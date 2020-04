Lai Châu: Cận cảnh mưa đá trắng đất gây nhiều thiệt hại tài sản và hoa màu

Thông tin từ Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ ( Lai Châu ) Vương Thế Mẫn, bắt đầu từ 18h ngày 10/4, các xã Ma Ly Pho, Huổi Luông và thị trấn Phong Thổ xảy ra gió lốc kèm theo mưa kéo dài 2 giờ làm tốc mái nhiều nhà dân, nghiêng mặt một cầu treo. Thiệt hại ban đầu ước tính lên khoảng 1 tỷ đồng.

Hình ảnh trận mưa đá tối ngày 10/4 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Ảnh VTV 24)

Tiếp đó, đến 19h tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, mưa đã trút xuống và kéo dài 30 phút. Hạt đá lớn nên gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân.







Do ảnh hưởng mưa đá kèm giông lốc, một số xã biên giới của huyện bị mất điện. UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng giúp người dân khắc phục thiệt hại, những nhà bị tốc mái thì di dời đến nơi an toàn. Hôm nay, ngày 11/4, chính quyền xã mới thống kê được thiệt hại cụ thể.



Tính từ đầu tháng 3 cho đến nay, trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã xảy ra 3 trận mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân.

Trước đó, vào tối ngày 24/3 rạng sáng ngày 25/3, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu như huyện Tân Uyên, ở xã Phúc Khoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc. Trận mưa đá kéo dài 15 phút, đường kính viên khoảng 4cm, làm hơn 1.000 hộ bị hư hỏng mái nhà, vật dụng gia đình và gần 50ha hoa màu bị ảnh hưởng. Thống kê thiệt hại ban đầu của huyện Tân Uyên là gần 9 tỷ đồng.

Tại xã Lả Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, vào 1h ngày 25/3, mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài khoảng 3 giờ, làm 11 hộ có nhà bị tốc mái và hư hỏng mái, nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng.

Khoảng 5h sáng ngày 25/3, ở huyện Than Uyên, khoảng 5h sáng 25/3, trận mưa đá kéo dài 20 phút ở thị trấn Than Uyên và xã Mường Cang, làm thiệt hại nhiều hoa màu, ảnh hưởng tới sản xuất của người dân.



Từ ngày 2 cho đến ngày 4/3 nhiều địa phương ở tỉnh Lai Châu đã phải hứng chịu trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân, với ước tính tổng thiệt hại trên 13 tỷ đồng.

Mưa đá lớn chưa từng có tại Lai Châu - VTC 16

