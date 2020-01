Your browser does not support HTML5 video.

Kỳ tích của người phụ nữ đầu tiên chinh phục Everest 08:30 10/01/2020 Junko (1939 - 2016) từng dành cả đời để theo đuổi đam mê chinh phục những đỉnh cao. Tất cả những khó khăn, trở ngại đều không làm chùn bước cô khi là người phụ nữ đầu tiên chinh phục được đỉnh Everest.