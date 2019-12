Làm ăn thua lỗ, gã đàn ông quẫn trí đâm chết vợ con và làm 3 người khác bị thương

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về vụ thảm kịch gia đình xảy ra tại thị trấn Dương Đào Hồ (huyện Hán Thọ, thành phố Thường Dức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ). Sự việc xảy ra vào ngày 19/12/2019.

Theo Sở cảnh sát huyện Hán Thọ, khoảng 5h32 ngày 19/12/2019, đơn vị nhận được một cuộc gọi báo án về việc một người đàn ông họ Lý (27 tuổi), sống tại thôn Hồng Kỳ, thị trấn Dương Đào Hồ đâm 5 người trong một gia đình thương vong. Ngay lập tức, cảnh sát đã điều động một tổ công tác xuống hiện trường.D dồng thời liên lạc với xe cấp cứu đến hiện trường.

Theo thông tin thu được, người đàn ông họ Lý thời gian gần đây tinh thần sa sút do việc buôn bán thua lỗ. Trong lúc tuyệt vọng chán nản đã nảy sinh ý định tự tử. Khoảng 3h sáng ngày 19/12, người đàn ông này đã dùng dao đâm vợ cùng con gái 3 tuổi.

Rất nhiều người hàng xóm tập chung trước nhà khi vụ án xảy ra

Phát hiện sự việc, bố mẹ và em trai chạy đến can ngăn cũng bị Lý đâm trọng thương. Sau đó ít phút, hàng xóm đã chạy sang can ngăn, đưa vợ con Lý đi cấp cứu . Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng nên họ không thể sống sót được.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, vợ Lý (30 tuổi) đã tử vong sau khi đến bệnh viện được một, hai tiếng. Tiếp đó đến khoảng 12h cùng ngày thì con gái Lý cũng tử vong tại bệnh viện. Cha mẹ và em trai Lý đang được điều trị tại Bệnh viện và không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát còn cho biết thêm, hiện đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với nghi phạm. Tại cơ quan điều tra Lý khai, do làm ăn thua lỗ, tuyệt vọng nên có ý định tự tử . Tuy nhiên, Lý muốn cả vợ con chết theo để đỡ khổ. Thế là rạng sáng ngày 19/12, Lý ra tay sát hại vợ con. Khi đang thực hiện hành vi thì bị các thành viên khác ngăn cản nên đã chém họ bị thương.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng giết vợ và con 4 tuổi

Nga Đỗ (t/h)