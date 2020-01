Là món không thể thiếu ngày Tết nhưng sơ chế mộc nhĩ sai cách rất nguy hiểm, có thể gây tử vong

Mộc nhĩ là thực phẩm quen thuộc trong ngày Tết. Tuy nhiên, nếu chế biến sao cho đúng cách, cũng như chọn mộc nhĩ làm cơm Tết đảm bảo hàng sạch và an toàn sức khỏe thì không phải ai cũng biết.



Mộc nhĩ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng với lượng protein, tinh bột và các chất béo, Vitamin C ùng khoáng chất dồi dào. Đặc biệt, mộc nhĩ còn rất tốt trong việc bổ máu vì có hàm lượng sắt cao.



Mộc nhĩ thường ở dạng khô, do đó muốn chế biến thì phải ngâm nó trong nước. Tuy nhiên, chỉ một bước nhỏ không đúng quy trình có thể gây hại cho bản thân và cả gia đình

Cách chọn mộc nhĩ sạch

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, mộc nhĩ được tiêu thụ nhiều vào dịp Tết, có sử dụng biện pháp xông lưu huỳnh để khử khuẩn với một lượng cho phép. Cũng giống như măng khô, hàm lượng lưu huỳnh vượt ngưỡng trong mộc nhĩ, nấm hương có thể gây nên những tổn hại Sức Khỏe nghiêm trọng. Do đó, khi mua mộc nhĩ nên nhớ:

Chỉ mua mộc nhĩ ở dạng khô hoàn toàn, tuyệt đối không mua mộc nhĩ tươi.



Không mua mộc nhĩ nếu ngửi có mùi ẩm mốc.



Ấn vào tán mộc nhĩ, khi bỏ tay nếu mộc nhĩ nhanh chóng duỗi ra chứng tỏ là loại tốt.



Không mua mộc nhĩ có màu đỏ cam hay có đốm đen và những cây mộc nhĩ xù xì, nên chọn mộc nhĩ có cánh to dày, khi ăn có cảm giác ngon và giòn hơn.



Nếu mua mộc nhĩ đen cần xem một mặt có màu xám, mỏng cánh, mặt kia có màu đen bóng và khô ráo, không có mùi lạ và sờ vào không bị sạn.



Nếu mua mộc nhĩ trắng cần chọn loại cánh mập, sờ dẻo dai.



Sơ chế mộc nhĩ đúng cách





Nếu sơ chế hoặc ngâm mộc nhĩ quá lâu, nó sẽ sủi bọt và tạo ra một số loại độc tố của nấm mốc và vi khuẩn. Mộc nhĩ nếu đã bị nhiễm độc tố, khi nấu nướng kỹ vần có thể gây hại cho cơ thể. Khi tiêu thụ, loại chất này ở mức độ nhẹ sẽ gây ngộ độc, mức nặng có thể gây tử vong. Nếu không tử vong, bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như cổ trướng, vàng da, chảy máu dưới da, thậm chí là co giật, đi tiểu và đi ngoài ra máu, nặng là suy đa tạng.

Các bà nội trợ cũng không nên chế biến mộc nhĩ tươi vì nó chứa nhiều tanin, khiến thức ăn mất đi hương vị thơm ngon, ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến ngộ độc.



Để sơ chế và bảo quản mộc nhĩ đúng cách, nên ngâm mộc nhĩ khô bằng nước lạnh hoặc nước ấm trong 1-2 tiếng, sau đó chần qua nước sôi 5-6 phút. Sau khi chắt bỏ nước có thể sử dụng ngay. Nếu không cần dùng đến, để mộc nhĩ ráo nước, cho vào lọ thủy tinh để kín, có thể bảo quản tối đa là 1 tuần trong tủ lạnh và 3 ngày ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên để mộc nhĩ trong tủ lạnh.



Nếu không bảo quản như trên mà muốn ngâm mộc nhĩ trong nước thì nên liên tục thay nước. Nếu thấy nước ngâm sủi bọt, xuất hiện đục và có mùi lạ thì nên bỏ mộc nhĩ ngay lập tức.



