Kỳ lạ: Nữ bệnh nhân 23 tuổi liên tục dương tính với COVID-19 dù đã cách ly điều trị 2 tháng

Trường hợp cô gái 23 tuổi người Italy khiến các bác sĩ phải đau đầu bởi dù đã được cách ly và điều trị 60 ngày nhưng kết quả xét nghiệm vẫn dương tính với COVID-19.

Cô gái này tên Bianca Dobroiu. Được biết, ngày 28/2 Bianca được đưa tới Bệnh viện đa khoa Sant’Orsola-Malpighi trực thuộc Đại học Bologna (Italy) trong tình trạng sốt cao 40 độ. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán cô gái trẻ đã nhiễm COVID-19.

Chia sẻ về trường hợp này với truyền thông, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Luciano Attard cho biết, sau 4 ngày nhập viện Sức Khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệp vẫn cho thấy Bianca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

Vị chuyên gia này cũng khẳng định: "Theo hiểu biết của chúng tôi thì ở Italy chưa có trường hợp bệnh nhân nào dương tính lâu đến vậy. Thông thường, tình trạng dương tính với virus chỉ kéo dài trong 4 tuần".

Đến ngày 6/3 Bianca được trở về nhà sau thời gian nhập viện mà không trải qua quá trình chăm sóc đặc biệt hay điều trị nào. Tuy nhiên, trong lúc chính phủ Italy áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc nên Bianca phải chấp hành việc tự cách ly tại nhà.

Sau 57 ngày, cô gái 23 tuổi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân khẳng định: "Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, nó làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi". Dù dương tính với COVID-19 nhưng Bianca lại không biểu hiện bất kỳ triệu chứng gì. Cũng may, căn bệnh cũng không diễn biến phức tạp thêm.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cảnh báo, trường hợp của Bianca vẫn có thể lây lan cho người khác vì trong cơ thể cô vẫn còn mang virus.

Ảnh minh họa.

Là một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, Italy đang nỗ lực dỡ bỏ lệnh phong tỏa cả nước vào ngày 4/5 tới để khôi phục nhịp sống thường nhật cho 60 triệu dân. Bắt đầu từ tuần trước, các cửa hàng hoa và quần áo Trẻ em đã mở cửa trở lại, bước đầu gầy dựng lại nền kinh tế chịu thương tổn sâu sắc vì dịch bệnh.



Italy là quốc gia đứng đầu châu Âu và thứ 2 thế giới về số ca tử vong. Ngày 26/4, nước này ghi nhận thêm 260 ca tử vong mới - con số thấp nhất kể từ ngày 14/3 và giảm 155 ca so với ngày 25/4. Tính đến sáng 27/4, Italy ghi nhận tổng cộng 197.675 ca nhiễm với 26.554 người chết.



Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)