Lâm Đồng: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng bom xăng và vũ khí thô sơ

Được biết, ngày 16/1/2020, Đội Cảnh sự Hình sự Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời trấn áp, ngăn cản nhóm đối tượng gồm 49 thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí nguy hiểm sẵn sàng hỗn chiến trên địa bàn, tại một nhà hàng ở thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Hai nhóm này dùng dao, mã tấu, gậy guộc, bom xăng, tụ tập chuẩn đị đánh nhau. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh vô cùng lo lắng.

Một số người dân đã trình báo sự việc đến Công an huyện Di Linh ( Lâm Đồng ) đã phối hợp cùng Công an thị trấn Di Linh nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai vây ráp, khống chế và bắt giữ 49 đối tượng, thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 29 tuổi.

Sau khi bắt giữ hai nhóm đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục hung khí như dao rựa, mã tấu, gây guộc cùng bom xăng do các đối tượng mang theo.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường

Điều đáng nói, tại cơ quan điều tra, có 19 trong số 49 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Những ngày giáp Tết liên tục xảy ra những vụ tấn công, trả thù giữa các nhóm đối tượng. Cụ thể, ngày 11/1/2020, tại Khu Liên hiệp thể thao Ninh Hiệp đã xảy ra một vụ xảy ra một vụ xả súng , truy sát khiến cộng đồng, dân cư ở đây vô cùng bàng hoàng, khiếp sợ. Hậu quả khiến anh Nguyễn Bá Mẫn (xóm 9, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm) bị trọng thương do trúng đạn ở đầu và tay.

Quan sát camera an ninh của người dân sinh sống ở khu vực xung quanh xảy ra vụ án cho thấy, có hai đối tượng tham gia thực hiện vụ xả súng, truy sát. Một đối tượng đi xe máy thực hiện nhiệm vụ chỉ điểm và tẩu thoát, một đối tượng thực hiện nhiệm vụ phục kích. Các đối tượng này vô cùng liều lĩnh, chuyên nghiệp.

Người dân địa phương cho biết, cảnh tượng này vô cùng kinh hãi, khiến mọi người bàng hoàng. Được biết, Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra , làm rõ.

