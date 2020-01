Kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng trung tá công an chặn xe dân đòi tiền 'cò' đất

Báo BVPL thông tin, ngày 11/1, Ông Phạm Thành Long – Phó Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, Huyện ủy vừa có quyết định kỷ luật đối với Trung tá Đỗ Ngọc Trung – nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa do vi phạm đạo đức, lối sống.