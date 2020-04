La Chí Tường lại lộ bằng chứng tra nam: Gọi 20 'cô đào' tới nhà thác loạn ngày quốc tang Trung Quốc

Trong những ngày gần đây, chuyện đời tư của 'Ông hoàng vũ đạo châu Á' La Chí Tường liên tục được cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Mọi chuyện bắt nguồn từ bài đăng của bạn gái cũ 9 năm Châu Dương Thanh, khi cô công khai tố nam ca sĩ là tra nam chuyên ngoại tình , bản chất tồi tệ. Châu Dương Thanh cho biết cô bị Chí Tường phản bội nhiều lần, nhưng vì quá yêu nên đã tha thứ. Dù vậy, sau khi tận mắt trông thấy bằng chứng bộc lộ bản chất kinh khủng của La Chí Tường, Châu Dương Thanh quyết định chia tay và công khai 'bóc phốt' tình cũ.

Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện tin tức rằng vào ngày 4/4 vừa qua (quốc tang của Trung Quốc nhằm tưởng niệm những bệnh nhân tử vong vì COVID-19), La Chí Tường đã mở tiệc lớn ở biệt thự hồ bơi cùng bạn bè tại Đài Loan. Đáng chú ý, nam diễn viên còn mời tới hơn 20 'cô đào' nóng bỏng đến chơi đùa. Trong một số bức ảnh được chụp lại, La Chí Tường còn đang vui vẻ ôm một cô gái khác ném xuống hồ.

Không chỉ vậy, cư dân mạng cũng tổng hợp và nhận ra trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, La Chí Tường thường xuyên dính 'phốt' phát ngôn thiếu suy nghĩ, làm người thứ ba giật bồ bạn thân, và ngoại tình với quản lý, stylist sau lưng người yêu.

Trước đó vào ngày 23/4, cư dân mạng Trung Quốc và châu Á được một phen hỗn loạn khi Châu Dương Thanh đăng trên weibo của mình rằng cô và nam diễn viên đã chia tay. Hotgirl xứ Hoa cũng lên tiếng tố Chí Tường là một người đàn ông tồi tệ, 'tra nam' chuyên ngoại tình, suốt 9 năm yêu đương đã nhiều lần lừa dối cô.

Hiện scandal này đang ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới nam ca sĩ - diễn viên đình đám một thời khi nhiều nhãn hàng quảng cáo đang có ý định thay đổi người đại diện, show truyền hình anh đang tham gia 'Sáng tạo doanh' cũng phải xóa toàn bộ bài viết liên quan đến La Chí Tường.



