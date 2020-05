La Chí Tường ngầm tuyên bố sẽ trở lại sau scandal tra nam ngoại tình khiến dân tình choáng váng

Thời gian qua, danh tiếng và sự nghiệp của 'Ông hoàng vũ đạo châu Á' La Chí Tường bị hủy hoại hoàn toàn sau khi bị tố là tra nam ngoại tình, thích quan hệ tập thể, chơi gái... Nam ca sĩ bị hủy nhiều hợp đồng, đuổi khỏi show thực tế, chỉ trong vài ngày đã thiệt hại tới hơn 350 tỷ đồng.

Trước thông tin này, nhiều người cho rằng nam ca sĩ - diễn viên sẽ quyết định giải nghệ. Truyền thông Đài Loan đưa tin dự kiến trong tháng 5 này La Chí Tường sẽ tổ chức họp báo thừa nhận sai lầm và tạm dừng hoạt động giải trí vô thời hạn. Truyền thông nhận định, La Chí Tường sẽ tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi showbiz sau hơn 20 năm chăm chỉ hoạt động.

Tuy nhiên, động thái mới đây của La Chí Tường khiến dân tình không khỏi choáng váng, cho rằng anh ngầm ám chỉ mình sẽ quay lại làng giải trí dù vướng scandal chấn động. Cụ thể, người hâm mộ La Chí Tường đã ghi hình video động viên và mong anh sớm ngày trở lại sau scandal. Sau đó, La Chí Tường đã tới bài viết của fan và bình luận: "Cảm ơn bạn, xin đợi tôi trở lại".

Trước câu nói này, cư dân mạng Trung Quốc đều tỏ ra phẫn nộ trước sự lạc quan bất ngờ của nam ca sĩ, vẫn muốn trở lại showbiz sau scandan chấn động. Một số người bình luận: "Đáng sợ. Giờ cũng sắp 50 tuổi rồi, có thể nghỉ hưu luôn được rồi đấy", "Tự tin ở đâu đấy?", "Logic gì thế, còn muốn trở lại à!"...

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Châu Dương Thanh - bạn gái 9 năm của nam diễn viên, ca sĩ đã đăng tải bài viết xác nhận tin chia tay, đồng thời vạch trần con người thật của La Chí Tường cho công chúng. Nàng hotgirl nổi tiếng này tố anh ngoại tình , có điện thoại riêng để tiện liên lạc với 'gái', thích quan hệ tập thể, có lối sống trụy lạc, hay dẫn nhiều "đào" về nhà phục vụ sở thích bệnh hoạn... Sau đó, La Chí Tường phải đăng tải 2 bài viết để xin lỗi Châu Dương Thanh và tất cả những người đã bị anh lừa dối trong suốt nhiều năm qua.

Chi Nguyễn (t/h)