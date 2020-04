Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Có 5 bài thi, diễn ra trong 1,5 ngày

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, năm nay sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến, kỳ thi này sẽ được tổ chức vào tháng 8/2020, muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng của COVID-19.





Trước đó, trong cuộc họp với các bộ, ngành trung ương về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào ngày 21/4 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, các đại biểu nhấn mạnh nguyên tắc thi tốt nghiệp THPT là “học gì, thi nấy” có tính đến việc giảm tải nội dung (giảm độ khó, độ phân hoá của đề thi) cho phù hợp với hoàn cảnh của giáo dục trong điều kiện đất nước phải phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ.



Toàn quốc sẽ có đề thi thống nhất (gồm 1 đề chính, 1 đề dự phòng); với các môn thi trắc nghiệm thì mỗi thí sinh sẽ có 1 mã đề riêng. Các đại biểu đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố đề cương để các trường tổ chức giảng dạy và ôn tập cho học sinh sau khi đi học trở lại.



Theo Thứ trưởng Độ, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Ngoài ra, kỳ thi này còn có thêm 2 bài thi tổng hợp KHTN và bài thi tổng hợp KHXH. Trong đó, bài thi KHTN gồm tổ hợp của 3 môn vật lý, hóa học và sinh học; bài thi KHXH đối với thí sinh THPT gồm tổ hợp của 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân; đối với thí sinh GDTX gồm tổ hợp của 2 môn lịch sử, địa lý.

Thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn KHTN hoặc KHXH. Thí sinh GDTX phải thi 2 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn KHTN hoặc KHXH.

Ảnh minh họa.

Các bài thi toán, ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm (phiếu TLTN). Kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ GD-ĐT cung cấp; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, theo Tuổi Trẻ Online.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra với 3 buổi thi trong khoảng 1,5 ngày. Mỗi bài thi chỉ được chấm với một đầu điểm mà không có điểm các môn thành phần như trước đây.

Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức. Các khâu tổ chức, in sao đề thi, coi thi, chấm thi tự luận, phúc khảo và công bố kết quả thi cùng xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ do các địa phương tự chịu trách nhiệm. Đề thi do Bộ GD-ĐT đưa ra.



Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó đề thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được giảm rõ rệt?



Thùy Nguyễn (t/h)