Làm gì để cải thiện chứng mất ngủ khi mang thai?

Mất ngủ khi mang thai có thể do nhiều nguyên nhân như: thai ngày càng lớn khiến mẹ bầu khó thở, tư thế ngủ không đúng hay do đau lưng chuột rút và tâm lý quá lo lắng... Điều quan trọng là bà bầu nhận thức được vấn đề của mình để có giải pháp cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo dù là người khỏe mạnh hay phụ nữ mang thai không nên ăn quá no vào bữa tối, không ăn bữa tối quá muộn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Bà bầu nên ăn tối muộn nhất là 2-3 tiếng trước khi đi ngủ để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết thức ăn.



Bên cạnh đó, bà bầu cũng cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng, tăng cường thực phẩm như các loại rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám... bởi chúng rất giàu vitamin B có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon.



Cách ăn cũng vô cùng quan trọng. Nên chia làm nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, nên ăn chậm rãi, nhai kỹ để giảm tải cho dạ dày và tránh ợ nóng.



Bà bầu hạn chế ăn đồ ngọt bởi chức năng thải đường ở người có bầu kém, dễ dẫn tới tiểu đường thai kỳ. Đồng thời ăn nhiều đồ ngọt cũng khiến mẹ bầu khó ngủ.



Bà bầu tuyệt đối nói không với các loại đồ uống có chứa chất kích thích như: cà phê, trà, sôcôla và soda hoặc chỉ uống chúng vào buổi sáng. Không nên uống các loại này trong vòng vài giờ trước khi ngủ.



Thay đổi tư thế ngủ



Với bà bầu tư thế ngủ có vai trò cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi trong bụng. Bà bầu nên tập thói quen ngủ với tư thế nằm nghiêng sang trái, đầu gối uốn cong, chân gác lên cao. Các bác sĩ khuyên rằng đây là tư thế ngủ tốt nhất giúp giảm áp lực lên tĩnh mạch chân, hạn chế tình trạng phù nề, tăng lượng cung cấp máu cho tim, giảm hội chứng huyết áp thấp, có lợi cho việc cải thiện tuần hoàn máu huyết của nhau thai.



Bà bầu không nên nằm ngủ ngửa vì có thể gây khó thở đồng thời làm tăng nguy cơ thai chết lưu do làm gián đoạn quá trình truyền máu.



Tập thể dục nhẹ nhàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bà bầu, trong đó có giấc ngủ. Luyện tập thể dục không chỉ tốt cho việc lưu thông khí huyết còn giúp cho phụ nữ mang thai giảm được stress, gián tiếp cải thiện chất lượng giấc ngủ.



Lời khuyên cho bà bầu là nên tập thể dục đều đặn với cường độ nhẹ nhàng, nên đi bộ mỗi ngày để ngăn ngừa và cải thiện chuột rút.



Ngoài ra, bà bầu có thể thư giãn trước khi đi ngủ bằng cách tắm nước ấm (có thể pha chút tinh dầu), ngâm chân trước khi ngủ vào nước gừng và muối ấm có thể thêm lá hương nhu, lá sả thì càng tốt giúp mạch máu lưu thông và dễ ngủ, uống 1 ly sữa ấm nhỏ...



Nghỉ ngơi hợp lý



Cơ thể bà bầu phải chịu áp lực tâm lý cùng với sức nặng của thai nhi nên thường xuyên bị mệt mỏi. Do đó, các mẹ có thể tranh thủ nghỉ ngơi bằng những giấc ngủ ngắn vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Giấc ngủ chỉ nên kéo dài 30 - 60 phút để tăng khả năng tư duy và phản ứng, trí nhớ tốt hơn và giảm mệt mỏi.



Không nên ngủ quá nhiều vào ban ngày vì sẽ gây khó ngủ hay mất ngủ vào ban đêm. bà bầu dù mệt đến mấy cũng cần tập thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ.

Bác sĩ hướng dẫn tư thế ngủ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Video: Today TV