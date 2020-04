Lady Gaga huy động 800 tỷ chống dịch COVID-19, cùng dàn sao khủng tổ chức sự kiện đặc biệt

Theo Daily Mail, Lady Gaga đã gây tiếng vang lớn với công chúng khi huy động được số tiền khủng hỗ trợ người dân khi dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp. Mới đây, Lady Gaga cùng Tổ chức Global Citizen đã huy động quyên góp ủng hộ 35 triệu USD (khoảng 800 tỷ đồng) trong chiến dịch đẩy lùi virus corona. Không dừng lại ở đó, giọng ca bản hit 'Bad Romance' còn chuẩn bị ra mắt một sự kiện đặc biệt chưa từng có để tuyên truyền phòng chống COVID-19

Trong buổi họp báo mới đây, nữ ca sĩ cho biết: "Chúng tôi muốn làm nổi bật tầm quan trọng của sự kiện văn hoá lịch sử chưa từng có này. Chúng tôi muốn đề cao và khuyến khích sức mạnh tinh thần của mọi người". Đây là chương trình truyền hình toàn cầu để gây quỹ hỗ trợ nhân viên y tế đang dốc sức ứng phó với đại dịch COVID-19.

Được biết, đây là một chương trình chưa từng có với sự tham gia và hợp tác của nhiều người nổi tiếng. 3 đài lớn là NBC, ABC và CBS sẽ hợp tác để phát sóng chương trình truyền hình đặc biệt này. 3 MC nổi tiếng là Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colbert cùng tham gia dẫn chương trình. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của dàn sao khủng như David Beckham, Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish, Elton John, John Legend, Keith Urban,...

Sự kiện lịch sử này mang tên 'One World: Together At Home' (tạm dịch là Một Thế Giới: Cùng nhau ở nhà) sẽ được phát sóng vào thứ 7 ngày 18/4/2020, được đồng sản xuất bởi tổ chức Global Citizen và Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng xã hội như Youtube, Facebook, Instagram, Twitter,... Dự kiến, chương trình sẽ làm dưới hình thức kết nối trực tuyến các nghệ sĩ, người nổi tiếng thay vì tổ chức sự kiện như một cách để hạn chế tối đa sự tiếp xúc và thực hiện cách ly xã hội trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Số tiền 35 triệu USD do Lady Gaga cùng Tổ chức Global Citizen đã huy động sẽ được đưa vào Quỹ phản ứng đoàn kết chống Covid-19 của WHO. Mục tiêu của ban tổ chức là tiếp tục gây quỹ ủng hộ cho chương trình truyền hình sắp tới để người xem có thể ngồi nhà thưởng thức.

Chi Nguyễn (t/h)