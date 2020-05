La Chí Tường bỗng viết tâm thư gửi bạn gái cũ ngày 'Tỏ tình', dân mạng bức xúc chỉ trích

Hôm nay ngày 20/5 được coi là ngày 'Tỏ tình' của Trung Quốc , và cư dân mạng đều đồng loạt hẹn nhau phải tỏ tình với người thương vào đúng 13h14 ngày hôm nay. Nguyên do của việc này là khi ghép số ngày và thời gian lại ta sẽ được dãy số "20205201314" - phát âm trong tiếng Trung sẽ gần giống với câu "爱你爱你,我爱你一生一世", có nghĩa là "Yêu cậu, yêu cậu. Tôi yêu cậu trọn đời trọn kiếp".

Với ý nghĩa này, cư dân mạng không khỏi hồi hợp chờ đợi xem nghệ sĩ nào sẽ là người công khai tình cảm với người thương hôm nay. Tuy nhiên, dân tình lại được một phen choáng nạng khi thấy La Chí Tường bất ngờ gửi tâm thư với tiêu đề "Chàng trai, cô gái" cho bạn gái cũ Châu Dương Thanh, sau khi bị người cũ bóc phốt anh là tra nam ngoại tình, thích chơi gái tập thể, lăng nhăng, thác loạn... Nội dung của bức tâm thư mùi mẫn này là toàn bộ quá trình yêu đương của cặp đôi trong suốt 9 năm qua cùng những lời chia sẻ đặc biệt. Trong bài viết La Chí Tường có tag đích danh Châu Dương Thanh, đăng kèm ảnh cũ hai người chụp chung ngày còn mặn nồng cùng lời xin lỗi tới bạn gái cũ.

Sức khỏe Cộng đồng xin trích dẫn một số đoạn dịch bức tâm thư này của nam ca sĩ diễn viên La Chí Tường do fanpage Weibo Viet Nam phiên dịch:

"Ngày 1 tháng 5, gặp gỡ.

Một ngày chẳng hề đặc biệt, chàng trai tan làm thì nhận được một cuộc gọi quen thuộc, bạn bè rủ anh đi ăn bữa cơm tối quen thuộc, họ cùng nhau trò chuyện những câu chuyện quen thuộc. Thế nhưng hôm nay, xuất hiện một điều không hề quen thuộc, đó là em.

Trong phút chốc, em trở nên thật đặc biệt...

Một cô gái, một cô gái không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy căng thẳng.

Chàng trai ăn cơm nhưng vẫn luôn tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Vừa nhìn anh đã thấy cô gái kia không được tự nhiên. Cô ấy... bị tróc sơn móng tay

Mặc dù cô có mái tóc nối rất đẹp, nhưng cũng có thể thấy đã làm cách đây khá lâu rồi.

Đây cũng chẳng phải là một chủ đề hay để bắt chuyện,

Nhưng chàng trai vẫn quyết định dùng nó để trêu cô gái.

Không ngờ cô gái lại thoải mái trả lời lại.

Cô ấy nói: Đúng vậy, cho nên hôm nay em rất không thoải mái, vốn dĩ còn không định ra ngoài.

Nhưng... May mà em đã đến. Ngày 02 tháng 05, quen biết

Thời khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh

Thế nhưng, chàng trai vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt...

Chàng trai hỏi: Hay là chút nữa mình đi hát karaoke nhé?

Những người khác đều nhanh chóng chấp nhận lời mời này

Nhưng điều chàng trai quan tâm là đáp án của cô gái…

Cô gái ngẩng đầu nhẹ nhàng đáp lại một câu 'Đi thôi~'

Cô ấy đồng ý rồi

Cô gái nói hôm nay cô ấy không thoải mái không muốn đi đồng ý rồi

Trong căn phòng karaoke náo nhiệt, trong không khí vui vẻ, cô gái chọn một bài hát

Chàng trai nghĩ, sẽ là một bài đáng yêu ngọt ngào hay bài tình ca khó hát đây?

Khi âm nhạc cất lên

Động tác tay quen thuộc và trạng thái tự tin kia

Mr. Almost

Cô ấy... là một ca sĩ nhạc Rock

Chàng trai phối hợp theo tiết tấu của cô gái

Đây là bài hát đầu tiên mà họ hát cùng nhau Ngày 20 tháng 05

Những ngày gần đây là khoảng thời gian anh ở một mình nhiều nhất, cũng rất nghiêm túc để nhìn nhận lại bản thân mình.

Nhớ lại từng chút kí ức trong 9 năm qua.

Cô ấy là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, nhưng lại vì sự không hoàn mỹ của tôi mà phá vỡ nguyên tắc của mình.

Anh rất vui vì chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cùng nhau cảm nhận niềm vui của sự chiến thắng, cùng nhau chịu đựng nỗi đau bị chê bai, cũng cùng nhau trưởng thành.

Đúng như những gì em nói, thời gian chúng ta bên nhau đa số đều rất vui vẻ

Em rất ít khi khiến anh phải lo lắng hay buồn rầu

Nhưng tất cả nỗi bực dọc của em đều là do anh gây nên

Anh hay gặp nhiều áp lực và khó chịu trong công việc, còn em thì luôn tìm cách giúp anh điều chỉnh tâm trạng.

Còn nhớ khi anh quay "Mỹ nhân ngư" cực kì áp lực, thấy rất nhụt chí.

Em đã đến khách sạn để tập kịch bản với anh, trò chuyện giải toả tâm trạng giúp anh, điều chỉnh tốt trạng thái của anh.

Thế nhưng những năm nay, những nỗi đau mà anh gây ra cho em, em chưa bao giờ để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Khoảng thời gian này, anh đã luôn nhìn lại bản thân mình, tự kiểm điểm bản thân.

Cũng vì chuyện lần này đã khiến anh học được cách dũng cảm đối mặt, không được trốn tránh.

Anh muốn nói với em thêm một lần nữa

Anh xin lỗi, anh sai rồi

Rất xin lỗi, bài viết này anh đã không gửi cho em. Anh lựa chọn công khai nó, cũng là vì muốn thực hiện một nguyện vọng mà em vẫn luôn mong ước. Cô gái: Chồng ơi, anh có thể đăng bức ảnh mình vừa chụp chung ở tháp Effiel được không, làm ơn đó.

Lần này, anh hứa với em, anh sẽ là người chia sẻ câu chuyện của chúng ta với mọi người."

Theo đó, La Chí Tường tiết lộ cả hai bắt đầu quen nhau nhờ vào 1 buổi ăn chung, và anh đã nhanh chóng 'trúng tiếng sét ái tình' với hotgirl này. Sau đó, anh cũng dẫn bạn gái về nhà, ngay cả mẹ cũng rất yêu mến, vừa ý "cô con dâu tương lai". Qua giọng kể của La Chí Tường, người không biết sẽ vô cùng cảm động trước chuyện tình vô cùng ngọt ngào, không có bất kì biến cố quan trọng nào. Tuy nhiên, với nhiều người, bức thư này của La Chí Tường chẳng có ý nghĩa gì, sau khi anh bị chính bạn gái cũ vạch trần bộ mặt thật chơi bời gái gú, ngoại tình

Trước động thái này, cư dân mạng Trung Quốc bàn tán rất sôi nổi, không ít người chỉ trích và cho rằng đây là động thái tìm cách 'tẩy trắng' bê bối, hoặc níu kéo tình cũ. Một số bình luận của dân mạng như sau: "Cái gì vậy trời?", "Cặp đôi này vẫn chưa buông tha nhau à?", "Anh ta định tẩy trắng tên tuổi ư?", "Tôi thấy dù gì đây cũng là một thời hạnh phúc, anh ta chỉ là muốn xin lỗi bạn gái thôi", "Xem ra từng yêu nhau rất sâu đậm", "Nếu yêu nhau như thế sao còn làm những trò kinh thiên động địa cơ chứ"...

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: La Chí Tường ngầm tuyên bố sẽ trở lại sau scandal tra nam ngoại tình khiến dân tình choáng váng

Chi Nguyễn (t/h)