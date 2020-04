9x Sài thành thu gần tỷ đồng/năm nhờ trồng nấm sạch

Nguyễn Anh Võ đang là CEO chuỗi trang trại nấm với quy mô cung cấp ra thị trường TP.HCM 15 tấn nấm mỗi tháng, doanh thu 800 triệu đồng/năm. Nhìn thành công của chàng trai 9X này, ít ai biết nam thanh niên đã không ít lần nếm trải đắng trên con đường khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp trồng nấm sạch nói riêng.

CEO Nguyễn Anh Võ tự tay thu hoạch nấm trong nông trại. Ảnh: Dân Việt



Từ chủ doanh nghiệp thu 2 tỷ đồng/tháng đến kẻ trắng tay ở tuổi 25



Từ nhỏ anh Nguyễn Anh Võ sinh (TP.HCM) đã yêu thích công việc kinh doanh và luôn ấp ủ giấc mơ khao khát được khởi nghiệp. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Võ đã lựa chọn theo học khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Rất nhanh sau đó, khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ đã tự thành lập "cơ đồ" riêng của bản thân là một công ty chuyên về Từ nhỏ anh Nguyễn Anh Võ sinh (TP.HCM) đã yêu thích công việc kinh doanh và luôn ấp ủ giấc mơ khao khát được khởi nghiệp. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Võ đã lựa chọn theo học khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Rất nhanh sau đó, khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ đã tự thành lập "cơ đồ" riêng của bản thân là một công ty chuyên về kinh doanh giày, dép.



Công việc kinh doanh của chàng sinh viên trẻ khá thuận buồm xuôi gió. Từ những ngày đầu, Võ đã lựa chọn phương thức bán hàng online rất phát triển thời điểm đó. Có thời điểm, doanh thu công ty của anh Võ lên tới 2 tỷ đồng/tháng. Không may, thành công đến sớm rồi cũng đi nhanh. Do thiếu kinh nghiệm quản lý và xem thường vấn đề tài chính, Võ đã phá sản.



"Trắng tay ở tuổi 25, tôi nhận ra rằng, thành công nếu đến quá dễ dàng thì ta thường không biết trân trọng", Võ chia sẻ.



Thời điểm đó, khi các bạn bè đồng trang lứa đã ra trường, công việc dần ổn định thì Võ mất tất cả. Từ ông chủ doanh nghiệp, Võ thành kẻ trắng tay. Không đắm chìm trong hào quang quá khứ và càng không nản lòng, chàng trai trẻ đã nhanh chóng đứng dậy sau vấp ngã.



Năm 2017, Võ bắt đầu ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp trở lại với một lĩnh vực mới nhưng cũ, đó là làm nông nghiệp. Ở lần khởi nghiệp này, Võ đã cẩn thận dành thời gian tìm hiểu, học hỏi kỹ càng tới 1 năm trước khi bắt tay vào làm. Thế nhưng, một lần nữa, chàng trai trẻ lại có được một bài học kinh doanh "nhớ đời", với vô số những đắng cay ngọt bùi trên con đường khởi nghiệp với cây nấm sạch.



Thua lỗ 600 triệu đồng ở mẻ nấm đầu tiên



Năm 2017, Võ chân ướt chân ráo tiến vào lĩnh vực nông nghiệp với việc trồng nấm ăn, nấm dược liệu và kinh doanh nấm. Sau hơn 1 năm học hỏi, năm 2018, Võ hợp tác với 2 người bạn thành lập trang trại mang tên Nấm Xanh tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Mục tiêu của Võ và những người bạn là thành lập nông trại nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại nguồn nấm ăn, nấm dược liệu tốt nhất cho Năm 2017, Võ chân ướt chân ráo tiến vào lĩnh vực nông nghiệp với việc trồng nấm ăn, nấm dược liệu và kinh doanh nấm. Sau hơn 1 năm học hỏi, năm 2018, Võ hợp tác với 2 người bạn thành lập trang trại mang tên Nấm Xanh tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Mục tiêu của Võ và những người bạn là thành lập nông trại nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại nguồn nấm ăn, nấm dược liệu tốt nhất cho Sức Khỏe người tiêu dùng. Những ngày đầu khó khăn, vì muốn tiết giảm chi phí nhân công và quản lý được chất lượng sản phẩm nấm các loại, anh Võ tự tay làm mọi việc từ trộn mùn, vào bịch phôi cho tới cấy meo,... Công việc vất vả ngày nào cũng lặp đi lặp lại từ 5h30 sáng đến tận 1h đêm hôm sau.



"Lúc đó rất mệt mỏi, nhưng trong tôi chỉ suy nghĩ một điều duy nhất là không có thành công nào trải đầy hoa hồng, vạn sự khởi đầu nan", anh Võ tâm sự.



Vất vả, tận tình là thế, nhưng cuối cùng, anh Võ vẫn thất bại ở mẻ nấm đầu tiên. Do chưa nắm chắc kỹ thuật trồng nấm và việc thay đổi thời tiết môi trường, những mẻ nấm đầu tiên hỏng tới 60%. Võ lại thua lỗ khoảng 600 triệu đồng. Đây là số vốn rất lớn đối với nhóm bạn trẻ 9X. Tuy nhiên, cũng như lần trước, Võ và các cộng sự vẫn không nản chí, cả nhóm xác định, con đường nông nghiệp là phải lâu dài.



Võ đầu tư thời gian đi học hỏi thêm kỹ thuật trồng nấm và tìm hiểu về thị trường. Anh càng ngày càng thấm thía nhận ra, điều quan trọng nhất đối với nấm là chất lượng nên càng tập trung đầu tư vào công nghệ trồng nấm sạch.



Không ngồi im đợi khách hàng



Khi đã tự tin vào chất lượng sản phẩm, anh Võ tập trung phát triển thị trường tiêu thụ nấm. Anh cho rằng, trồng nấm thì có nhiều người làm được nhưng đa số mọi người chỉ tập trung vào kỹ thuật mà hoàn toàn bị động ở mảng thị trường tiêu thụ, hay nói cách khác là chưa biết làm thị trường cho nấm. Nhiều người thất bại và bỏ cuộc giữa chừng dù thừa khả năng sản xuất những sản phẩm chất lượng cũng vì lẽ vậy.



"Người sản xuất phải trả lời được 5 câu hỏi: Who – Where - How – When – What? (tức là khách hàng là ai? Họ ở đâu? Bán cho họ bằng cách nào? Khi nào họ lấy hàng? Đặc biệt là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm rao sao?). Khi xác định được 5 điều này sẽ không còn lo đầu ra nữa", anh Võ nhận định.



Võ bắt đầu lên kế hoạch tìm đầu ra cho sản phẩm, bắt đầu từ các chợ đầu mối. Sau khi chọn được các chợ mục tiêu, mỗi ngày Võ trực tiếp mang nấm đi chào hàng tới từng sạp. Để khẳng định chất lượng với các chủ sạp, võ tặng miễn phí 1 kg để họ ăn thử, sau đó xin thông tin chủ sạp. "Việc chào hàng này đã giúp tôi giải quyết được 2 vấn đề, thứ nhất là có thông tin các mối lấy hàng, thứ 2 là ước lượng được lượng nấm đem về kho mỗi ngày".

Tiếp theo, anh Võ tiếp cận thị trường thương mại điện tử bằng cách tăng cường các bài viết giới thiệu ở các trang mạng xã hội . Từ đó, nấm được đẩy lên bán tại các sàn thương mại điện tử. Xong xuôi, anh Võ chào hàng sản phẩm tại các hệ thống siêu thị lớn.

Từ đây, công việc kinh doanh ngày càng "khởi sắc", đặc biệt là tháng 10/2019, lần đầu tiên các sản phẩm của nấm xanh vượt qua các kỳ kiểm tra chất lượng của một tập đoàn lớn và đạt được hợp đồng cung cấp nấm cho đơn vị này.

"Khi đó tôi đã không tin vào mắt mình. Chỉ biết rằng, trong suốt quãng đường về dài 20 km tôi đã khóc như một đứa trẻ, khóc vì quá sung sướng và hạnh phúc, khóc vì nhóm đã đạt được thành công bước đầu, vì những cố gắng trong suốt hơn một năm đã có thành quả", anh Võ bồi hồi nhớ lại.



Sau thành công này, Võ và những người mạnh dạn xây sự thêm một nông trại nấm khác ở tỉnh Long An. Đến thời điểm này, Nấm Xanh đã có 2 nông trại lớn tại khu vực huyện Hóc Môn (TP.HCM) và tỉnh Long An, mỗi nông trại trồng nấm quy mô 2.500 m2. Nấm Xanh đang cung cấp sỉ ra thị trường từ các loại nấm ăn như nấm bào ngư, nấm rơm, nấm đùi gà… cho tới nấm dược liệu như nấm linh chi. Những lứa nấm ngày càng nâng cao về sản lượng và chất lượng và được bày bán tại một số chuỗi thương hiệu siêu thị và cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch.



Chưa dừng lại, sắp tới đây, anh Võ còn quyết định tạo ra các sản phẩm nấm chế biến: "Phân khúc khách hàng của nấm rất lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm nấm này là thời gian bảo quản ngắn và khó bảo quản khi vận chuyển xa. Do đó, các sản phẩm từ nấm chế biến sẽ khắc phục được toàn bộ những hạn chế này".

Anh Võ dự định dồn lực, tập trung phát triển, sản xuất thêm các sản phẩm chế biến từ nấm như nấm đóng lon, ruốc nấm, giò chả nấm…



"Nấm Xanh sẽ phát triển trang trại theo hình thức liên kết chuỗi trong sản xuất, và tập trung vào mảng sản phẩm chế biến, ngoài chiếm lĩnh thị phần khách hàng trong nước, mục tiêu xa hơn là thị trường nước ngoài", Nguyễn Anh Võ chia sẻ về những ấp ủ trong tương lai.

Kiều Đỗ (t/h)