Bỏ công mày mò nuôi gà thảo dược, từ suýt phá sản thành tỷ phú

Sau nhiều năm kỳ công tìm tòi cách nuôi gà thảo dược, thậm chí có những giai đoạn tưởng chứng như phải bỏ cuộc vì tài sản khánh kiệt, cuối cùng ông Nguyễn Minh Lý (ở ấp 1, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã thành công. Đến nay, ước tính mỗi năm gia đình ông xuất bán ra thị trường khoảng 20.000 con gà nuôi thảo dược với mức thu nhập của dao động từ 1,5-2 tỷ đồng/năm.





20 năm nuôi gà vẫn không "khá"



Ông Nguyễn Minh Lý, quê tỉnh Quảng Trị, từ năm 1991, khi còn là chàng thiếu niên 17 tuổi ông Lý đã theo gia đình về ấp 1, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sinh sống. Thời điểm đó, Tóc Tiên là vùng đất rộng nhưng khô cằn, người dân ở đây chỉ sinh nhai bằng cách chăn nuôi và trồng trọt. Không những vậy, Tóc Tiên cũng rất thưa người vì đa số thanh niên trai tráng có sức vóc trong vùng đều phải rời quê đi các nơi làm thuê làm mướn. Và ông Lý cũng không ngoại lệ. Sau 3 năm đi làm, ông Lý lập gia đình và ra ở riêng. Bằng số vốn 15 triệu đồng có được do tích góp và vay mượn, năm 1995, ông Lý mua được 6 sào đất để bắt tay vào "khởi nghiệp" nuôi gà.



Đầu tiên, ông Lý đầu tư nuôi 500 con gà, kết hợp với trồng bắp và đậu. Lứa gà đầu tiên xuất chuồng sau 5 tháng nuôi, ông Lý lãi được 2 triệu đồng. Nhận thấy thịt gà có thị trường đầu ra và giá bán ổn định, ông Lý tăng dần số lượng nuôi từ vài trăm đến vài nghìn, rồi tới vài vạn con gà.

Gà nuôi thảo mộc có sức đề kháng tốt hơn gà nuôi cám thông thường



Tuy nhiên số lượng càng nhiều, người nuôi càng phải đối mặt với nhiều áp lực từ chi phí, cho đến các vấn đề về môi trường và Sức Khỏe đàn gà. Mùi hôi thối, vệ sinh môi trường khó kiểm soát khiến gà dễ bị nhiễm bệnh với nguy cơ lây lan cao.



"Có những thời điểm, trại gà 20.000 con bị bệnh chết hàng loạt. Muốn gà hết bệnh phải dùng kháng sinh, song kháng sinh là con dao 2 lưỡi vì vừa ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây hại cho người tiêu dùng lại hại chính người nuôi", ông Lý tâm sự về những ngày tháng khó khăn.



Để hạn chế những rủi ro từ cách nuôi truyền thống, ông Lý đã mày mò tìm hiểu, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào chăn nuôi. Nhờ thông tin trên mạng và tham khảo những người cùng làm nghề, ông Lý đã đầu tư đệm lót sinh học cho trang trại nuôi gà. Không những vậy, ông Lý còn quan tâm đến việc chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng rồi tự thực hiện nhân giống ấp nở gà con để hạn chế việc nhập nguồn gà từ bên ngoài vào trang trại. Do đó tình trạng dịch bệnh cũng được hạn chế phần nào.



Thế nhưng, may rủi khó lường, gà khi được giá thì người nuôi có lời, khi mất giá hoặc đổ bệnh thì người nuôi khốn đốn, nợ nần chồng chất! Bởi vậy, ông Lý luôn trăn trở tìm hướng đi cho trang trại gà để không mãi mắc kẹt trong một vòng lặp luẩn quẩn may rủi nhưng cũng đầy ngẫu hứng như chơi ván bài đen đỏ. Đến năm 2016, khi phong trào nuôi gà thảo dược rộ lên, ông Lý như tìm được "ánh sáng" của cuộc đời.



Ông đã đi nhiều nơi để tham khảo mô hình nuôi gà thảo dược và nhận thấy chuồng trại nuôi gà thảo dược giảm hẳn mùi hôi thối so với nuôi gà thường, những con gà này cũng có sức đề kháng tốt hơn nên ít bệnh. Mua gà thảo dược về ăn thử, ông Lý càng kinh ngạc hơn khi thấy thịt trắng, thơm và dai hơn so với gà nuôi bằng cám thực phẩm. Không mất nhiều thời gian đắn đo, ông Lý quyết định chuyển sang nuôi gà thảo dược, vừa để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình vừa cung cấp sản phẩm chất lượng, bổ dưỡng tới tay người tiêu dùng.



Gian nan hành trình nuôi gà thảo dược và cái kết

Ông Nguyễn Minh Lý chăm sóc đàn gà của gia đình



Thành công chưa bao giờ dễ dàng đến với ông Lý. Để có thể thành công với mô hình nuôi gà thảo dược, ông Lý đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại.



Lứa thử nghiệm đầu tiên, ông Lý nuôi 1.000 con thế nhưng sau hơn 1 tháng nuôi, gà thảo dược của ông bệnh rồi chết gần hết. Những con may mắn không chết thì còi cọc, chậm lớn.



"Ai cũng biết có 8 loại thảo dược được sử dụng thay thế kháng sinh cho gà gồm: tỏi, gừng, nghệ, riềng, đinh lăng, quế, trần bì và sả được trộn chung với đậu nành, bắp, cám, các loại axit amin và cho gà ăn. Song tỷ lệ trộn ra sao, loại thảo dược nào phù hợp cho mùa nóng, mùa lạnh thì không ai chia sẻ cụ thể", ông Lý cho biết.



Biết chỉ có thể dựa vào chính mình, ông Lý quyết tâm tự tìm ra công thức thức ăn nuôi gà thảo dược. Không may, các lứa tiếp theo, ông Lý vẫn thất bại. Lứa nào tỷ lệ gà bị cúm, chậm lớn và gặp các bệnh lý cũng nhiều. Kinh tế gia đình ông lao đao vì nuôi gà thảo dược.



"Chỉ trong 2 năm 2016 và 2017, 2 miếng đất gần 1.000 m2 là công sức tích lũy sau hơn 20 năm nuôi gà phải bán đi trang trải nợ nần. Lúc đó, bà xã tôi cũng ngăn cản quyết liệt vì sợ rằng nếu theo đuổi nữa gia đình sẽ lâm vào khánh kiệt", ông Lý nhớ lại.



Càng khó khăn, ông Lý càng quyết tâm không bỏ cuộc. Sau thời gian ngày đêm ông Lý miệt mài bên máy trộn thức ăn để cân đong đo đếm, thêm bớt, tính toán tỷ lệ thảo dược trong từng bao cám và theo dõi sự sinh trưởng của đàn gà. Đến năm 2018, ông Lý đã phối trộn thành công công thức thức ăn thảo dược cho gà, giúp chúng phát triển đều, không bệnh tật và chất lượng thịt thơm ngon.



Hiện tại, ông Lý đang nuôi hơn 4.000 con gà thảo dược nhưng trang trại chỉ nghe mùi thảo dược như đinh lăng, sả, trần bì, quế… thoang thoảng. Hiện nay mỗi năm gia đình ông xuất chuồng 4 lứa gà thảo dược, ước tính khoảng 20.000 con gà thịt với giá bán từ 80.000 đồng/kg gà trống và 90.000 đồng/kg gà mái. Hiện thu nhập của gia đình dao động từ 1,5-2 tỷ đồng/năm nhờ nuôi gà thảo mộc.



Đến nay, ông Lý vẫn không ngừng tìm tòi nhằm cải thiện chất lượng thịt gà theo hướng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Không những vậy, để tạo niềm tin cho khách hàng, ông Lý còn đăng ký thương hiệu riêng mang tên "Trại gà thảo mộc" và đăng ký truy suất nguồn gốc sản phẩm. Mỗi con gà tại trại nuôi của ông đều được đeo vòng có mã code, chỉ cần dùng điện thoại quét vào tem, người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và quy trình chăn nuôi. Theo ông Lý, đây là cách ông bảo vệ thương hiệu sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.



Nói về ông Nguyễn Minh Lý và mô hình chăn nuôi gà thảo dược, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tóc Tiên cho biết, ông Lý là tấm gương nông dân sản xuất giỏi tại địa phương. Ông những vậy ông còn sống rất chan hòa và không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà thảo dược cho bà con trong xã. Năm 2020 Hội Nông dân xã Tóc Tiên đã chọn mô hình nuôi gà thảo mộc của ông Lý đề cử về Hội Nông dân tỉnh bình xét Nông dân sản xuất giỏi.

Nuôi gà bằng thảo dược: Khỏi lo dịch bệnh

