Lá phổi dần hồi phục, khi nào có thể chuyển bệnh nhân phi công về Anh?

Kết quả nuôi cấy virus được thực hiện ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM không cho thấy sự tồn tại của virus. Ông Khuê đánh giá Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM "đã hoàn thành sứ mệnh điều trị cho bệnh nhân phi công Anh".

Ảnh minh họa



Kết quả chụp CT gần nhất cho thấy lá phổi của bệnh nhân đã hồi phục 30%. Bệnh nhân đến nay đã 63 ngày điều trị tại bệnh viện, trong đó có 46 ngày can thiệp ECMO, 27 ngày mở khí quản.



Bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa tích cực về tình trạng nhiễm khuẩn, ngoại khoa xét ghép phổi, thận… nếu có chỉ định.



Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế đang xem xét phương án là chuyển bệnh nhân về Anh, do bệnh nhân đã khỏi COVID-19. Song việc vận chuyển chỉ có thể khả thi khi bệnh nhân đủ sức khỏe.



Về phương án ghép phổi, ông Khuê cho hay đến nay có 59 người từ 21 đến 76 tuổi xin được hiến một phần phổi để ghép cho phi công Anh. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định bệnh nhân này cần ghép toàn bộ lá phổi nên bắt buộc phải lấy tạng từ người hiến chết não.



Ngoài khó khăn về tìm nguồn tạng hiến, bệnh nhân 91 còn đang gặp 3 vấn đề chưa thể ghép tạng đó là nhiễm trùng phổi, suy đa tạng. Do đó nếu ghép ngay, có thể thành công về mặt kỹ thuật, nhưng tỷ lệ hồi phục rất thấp.

Nam phi công sẽ được chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị nội khoa tích cực

Bệnh nhân 91 là phi công người Anh, làm việc cho hãng hàng không Vietnam Airlines thông qua một công ty điều phối nhân lực hàng không. Được biết bệnh nhân không phải là phi công cơ hữu của hãng mà chỉ mới bay được vài chuyến thì trước khi mắc COVID-19. Ông Khuê cho biết vì thế hãng không có cơ chế chi trả phí điều trị cho bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, hơn 2 tháng qua, chi phí điều trị cho bệnh nhân khoảng 3 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí do bệnh viện tạm ứng tiền chi trả.



Bệnh viện đang chờ phản hồi từ các công ty bảo hiểm và Đại sứ quán Anh về vấn đề chi trả chi phí điều trị cho bệnh nhân. Nếu không được, Bộ Y tế sẽ huy động từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay đồng hành.

Đây là ca mắc COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam. Bệnh nhân còn trẻ, nhưng béo phì nặng 100 kg và cao 1m83 khiến hệ miễn dịch phản ứng quá mức với virus SARS-CoV-2, gây hại cho các cơ quan nội tạng. Bệnh nhân còn bị rối loạn đông máu, phổi có lúc đông đặc 90%, nhiễm trùng nặng, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ECMO.

Các chuyên gia hội chẩn trực tuyến về BN91 - nam phi công người Anh chiều 19/5. Video: VNEWS