La Chí Tường lên tiếng về scandal ngoại tình, ngầm thừa nhận bài đăng của tình cũ?

Trước bài đăng tố ngoại tình, thích quan hệ với nhiều cô gái của bạn gái cũ Châu Dương Thanh, mới đây La Chí Tường đã chính thức phản hồi về thông tin này. Nam diễn viên viết trên trang cá nhân: "Đầu tiên thật sự xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Có lẽ rất nhiều người đều đang đợi tôi sẽ trả lời như thế nào, nhưng thật sự tôi chỉ nghĩ 2 người ở bên nhau, phân phân hợp hợp trải qua mưa gió suốt 9 năm, có rất nhiều lần là tôi không đúng, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân, sự việc không phải chỉ vài câu là có thể nói rõ ràng, tôi cũng sẽ không giải thích. Cảm ơn đoạn tình cảm khiến chúng ta biết và yêu nhau, tôi không hề hối hận". Thậm chí trong bài đăng này, nam diễn viên còn tag thẳng weibo của bạn gái cũ.

Bài đăng của La Chí Tường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phần đông người cho rằng đây thực chất là lời thú nhận của nam diễn viên, chỉ là anh chàng dùng những lời bóng gió để lấp liếm mà thôi. Một số bình luận của cư dân mạng như sau: "Có thể dịch bài này là: Châu Dương Thanh nói đúng, tôi không thể giải thích gì thêm", "Có một số người ngoài mặt là diễn viên nhưng sau lưng là vận động viên", "Không thể nói rõ trong vài câu" thì ý anh ta nói về việc ngoại tình hay ngủ tập thể vậy"

Trước đó Châu Dương Thanh, bạn gái 9 năm của La Chí Tường đã đăng tải trên weibo một bài 'bóc phốt' La Chí Tường và tuyên bố cô cùng nam diễn viên đã chia tay . Dương Thanh khẳng định La Chí Tường là 'tra nam trời sinh', từng ngoại tình với rất nhiều người. Châu Dương Thanh bức xúc chia sẻ lý do khiến cô chia tay với La Chí Tường là bởi cô xem lén điện thoại và phát hiện anh còn có một chiếc điện thoại khác dành riêng cho việc tán tỉnh, cưa cẩm.

Dương Thanh khẳng định, La Chí Tường đã ngoại tình với rất nhiều người, trong đó có một số nghệ sĩ trẻ và thậm chí cô còn quen biết những người này. Châu Dương Thanh còn tố bạn trai cũ là tra nam chính hiệu, đi tới thành phố nào cũng có thể hẹn hò, dẫn các cô gái tới khách sạn, thậm chí còn rất thích 'quan hệ tập thể'.

Your browser does not support HTML5 video.