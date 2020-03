Anh Bí thư đoàn xã kiếm 500 triệu/năm nhờ… cho bưởi 'ăn' phân chim

Cất bằng đại học về quê lập nghiệp



Nhìn cách anh Nguyễn Thế Dũng - Bí thư đoàn xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chăm sóc cho vườn cây ăn trái, thu phân chim đóng thành từng bao một cách thuần thục, ít ai ngờ rằng chàng trai này vốn được đào tạo Quản trị kinh doanh

Được biết, anh Dũng vốn là cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh Dũng về làm việc tại một công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất nhập khẩu. Sau vài năm bươn chải nơi phố thị, anh Dũng quyết định trở về quê hương lập nghiệp.



Hồi đầu về địa phương, anh Dũng tiếp quản cơ sở sản xuất nước đóng chai của Hồi đầu về địa phương, anh Dũng tiếp quản cơ sở sản xuất nước đóng chai của gia đình và phát triển nó. Vốn là một người năng nổ trong công tác Đoàn, anh Dũng tích cực tham gia hoạt động. Thời điểm này cũng là lúc anh có dịp được gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hay. Dần dần anh Dũng bắt đầu có hứng thú với hướng đi này và đi đến quyết định "kế thừa" nghề nông của ông cha.



Năm 2016, anh Dũng quyết định cùng với anh rể là Nguyễn Mạnh Tuân mạnh dạn thầu hơn 1,5 ha đất để làm trang trại. Anh Tuân sinh ra và lớn lên tại vùng đất Khoái Châu (Hưng Yên) nên rất am hiểu về các loại cây ăn quả như bưởi, nhãn… Sau khi bàn bạc, cân nhắc kỹ càng về tính chất đất và đặc tính các loại cây ăn quả. 2 anh em anh Dũng quyết định trồng đa dạng các loại câu từ bưởi cho tới táo, ổi, nhãn lồng.

Bắt tay vào thực hiện, anh em anh Dũng về Hưng Yên tìm mua các giống cây từ 1-2 năm tuổi về trồng. Để tránh rủi ro, hai anh em không đầu tư vào một loại cây ăn quả, mà trồng đa dạng các loại, từ cây ngắn ngày cho tới dài ngày. Cùng là bưởi nhưng trang trại cũng trồng đa dạng nhiều giống khác nhau như bưởi Hoàng, bưởi Diễn, bưởi da xanh… Cách làm này giúp anh Dũng luôn có nguồn thu ổn định.

Vườn bưởi của anh Dũng luôn sai trĩu quả. Ảnh: Dân Việt



"Giống bưởi Hoàng này thường cho thu hoạch vào đầu tháng 10 dương lịch, thời gian kéo dài khoảng 1 tháng. Do thu hoạch 'lệch vụ' với bưởi Diễn nên thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán bưởi Hoàng bán dao động từ 25.000-30.000 đồng/quả", anh Dũng cho biết.



Với tổng diện tích 1,5 ha, anh Dũng chia trang trại thành từng phân khu riêng biệt. Với mỗi loại cây ăn quả khác nhau, anh Dũng đem chia thành từng ô riêng, chỗ trồng bưởi, chỗ trồng ổi, chỗ trồng mít. Ngoài trồng cây ăn quả, từ năm 2017, anh Dũng dành diện tích để làm chuồng nuôi thêm chim bồ câu Pháp. Lúc đầu, anh Dũng chỉ đầu tư 100 cặp chim bồ câu. Sau khi nuôi thuần thục, mô hình có tính khả thi cao, anh Dũng tiếp tục mở rộng quy mô nuôi.



Đến nay, anh Dũng sở hữu trang trại có 900 gốc bưởi Hoàng, bưởi Diễn, bưởi da xanh; 100 gốc ổi, 100 gốc mít và 300 cặp chim bồ câu. Trang trại có môi trường khá sạch, được quy hoạch rõ ràng, hợp lý, nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt.



Cho bưởi "ăn" phân chim, thu 500 triệu đồng/năm



Trồng cây riêng biệt theo khu vực nên thuận lợi trong việc chăm sóc tưới nước, bón phân định kỳ theo tiêu chuẩn, cây cũng vì thế mà sinh trưởng, phát triển tốt. Không những vậy, do nhập các loại cây giống từ 1-2 năm tuổi về trồng nên cây trong trang trại nhà anh Dũng có thời gian ra quả nhanh. Đầu năm 2016 anh Dũng bắt đầu xuống giống thì cuối năm 2016, vườn cây đã bắt đầu cho những trái bói đầu tiên.



Đặc biệt, bưởi nhà anh Dũng trồng luôn sai trĩu, quả mọng nước, ngọt sắc, da quả đẹp, thu hoạch đến đâu thương lái tìm đến tận vườn mua hết đến đấy. Anh Dũng không ngần ngại chia sẻ "bí quyết" trồng bưởi của mình. Theo lời anh Dùng bật mí, bí mật nằm ở… phân chim!

Cụ thể, phân chim bồ câu trong trang trại thường được anh Dũng tận dụng để bón cho gốc bưởi. Phân được đóng trong bao, gốc bưởi sẽ được cho "ăn" khoảng 2 bao phân chim bồ câu.



"Phân chim bồ câu rất giàu kali và khoáng chất nên rất tốt cho các loại cây ăn quả có múi như bưởi. Về cách bón, nếu có thời gian thì nên ủ phân chim với ngô, đậu tương nghiền và kali bột. Hoặc nếu không thì đóng phân chim vào từng bao để trực tiếp trên mặt đất và cách gốc tầm khoảng 50 cm", anh Dũng cho biết.



Được "ăn" phân chim, bưởi sai trĩu quả, mọng nước, ngọt sắc, da bưởi đẹp. Thậm chí bưởi quá sai khiến anh Dũng nhiều lần phải vặt bỏ bớt để tập trung dinh dưỡng phát triển cho cây.



Năm 2019 vừa qua, trang trại của anh Dũng thu bán được hơn 3 vạn quả bưởi, bưởi ngon ngọt nên hái đến đâu thương lái đến tận vườn "khuân" hết sạch. Sau khi trừ chi phí, anh Dũng thu lãi hơn 400 triệu đồng sau khi bán bưởi.



Mỗi năm, anh Dũng cũng thu hơn 100 triệu đồng từ nuôi chim bồ câu. Chia sẻ về kỹ thuật nuôi, anh Dũng cho biết: Điều quan trọng để chim khỏe mạnh, nhanh lớn là chỗ ở của chúng phải thoáng mát.

Anh Dũng đầu tư xây dựng chuồng trại sạch thoáng cho chim bồ câu. Ảnh: Dân Việt



Bồ câu Pháp là loài ăn sạch, ở sạch, uống sạch nên hằng ngày, người nuôi phải tỉ mỉ công việc cho ăn, uống, dọn dẹp vệ sinh cho chúng. Trong quá trình nuôi, chim bồ câu sẽ được chia cặp 1 con đực ghép 1 con cái nhốt trong 1 lồng để cho sinh sản. Từ lúc nuôi chim bồ câu giống đến 4 tháng sau là có thể bắt đầu đẻ trứng, ấp trứng. Lưu ý, trong quá trình đó nếu phát hiện bồ câu bố mẹ bỏ bồ câu non thì phải thay bố mẹ cho ăn, để chúng không bị chết. Từ lúc trứng ấp thành chim non nuôi lớn đến khi xuất chuồng mất khoảng 1 tháng.



"So với chăn nuôi gà và lợn, nuôi chim bồ câu dễ và ít bị dịch bệnh hơn. Điểm thuận lợi nhất của mô hình nuôi chim bồ câu là đầu ra ổn định. Toàn bộ chim câu đến ngày xuất chuồng sẽ được thương lái vào tận nơi mua với giá dao động 70.000- 75.000 đồng/con".



Được biết, mỗi tháng đàn chim trong trang trại của anh Dũng cho thu hơn 10 triệu đồng. Thời gian tới, anh Dũng ấp ủ dự định mở rộng mô hình và liên kết với những đoàn viên thanh niên trong xã để tìm ra những hướng phát triển mới, cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bí thư đoàn xã Giang Sơn trở thành một tấm gương sáng để các đoàn viên khác tại địa phương học tập.

Kiều Đỗ (t/h)