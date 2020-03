Thêm 1 tướng cấp cao ở Iran tử vong do nhiễm COVID-19

Ngày 14/3, thông tin từ hãng thông tấn Fars cho biết, ông Nasser Shabani - Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tử vong sau khi nhiễm COVID-19.

Ông Nasser Shabani mang hàm chuẩn tướng, bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 1982 trong suốt cuộc chiến tranh Iran – Iraq. Vị tướng này cũng được cho là người chỉ huy lực lượng phiến quân Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabi năm 2019.

Được biết, cho đến nay thì ông Nasser Shabani chính là thành viên thứ 5 của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tử vong do nhiễm virus corona chủng mới. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 13 nhân vật "có chức quyền" trong chính quyền Iran đã qua đời vì COVID-19. Bên cạnh đó, thêm 11 người khác bị nhiễm virus corona kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Iran.

Ông Nasser Shabani.

Trước ông Shabani, ngày 2/3 ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran cũng đã tử vong tại Bệnh viện ở thủ đô Tehran do nhiễm COVID-19. Không lâu sau, ông Hossein Sheikholeslam - cựu Đại sứ Iran tại Syria, kiêm cố vấn của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cũng đã tử vong hôm 6/3 vì nguyên nhân tương tự.

Không ít suy đoán cho rằng, số người tử vong do COVID-19 ở Iran cao hơn so với con số thống kê công khai. Iran là quốc gia có người nhiễm virus corona nhiều nhất chỉ sau Trung Quốc, Ý và Hàn Quốc.

Tính đến trưa 14/3, số người tử vong do COVID-19 ở Iran đã tăng lên đến con số 514 người. Theo Đại diện phát ngôn của Bộ Y tế Kianoush Jahanpour, trong 24 giờ qua đã có thêm 85 người tử vong trong và 1.289 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona ở nước này lên 11.364 người.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona.