Lại lộ bằng chứng hẹn hò, bao giờ Hoàng Thùy Linh và Gil Lê mới công khai

Trong thời gian vừa qua, chuyện tình cảm của Hoàng Thùy Linh và Gil Lê luôn được người hâm mộ hết sức quan tâm chú ý. Dù chưa bao giờ lên tiếng về việc này, nhưng những bằng chứng được cư dân mạng soi ra khiến nhiều người vững tin rằng cả hai đang thật sự yêu nhau.

Cư dân mạng lại tiếp tục truyền tay nhau bức ảnh Hoàng Thùy Linh và Gil Lê vui vẻ đi ăn cùng gia đình Gil. Trong bức ảnh, hai người thân mật ngồi sát bên nhau. Thậm chí, có lúc hai người còn thoải mái trêu đùa một em nhỏ cũng tại quán ăn. Đây không phải lần đầu tiên mà Thùy Linh xuất hiện cùng gia đình Gil Lê. Trong nhiều bữa tiệc trước đó, người ta cũng thấy Hoàng Thùy Linh vui vẻ sánh đôi với Gil Lê. Điều này khiến người hâm mộ tin chắc rằng mối quan hệ của hai người đã qua mức bạn bè thân thiết, và thậm chí còn thoải mái... ra mắt gia đình đối phương.

Cặp đôi bắt đầu dính tin đồn hẹn hò sau khi được phát hiện có hành động thân mật trong tiệc cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Những người tinh ý đã thấy trong livestream của Trấn Thành hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Gil Lê thân mật trò chuyện với nhau. Trong một sự kiện sau đó, cả hai lại tiếp tục cùng xuất hiện chung, nhưng tuyệt nhiên không có tương tác nào. Dù vậy, một số người vẫn nhanh mắt nhìn thấy cả hai đang đeo nhẫn đôi, ngầm khẳng định "chủ quyền". Ở nhiều buổi tụ tập bạn bè chung, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau đầy tình cảm. Thậm chí, trong một lần Hoàng Thùy Linh sang Mỹ dự sự kiện, nhiều người đã "chộp" được khoảnh khắc có Gil Lê theo cùng tháp tùng người đẹp.

Chuyện tình cảm của cặp đôi dường như tiến triển rất tốt, dù vẫn trong tình trạng "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Người hâm mộ từng bắt gặp Hoàng Thùy Linh và Gil Lê đang hẹn hò thân mật với nhau tại một quán cà phê đông đúc. Cư dân mạng còn chia sẻ một số tin đồn khác như việc mẹ của Gil Lê rất ưng ý Hoàng Thùy Linh, cùng đi mua đồ sắm sửa cho nữ ca sĩ. Hay một nguồn tin khác cho biết cả hai đã mua nhà về sống chung; và động thái hai người cùng check in đón bình minh tại một địa điểm như ngầm xác nhận mọi lời đồn đoán.

Những hành động này đều khiến công chúng vui mừng, "chắc mẩm" rằng cặp đôi đang hẹn hò. Hiện người hâm mộ đang hết sức nóng lòng, hồi hộp chờ ngày Hoàng Thùy Linh và Gil Lê công khai tin vui, chính thức xác nhận việc yêu đương.

Chi Nguyễn (t/h)