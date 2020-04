Liều bỏ việc lương 8 triệu về quê trồng dâu kết hợp du lịch, lãi 500 triệu đồng/năm

Khi từ bỏ công việc mức lương 8 triệu đồng/tháng ở thành phố để về qua "làm lại", không ít người can ngăn và cho rằng anh Trần Tuấn Tài (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) làm liều. Nhưng nhìn thấy thành quả của anh hôm nay, mọi người đã phải thán phục trầm trồ về chàng "soái ca nhà người ta" này.



"Tại sao có đất đai lại không tận dụng phát triển kinh tế"



Anh Trần Tuấn Tài hiện đang làm chủ nông trại dâu tây 1,5 ha, một mô hình kết hợp du lịch và nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nhìn cách anh chăm sóc vườn dâu một cách tỉ mỉ, cách anh thể hiện là một người am hiểu về việc trồng dâu ít ai ngờ rằng trước đây anh có một công việc chẳng liên quan gì tới lĩnh vực này.



Được biết, thời gian trước anh Trần Tuấn Tài làm việc cho 1 công ty ở Hà Nội, với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Sau khoảng 14 năm làm việc, tích lũy được 1 số vốn kha khá, anh Tài quyết định bỏ công việc nơi thành phố chật hẹp, về quê làm giàu từ nông nghiệp. Và thế là anh Tài trở về nhà, đầu tư trồng dâu tây.



"Thời điểm tôi bỏ công việc ở Hà Nội về nhà trồng dâu tây, nhiều người thân bạn bè cũng can ngăn, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai và quyết tâm làm đến cùng", anh Tài tâm sự, thời điểm đó, có không ít người đã tỏ ra hoài nghi, không tin tưởng vào lựa chọn của anh.



Anh Trần Tuấn Tài suy nghĩ "Tại sao mình có đất đai mà không tận dụng để phát triển kinh tế, tạo 1 vùng dâu tây rộng lớn để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, quảng bá hình ảnh dâu tây và con người Mộc Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế!".

Anh Tài thu hoạch những quả dâu tây chín mọng. Ảnh: Dân Việt



Dám nghĩ dám làm, anh Tài bắt tay vào xây dựng nông trại trồng dâu tây Hana trên phạm vi 1,5 ha. Tuy nhiên hành trình gây dựng nông trại dâu tây của anh Tài cũng gặp không ít khó khăn. Công việc chăm sóc dâu tây tưởng chừng như đơn giản, nhưng để dâu tây phát triển xanh tốt, cho quả chất lượng cao thì không phải cứ muốn là làm được.



"Mới đầu trồng dâu tây tôi gặp khá nhiều khó khăn, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt", anh Tài tâm sự về những ngày đầu khó khăn.



Để khắc phục những hạn chế của bản thân, anh Tài mày mò tôi ên mạng Internet tìm hiểu về kỹ thuật trồng dâu tây, từ quá trình quá trình chăm sóc cho tới tưới tiêu, bón phân. Sau đó, anh Tài bỏ thời gian và công sức áp dụng chính xác từng bước trong quy trình trồng nghiêm ngặt. Vì vậy mà vườn dâu tây Hana của anh năm nào cũng tươi tốt và cho sai quả.



"Tôi lắp đặt hệ thống nước tưới tự động khắp vườn dâu tây để tiện lợi cho việc tưới tiêu, chăm bón một cách bài bản, nhờ đó mà vườn dâu tây của gia đình tôi luôn xanh tốt và cho quả chất lượng", anh Trần Tuấn Tài tiết lộ.



Khi nông nghiệp kết hợp với du lịch



Hiện nay vườn dâu tây của anh Tài được trồng theo hướng VietGAP, nên chất lượng quả luôn đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả dâu tây Hana cũng rất đỏ, mọng, thơm ngon nên được nhiều khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao. Hàng năm cứ đến vụ thu hoạch quả, rất đông khách hàng và tiểu thương ngoài huyện, thành phố và các tỉnh dưới xuôi đến tận vườn gia đình anh thu mua.



Không chỉ trồng dâu tây rồi thu hoạch bán như thông thường, anh Tài còn kết hợp làm du lịch, mở cửa vườn dâu cho du khách vào tham quan. Du khách đến Mộc Châu rất yêu thích việc tự tay vào vườn hái những quả dâu tây chín, căng mọng, thơm lừng nên vườn dâu tây nhà anh Tài luôn thu hút rất đông khách tham quan. Vào những kỳ nghỉ lễ và ngày cuối tuần, du khách tìm đến vườn dâu trải nghiệm, chụp ảnh, ra vào nườm nượp.

Vườn dâu thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Dân Việt



"Năm nay thời tiết ủng hộ, vườn dâu tây ra hoa kết trái rất đều, hứa hẹn sẽ cho sản lượng cao. Tôi trồng dâu tây không dùng chất bảo quản và hóa học, nên chất lượng quả luôn đảm bảo, dâu tây thu hoạch đến đâu là bán hết đến đó. Dâu tây tôi bán tại vườn cho khách du lịch đến trải nghiệm hái quả với giá 300.000 đồng/kg, còn bán buôn xuống các tỉnh dưới xuôi là 200.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, 1 năm tôi lãi hơn 500 triệu đồng từ dâu tây".



Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tài còn tạo công ăn việc làm cho thường xuyên cho 10 người công nhân ở địa phương với mức lương 4 triệu – 5 triệu đồng/tháng. Sắp tới anh Tài còn dự định sẽ mở rộng vườn dâu tây và đầu tư thêm mô hình nhà kính để trồng dâu công nghệ cao.



Nhờ dám nghĩ, dám làm, biết nắm bắt thời cơ và lựa chọn đúng hướng để đầu tư, đến thời điểm này, anh Tài có thể tự tin khẳng định quyết định rời thành phố về quê trồng dâu của anh là hoàn toàn đúng đắn.



Trồng dâu thế nào cho năng suất cao?



Dâu Tây là giống không khó trồng, nhưng người trồng phải hiểu được đặc tính và biết cách chăm sóc sẽ mang lại năng suất cao. Theo kinh nghiệm trồng dâu tây của anh Tài, trồng dâu tây khâu quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của dâu tây, đó chính là khâu chọn giống. Cây giống phải khỏe mạnh mới có khả năng đề kháng bệnh cao.



Dâu tây có rất nhiều giống khác nhau như Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand… Hầu hết các giống dâu tây này đều cho hoa và quả quanh năm. Tuy nhiên, mỗi loại lại có đặc tính sinh lý và điều kiện nhiệt độ khác nhau, việc lựa chọn giống dâu tây phải dựa vào các yếu tố như hạt phải có tỷ lệ nảy mầm cao, còn chọn cây phải từ 10 – 15 cm chắc khỏe, không sâu bệnh, cây phát triển đều. Về thời vụ, bạn có thể trồng dâu tây quanh năm nhưng thời điểm thích hợp nhất vẫn là khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 và tháng 5. Sau khoảng 2 tháng, bạn có thể thu hoạch những trái dâu chín mọng đầu tiên.



Khi làm đất phải đảm bảo độ tơi xốp, phù hợp nhất là đất hữu cơ, hoặc có thể là đất thịt nhẹ giàu dinh dưỡng, sạch và giữ được ẩm cũng như thoát nước tốt. Trong quá trình chăm sóc dâu tây, người trồng phải dùng các loại phân vi sinh, phân hữu cơ và kết hợp với phân chuồng tưới cho dâu tây. Bón phân đúng liều lượng theo từng giai đoạn phát triển của cây. Mỗi ngày anh tưới nước từ 2 - 3 lần cho vườn dâu tây, tùy theo điều kiện thời tiết, vào buổi sáng sớm hoặc chiều tắt nắng.



Để cây dâu tây có thể sinh trưởng mạnh và ổn định trong giai đoạn đầu nên ngắt bỏ chùm hoa đầu tiên để tăng cường sinh trưởng và ức chế cho lần sau cây ra hoa sẽ cho hiệu quả cao hơn. Nên đặt chậu dâu tây ở vị trí có nhiệt độ từ 7-30 độ, thoáng mát, nhiều ánh sáng để cây phát triển. Tuy nhiên, cần lưu ý thời gian chiếu sáng cho dâu tây không quá 12 giờ/ngày. Để hạn chế tình trạng cây bị sâu bọ và dễ theo dõi, cần cắt tỉa lá khi cây mọc lá dày hoặc tách cây non ra chậu mới. Khi cây ra hoa, quả bạn cần lưu ý tiêu diệt kiến, côn trùng vì chúng tấn công ăn hoa và quả rất nhanh. Nếu bảo đảm được các yếu tố trên, cây dâu tây sẽ sinh trưởng và sản lượng quả rất cao.

Kiều Đỗ (t/h)