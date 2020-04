Là quốc gia đầu tiên ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong/ngày, Mỹ sẽ đạt đỉnh dịch vào ngày mai?

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ ghi nhận thêm 2.108 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 người chết do COVID-19 trong 1 ngày.

Tính đến sáng 11/4, Italy và Mỹ lần lượt là 2 quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với con số lần lượt là 18.849 và 18.725. Trong khi đó, Mỹ ghi nhận thêm 35.098 ca nhiễm bệnh trong vòng 24h, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này vượt mốc 502.318 ca, bỏ xa rất nhiều "ổ dịch" COVID-19 thứ 2 thế giới là Tây Ban Nha với 158.273 trường hợp.

Ảnh minh họa.



Tại Mỹ, chỉ riêng số ca nhiễm ở New York (hơn 162.000 trường hợp) đã đủ cao hơn các nước khác. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới và số người chết của Mỹ hôm qua (10/4) có phần giảm xuống so với những ngày trước.



Trong khi đó, bang New York ngày 10/4 ghi nhận 777 ca tử vong mới, giảm nhẹ so với con số kỷ lục 799 ca của một ngày trước đó - nâng tổng số người tử vong vì virus corona chủng mới tại bang này lên tới 7.844.



Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, số ca tử vong trên là những ca nhiễm và nhập viện kỷ lục từ những tuần trước sau đó không qua khỏi.



Dù số ca tử vong mỗi ngày của Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục, tuy nhiên số ca nhiễm mới ở những nơi phong tỏa nghiêm ngặt đang có xu hướng giảm, mang lại hi vọng mới cho nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, số người chết do COVID-19 ở Mỹ sẽ thấp hơn mức 100.000 người như dự báo.

Theo mô hình của Viện Đo lường và Đánh giá Sức Khỏe (IHME) thuộc Trường ĐH Washington, các bang gồm New York và New Jersey có thể vượt qua mức đỉnh trong tuần này. Tuy nhiên, các bang khác như Florida và Texas có thể chứng kiến điều này vào cuối tháng.

Ảnh minh họa.

chấm dứt các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh như giãn cách xã hội , tăng cường ở nhà có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực vào mùa hè. Chris Murray, dù số người tử vong ở Mỹ có giảm thì việc giám đốc của IHME Cũng theo IHME, Mỹ sẽ đạt đỉnh dịch về số người tử vong do COVID-19 vào ngày mai (12/4). Theo

Ông Murray cho rằng việc chấm dứt các biện pháp phòng ngừa cấp quốc gia ngày 1/5 thì Mỹ có thể chứng kiến " đợt tăng trở lại tương đương ở thời điểm này vào tháng 7", theo CNN.





Theo nhiều chuyên gia, con số tử vong do COVID-19 trên khắp thế giới có thể còn cao hơn con số được báo cáo. Nguyên nhân do ở nhiều quốc gia, dữ liệu chính thức chỉ bao gồm các trường hợp tử vong được báo cáo tại Bệnh viện , không kể các trường hợp tử vong tại nhà hoặc viện dưỡng lão.



