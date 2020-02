Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân 3 cha con chết cháy trong nhà: “Buồn chuyện gia đình”

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 bố con thương vong, chiều 8/2, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Anh Phạm Bá Tân (SN 1984, trú ở thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) cùng 2 con trai Phạm Bá Quốc Thái (SN 2010) và Phạm Gia Trường (SN 2017) đã tử vong

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân. Sau hơn 30 phút nỗ lực cứu hỏa thì đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 bố con anh Tân đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Thừa Thiên Thuế đã cử các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Phong Điền, VKSND tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện nhiều tang vật liên quan vụ việc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là do nạn nhân Phan Bá Tân để lại. Theo đó, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc đốt nhà tự thiêu đó là do anh Tân buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn, sau đó dùng xăng tự đốt nhà khiến cả 3 bố con tử vong thương tâm.

Gia đình đang lo tang lễ cho 3 bố con anh Tân

Lãnh đạo UBND xã Phong Hòa cho biết, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống của vợ chồng anh Tân và 2 đứa con. Hàng ngày, anh Tân làm nghề sử xe tại nhà, còn vợ buôn bán tạp hóa. Trước khi vụ việc xảy ra, anh Tân có cãi vã, đánh vợ. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Tân đang ở nhà bố mẹ đẻ.

Theo cơ quan điều tra , thi thể của 3 bố con anh Tân được phát hiện trên giường ngủ, bị lửa thiêu rụi. Trong nhà mùi xăng nồng nặng. Có thể xác định, anh Tân đã tưới xăng đốt nhà tự sát cùng các con.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

