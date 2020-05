Your browser does not support HTML5 video.

Kỳ lạ bé gái rơi từ tầng 14 xuống đất vẫn tự đứng dậy rồi đi về nhà 11:53 15/05/2020 Sau khi rơi từ tầng 14 xuống dưới đất, bé gái 8 tuổi vẫn sống sót một cách thần kỳ. Thậm chí, em còn có thể tự đứng dậy và đi về nhà.