỵ xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não đột nhiên gián đoạn vì nguyên nhân nào đó. Các nguyên nhân thường gặp do mạch máu não bị tắc (đột quỵ nhồi máu não) hoặc vỡ mạch máu não (đột quỵ xuất huyết não).

Khi một phần não không nhận được oxy và các chất dinh dưỡng từ máu, những tế bào não sẽ dần hoại tử gây mất chức năng. Nếu không được cấp cứu và hồi sức kịp thời, bệnh nhân dù có sống cũng phải chịu di chứng nặng nề đặc biệt về vận động và thần kinh. Do đó, đối với các trường hợp đột quỵ, việc tập phúc hồi chức năng sau cơn đột quỵ là vô cùng cấp thiết để giúp người bệnh có thể sinh hoạt trở lại bình thường.



Từ trước tới nay đột quỵ thường xảy ra với người trung niên và cao tuổi. Đột quỵ ở trẻ em là vô cùng hiếm gặp, trẻ dễ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Long, đối với đột quỵ ở trẻ em thời gian hồi phục tốt nhất là trong vòng 6 tháng. Tùy trường hợp quá trình hồi phục có thể kéo dài tới 2-3 năm. Do đó, dù xuất viện nhưng người nhà vẫn cần thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, đồng hành cùng người bệnh trong quá trình tập hồi phục chức năng.



Khi nhận thấy các dấu hiệu đột quỵ như: méo mặt, lệch mặt, méo miệng, nhân trung lệch, thị lực giảm, mắt mờ, tê mỏi chân tay, khó cử động, tê liệt một bên cơ thể; đột nhiên gặp khó khăn trong việc diễn đạt, đau đầu, buồn nôn... hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của người thân và tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.



Các bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ tuổi nói chung và trẻ em nói riêng, các bậc cha mẹ nên chú ý cân nặng của trẻ, trẻ béo phì có nguy cơ đột quỵ và mắc nhiều bệnh tật. Bên cạnh đó, chú ý tới thói quen giờ giấc sinh hoạt và đảm bảo chế độ ăn đủ chất.

Sự nguy hiểm của bệnh đột quỵ nhồi máu não. Video: HanoiTV