Lái xe chở 39 người Việt tử vong trong container ở Anh thừa nhận tội ngộ sát

Tại phiên tòa xét xử diễn ra theo hình thức trực tuyến tại tòa án hình sự Old Bailey ở London ( Anh ), tài xế Maurice Robinson (25 tuổi, sống ở Bắc Ireland) đã thừa nhận tội danh của mình. Theo tài liệu của cơ quan công tố, đối tượng Eamonn Harrison, 23 tuổi, lái chiếc xe container có 39 người Việt Nam bên trong đến cảng Zeebrugge của Bỉ. Tiếp đó, chiếc container chở các nạn nhân được đưa đến bến phà ở Anh.

Tại Anh, chiếc container này được bàn giao lại cho Maurice Robinson để hắn chở đến một khu công nghiệp thuộc hạt Essex vào sáng ngày 23/10/2019. Vụ việc bị bại lộ khi này xế này phát hiện những người trong container đã tử vong.

Lái xe Maurice Robinson đã thừa nhận tội ngộ sát

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2019, tài xế Maurice Robinson đã từng nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính thông qua video trực tuyến được phát đi từ nhà tù Belmarsh ở phía Đông thủ đô London.

Trong đoạn video đó, nam tài xế không nhận 41 tội danh khác, trong đó có 39 tội danh liên quan đến ngộ sát.

Một công dân Anh quốc là Christopher Kennedy, 23 tuổi, đã bác bỏ cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép. Trong khi đó, nghi phạm còn lại là Valentin Calota, 37 tuổi quốc tịch Anh, chưa đưa ra lời nhận tội hoặc bác bỏ cáo trạng.

Chiếc xe chở 39 nạn nhân xấu số

Theo như báo chí đưa tin, trước đó, ngày 23/10/2019, cảnh sát Anh nhận được tin báo về việc 39 thi thể trong container ở khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc xe này di chuyển từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm ngày 22/10/2019. Hôm 11/2, cảnh sát Anh đưa ra kết luận, danh tính các nạn nhân là người Việt, tử vong do thiếu oxy và tăng thân nhiệt.

Những người trong container chết ở nhiệt độ -25 độ C