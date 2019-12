Lâm Đồng: Phát hiện thi thể 'treo' trong vườn cà phê, nghi tự tử

Chiều ngày 22/12, ông Nguyễn Trọng Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên báo VOV, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn cà phê.

Nạn nhân là anh K’Dẻo (SN 1985) quê xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận - công nhân hái cà phê thuê của gia đình ông Cao Văn Thoại (45 tuổi) ngụ thôn R'Hang Trụ, xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).



Sáng 22/12, ông Cao Văn Thoại và những người làm công đi ra vườn cà phê ở xã Phúc Thọ thì bàng hoàng phát hiện anh K’Dẻo đã tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây cà phê lớn trong vườn. Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương.

Hình ảnh tại hiện trường.

Công an huyện Lâm Hà cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã lập tức tới khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra dấu vết thân thể, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tự tử , không có tác động ngoại lực.

Được biết, anh K'Dẻo cùng ba người khác từ tỉnh Ninh Thuận đến nhà ông Thoại ở Lâm Đồng hái cà phê thuê từ ngày 1/12. Theo lời kể của mọi người, anh K’Dẻo thường ngày rất ít nói chuyện và cũng không sử dụng điện thoại.



Tối ngày 21/12, sau khi hái cà phê về, mọi người ăn cơm và đi ngủ, riêng anh K'Dẻo đi ra ngoài và không nói gì với ai. Mọi người nghĩ anh K'Dẻo đi chơi nên không để ý. Đến sáng hôm sau thì phát hiện anh K'Dẻo đã chết trong rừng cà phê.

Người nhà nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi, nên chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh K’Dẻo cho gia đình nên đưa về quê tổ chức an táng.

