Kỳ lạ người phụ nữ duy nhất trên thế giới có khả năng tự sản xuất rượu từ cơ thể

Theo Metro, một người phụ nữ giấu tên 61 tuổi đến từ Mỹ đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được chuẩn đoán mắc "hội chứng tự động sản xuất bia rượu trong đường tiết niệu", do nấm men trong bàng quang đã tự lên men đường trong nước tiểu chuyển hóa thành rượu. Quá trình này y hệt như trong các nhà máy sản xuất bia rượu, chỉ khác biệt là nó lại xảy ra trong cơ thể con người.

Đáng lẽ bệnh nhân được đề nghị ghép gan, nhưng thay vì đợi người hiến tạng, người này phải điều trị nghi do lạm dụng rượu.



Cụ thể, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh, Cụ thể, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh, Bệnh viện Presbyterian cho biết, người phụ nữ này đang mắc bệnh tiểu đường và xơ gan. Lúc đầu, họ nghi ngờ bệnh nhân che giấu chứng nghiện rượu của mình khi xét nghiệm nước tiểu liên tục cho kết quả dương tính. Do đó, đáng lẽ bệnh nhân được đề nghị ghép gan, nhưng thay vì đợi người hiến tạng, người này phải điều trị nghi do lạm dụng rượu.



Tuy nhiên, các xét nghiệm máu tiếp theo cho thấy, các chất chuyển hóa của ethanol là âm tính - có nghĩa là người phụ nữ không có rượu trong máu. Các chuyên gia tại trường đại học phát hiện hàm lượng cao Candida glabrata - một loại men được sản xuất tự nhiên bởi cơ thể, đang tích tụ trong bàng quang người phụ nữ này khi ăn đường.

Loại nấm men này tương tự như Saccharomyces cerevisiae, một loại nấm được gọi là men bia vì thường được các nhà sản xuất bia sử dụng để chuyển hóa carbohydrate trong ngũ cốc thành rượu.

Do đó, các bác sĩ tại đây đã đặt tên cho tình trạng của người phụ nữ là "hội chứng tự động sản xuất bia rượu trong đường tiết niệu".



Các xét nghiệm cho thấy, quá trình chuyển đổi này đang diễn ra bên trong bàng quang của bệnh nhân. Nhiều "tín hiệu" về hội chứng này thường bị bỏ qua ở một số bệnh nhân ghép gan. Do đó, các bác sĩ tại đây đã đặt tên cho tình trạng của người phụ nữ là "hội chứng tự động sản xuất bia rượu trong đường tiết niệu", kêu gọi các bác sĩ nhận thức về tình trạng này để không bị nhầm lẫn trong quá trình chuẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Thùy Nguyễn (theo Metro)