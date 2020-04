Lá thư tuyệt mệnh ám mùi tử khí hé lộ tình tiết động trời trong vụ án mạng vì... ghen

Lá thư tuyệt mệnh ám mùi tử khí

Đến bây giờ, bà Trinh (ngoài 70 tuổi, trú tại thị trấn Đran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng ) vẫn vô cùng đau đớn khi nhắc lại chuyện mấ đi hai người con (con trai và con dâu). Theo bà Trinh, năm 2013, con trai thứ 3 của bà là anh Nguyễn Phú Thiên (36 tuổi) lấy vợ là chị Mai Thị Anh Đào (34 tuổi). Hai người được gia đình chia cho thửa đất dưới chân đập thủy điện Đa Nhinh để xây nhà, ở riêng.

Sau vài năm chung sống, vợ chồng anh Thiên sinh được cô con gái. Khi con vừa tròn 2 tuổi, anh Thiên bỗng mang đên nhà bố mẹ đẻ gửi, nhờ chăm sóc với lý do không biết chị Đào bỏ đi đâu. Nhiều ngày sau đó, dân làng thấy anh Thiên có nhiều biểu hiện bất thường, có lúc hoảng loạn, ngại tiếp xúc với mọi người. Song nhiều người cho rằng, có thể do vợ bỏ đi nên anh Thiên đau buồn, sinh ra u uất nên thế.

Bà Trinh cho biết, khoảng 17h30 ngày 17/9/2016, bà xuống nhà anh Thiên (tổ dân phố Quảng Lạc, thị trấn Đran) cách nhà bà khoảng 500 mét thăm con trai và bắt mấy con gà về nuôi. Vào trong nhà thì thấy phòng khách sáng trưng gọi không thấy con trai đâu, Bà Trinh đi vào trong phòng tắm thì chỉ thấy một đôi dép, không thấy tiếng động nào để có cảm giác có người ở nhà.

Khi gọi mãi không ai trả lời, bà Trinh tất tả chạy vào phòng tắm mở cửa ra thì bàng hoàng phát hiện con trai đã tử vong. Bên cạnh thi thể là chai thuốc trừ cỏ và sợi dây điện.

Căn nhà nơi vợ chồng Thiên sinh sống trước khi xảy ra thảm kịch gia đình

Cái chết của anh Thiên nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Mới đầu, mọi người đều nghĩ anh Thiên chết do u uất chuyện vợ bỏ nhà ra đi từ 2 tuần trước. Thế nhưng, vẫn nghi ngờ uẩn khúc trong việc con trai chết, con dâu bỏ đi nên gia đình đã trình báo Công an

Sáng ngày 18/9/2016, Công an huyện Đơn Dương đề nghị gia đình tạm hoãn khan nghiệm để khám nghiệm tử thi, Đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường là nhà riêng của anh Thiên.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra bất ngờ phát hiện 1 chiếc ví da màu đen được cho là của anh Thiên để trên ô thông gió của phòng tắm. Bên trong đó có 4 lá thư tuyệt mệnh gửi lại cho cha mẹ anh chị em ruột trong nhà.

Đáng chú ý, 1 trong 4 lá thư có kể lại tường tận những chi tiết hết sức rung rợn trong vụ án mạng xảy ra trước đó 2 tuần có liên quan đến sự mất tích của chị Anh Đào. Nội dung bức thư được cho là do anh Thiên viết. Người đàn ông này thừa nhận đã sát hại vợ bằng dao và búa vào ngày 3/9/2016.

Sau khi hạ sát vợ, sợ bị gia đình phát hiện và sợ Công an trị tội nên đã bí mật dùng xẻng đào hố sâu ở phía má trái của căn nhà để chôn thi thể vợ. Theo những chỉ dẫn trong lá thư, Công an xác định được bị chí anh Thiên giấu thi thể vợ. Tại địa điểm giấu xác, anh Thiên ngụy trang trên bề mặt bằng nhiều bó củi khô chất đống.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Đơn Dương đã đến nghị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra. Trong sáng ngày 18/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc khai quật tử thi chị Đào sau nửa tháng bị chôn dưới đất.

Lực lượng chức năng đào vài chục cm thì mùi tử khí bắt đầu bay lên nồng nặc, các cán bộ chiến sĩ phải thay nhau đào vì rất nặng, không ai có thể chịu được. Thi thể chị Đào được đặt ở độ sâu khoảng 1 mét, rộng khoảng 50 cm. Chiều dài bằng thi thể nạn nhân. Người phụ nữ xấu số bị chồng bọc trong một túi nilong cỡ lớn, bó chặt bằng băng keo từ chân lên đầu.

Giết vợ vì… ghen

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, trên cổ nạn nhân có vết thương hở nghi bị chặt chém bằng vật sắc nhọn. Trên đầu nạn nhân xuất hiện những chấn thương nghi do vật cứng tác động vào. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương từ vừng ngực lên cổ và đầu.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện vỏ chai thuốc trừ sâu được cho là do anh Thiên uống tự tử trước khi dùng dây điện kết liễu đời mình trong nhà vệ sinh. Phía sau căn nhà, cơ quan chức năng tìm thấy một con dao cỡ lớn, một búa đinh được cho là tang vật gây nên cái chết của chị Đào.

Đến chiều ngày 18/9, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Đồng thời tiếp tục truy tìm nguyên nhân dẫn đến thảm kịch gia đình kinh hoàng này.

Nơi Thiên chôn xác vợ

Theo cơ quan điều tra, trong 4 lá thư tuyệt mệnh của Thiên có một lá rất dài, kể chi tiết động cơ, quá trình gây án, sát hại, chôn xác vợ như thế nào. Theo nội dung trong lá thứ, trước ngày sát hại khoảng 20 ngày, Thiên phát hiện vợ ngoại tình . Chị Đào đã xin Thiên bỏ quan và hứa không thái phạm nữa. Thiên đã bỏ qua rồi nhưng những ngày sau đó Thiên theo dõi phát hiện vợ vẫn nhắn tin, liên lạc với người đàn ông kia nên trong lúc ghen tuông, không làm chủ được bản thân đã xuống tay sát hại vợ.

Còn theo cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, trong lá thư hé lộ tội ác của mình, Thiên nói rằng, sau khi sát hại vợ cảm thấy vô cùng hối hận, thấy hành vi này là sai trái, ám ảnh lương tâm về tội ác nên đã tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

Về các sống của vợ chồng Thiên, một số người dân cho biết, cả hai sống hiền hòa, chưa từng mâu thuẫn với dân làng, Suốt 3 năm kể từ khi chuyển về đó sinh sống, vợ chồng Thiên chưa từng làm mất lòng ai. Cả hai luôn tu chí làm ăn. Ngoài canh tác trên mảnh đất của gia đình, vợ chồng Thiên còn thuê thêm đất để trồng rau.

Tuy nhiên, vài tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, hàng xóm có nghe thấy Thiên lớn tiếng chửi mắng vợ. Nhưng cho rằng, vợ chồng lúc xô bát xô đũa là chuyện bình thường. Nhưng sau đấy, không ai thấy chị Đào nữa nên nghi do giận chồng mà bỏ đi đâu đấy, chẳng ai ngơ được sự mất tích của chị lại là một vụ án mạng động trời.

