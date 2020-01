Kỳ lạ cặp vợ chồng “thích ăn tết một mình” giữa rừng đước suốt 43 năm

Dù con cái lập gia đình , lên bờ định cư hết nhưng vợ chồng ông Triệu vẫn kiên quyết trung thành với chiếc ghe đã cũ, lênh đênh giữa khu rừng ngập mặn Cần Giờ. Suốt từ năm 1975 đến nay, đất nước vừa thống nhất là ông Triệu cùng vợ dắt nhau xuôi dòng từ huyện Cần Đước (Long An) xuống rừng đước ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ ( TP.HCM ) tìm kế sinh nhai. Trên con ghe nhỏ, những đứa con của ông bà lần lượt ra đời và lớn lên. Sau này, tất cả con cái đều ra ở riêng và xây nhà trên bờ sinh sống. Nhiều khi vợ mệt mỏi ốm đau lên bờ sống cùng con, ông Triệu một mình vẫn ở lại ghe vì ông đã quen với cuộc sống sông nước.

Ngày nào cũng thế, ông Triệu kiên nhẫn ngồi canh, đợi khi nào nước lớn sẽ đăng đáy để bắt hải sản. Ở con sông này rất nhiều cá ngát, cá dứa, tôm cua và nhiều loại thủy sản khác, giúp công có thể kiếm được từ vài ba trăm đến cả triệu đồng một ngày. Thế nhưng, đến những tháng ngày cận Tết, mọi người đều đã lên bờ hết khiến không gian cả khu rừng đước im ắng đến kỳ lạ. Riêng con ghe của ông Triệu vẫn neo đậu bên mé nước, người đàn ông 70 tuổi vẫn lọ mọ nấu cơm như mọi ngày, những làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên. Bên cạnh là chú chó nhỏ tên Lu, nghe tiếng chủ gọi Lu lại quẫy đuôi, chạy đến đứng nép sát người ông Triệu. “Dưới này, tôi phải nuôi thêm chú chó để bầu bạn. Hơn nữa nó còn giúp tôi canh ghe, trông nhà, phòng kẻ gian trộm đồ”, ông Triệu tâm sự.



Gần nửa thế kỷ sống giữa rừng, cuộc sống của hai vợ chồng ông Triệu không có nhiều thay đổi. Thức ăn chủ yếu là cá tôm, góc bếp ở đuôi thuyền vẫn được nấu bằng củi gỗ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (68 tuổi, vợ ông Triệu) cho biết: Từ chỗ ghe của ông bà đến bờ phải mất gần nửa tiếng. Trên bờ cũng chỉ toàn đước, không có dân cư nên sắp bếp gas, nồi cơm điện cũng chỉ thêm tốn kém mà bất tiện. “Gần 30 năm trước, ở khu này rất nhiều tôm cá nhưng không đổi được gạo. Nhiều bữa tôi phải kiếm rau rừng, nấu cháo loãng… cho cả nhà ăn thay cơm. Bây giờ, ngày có 2 bữa cơm là tôi thấy thoải mái rồi”, bà Vân nhớ lại.



Ngày trước, bữa ăn của gia đình ông bà Triệu lúc nào cũng đông đủ con cái. Thế nhưng thời gian trôi qua, cả 5 đứa con đều lần lượt lập gia đình rồi lên bờ sinh sống, chỉ còn hai vợ chồng già vẫn bám trụ lấy chiếc ghe đơn sơ. Hàng ngày, bà Vân lo việc bếp núc, ông Triệu chèo phao vào rừng ngập mặn chặt củi khô hoặc đặt lợp bắt cua. Những ngày chiều mát, ông nhảy luôn xuống sông tắm rửa cho tiện. Hơn 40 năm gắn bó với rừng đước, ngày nào gia đình ông Triệu cũng tắm nước mặn. Nước ngọt vợ chồng ông xin của chốt rừng hoặc nhờ ghe đi ngang qua mua giùm được để dành nấu cơm, pha trà, xả lại quần áo. Đến giữa đêm, khi con nước lên cả nhà lại cùng nhau kéo lưới đã thả hồi trưa.



Trong 5 đứa con lên bờ lập nghiệp, cậu con trai út lấy vợ xây nhà ở gần cha mẹ. Mỗi khi không đi bắt ba khía, câu cá ngát hay bắt bạch tuộc; anh lại ghé vào ghe của ông bà chơi. Nhiều lần thuyết phục cha mẹ lên bờ sinh sống để tiện bề chăm sóc nhưng không thành, anh chỉ biết cười trừ chơi một lúc rồi trở về. Ngày nào có tiệc, ông bà Triệu lên với con cháu một chút, uống vài ly rượu rồi lại tức tốc về ghe. Ngay cả tết nhất, đôi vợ chồng già cũng ở lại giữa rừng đước, nhất quyết không lên bờ. Hiện tại, từ dùng đèn dầu ông bà đã chuyển sang bình ác quy, rồi dùng điện từ pin mặt trời đặt trên nóc ghe. Chiếc radio là vật kết nối với thế giới bên ngoài của ông bà Triệu đã nhiều năm qua. Ông Triệu hay nghe thời sự, bà Vân lại mê mẩn cải lương, ca nhạc theo yêu cầu hay những câu chuyện đêm khuya…



