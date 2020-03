Đem lươn đồng về nuôi trên cạn, mỗi người một cách, ai cũng lời to

Lươn là con vật mang lại hiệu quả kinh tế cao lại dễ nuôi, ít bệnh tật, do đó khá nhiều người đã thành công với mô hình nuôi con vật này. Tuy mỗi hộ lại có Cách làm riêng nhưng nhìn chung đây đều là những mô hình sáng tạo, độc đáo, rất đáng để bà con nông dân tham khảo, vận dụng để đưa về làm giàu trên mảnh đất quê hương.



Xây bể xi măng thả bùn, rải lục bình nuôi lươn trên cạn



Anh Rô Bi là một trong những hộ điển hình ở xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thành công với mô hình nuôi lươn đồng trong bể xi măng. Tận dụng diện tích đất trống cạnh nhà để nuôi lươn, mỗi vụ xuất bán Anh Rô Bi là một trong những hộ điển hình ở xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thành công với mô hình nuôi lươn đồng trong bể xi măng. Tận dụng diện tích đất trống cạnh nhà để nuôi lươn, mỗi vụ xuất bán gia đình anh Bi thu về 450 triệu đồng.



Bắt đầu nuôi lươn từ năm 2010, anh Rô Bi xây một cái bể trên diện tích 384 m2, chia làm 19 bồn nhỏ. Trong các bồn, anh Rô Bi anh phủ một lớp bùn cao khoảng 1 tấc sau đó bơm nước, phủ lục bình lên trên và thả lươn.

Lươn được nuôi trong bể xi măng phủ lục bình.



Lúc đầu, anh Rô Bi mua thả lươn giống vào một bồn ươm nuôi. Sau một tháng, anh tuyển chọn những con lươn to, khỏe mạnh nhất để thả đều khắp 19 cái bồn. Tối đa 19 bồn anh Rô Bi nuôi khoảng 38.000 con. Thức ăn cho lươn là thức ăn viên công nghiệp có độ đạm cao. Ngoài ra anh Rô Bi còn cho chúng ăn thêm cá tạp nấu chín trộn với bộn gòn. Theo anh Rô Bi, từ lúc bắt đầu thả giống đến khi xuất chuồng, 1 kg lươn thành phẩm tiêu tốn hết khoảng 3,5 kg thức ăn. Trong quá trình nuôi đại trà, anh Rô Bi tuân thủ rất kỹ các quy trình kỹ thuật nuôi lươn theo hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn. Ngoài theo dõi quá trình tăng trưởng của lươn qua trọng lượng, anh Rô Bi còn thường xuyên phòng ngừa dịch bệnh cho lươn bằng cách định kỳ thay nước hồ nuôi lươn 1 lần/tuần, trộn bổ sung Lúc đầu, anh Rô Bi mua thả lươn giống vào một bồn ươm nuôi. Sau một tháng, anh tuyển chọn những con lươn to, khỏe mạnh nhất để thả đều khắp 19 cái bồn. Tối đa 19 bồn anh Rô Bi nuôi khoảng 38.000 con. Thức ăn cho lươn là thức ăn viên công nghiệp có độ đạm cao. Ngoài ra anh Rô Bi còn cho chúng ăn thêm cá tạp nấu chín trộn với bộn gòn. Theo anh Rô Bi, từ lúc bắt đầu thả giống đến khi xuất chuồng, 1 kg lươn thành phẩm tiêu tốn hết khoảng 3,5 kg thức ăn. Trong quá trình nuôi đại trà, anh Rô Bi tuân thủ rất kỹ các quy trình kỹ thuật nuôi lươn theo hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn. Ngoài theo dõi quá trình tăng trưởng của lươn qua trọng lượng, anh Rô Bi còn thường xuyên phòng ngừa dịch bệnh cho lươn bằng cách định kỳ thay nước hồ nuôi lươn 1 lần/tuần, trộn bổ sung Vitamin C vào thức ăn để nhằm tăng sức đề kháng cho lươn.



Sau thời gian 8 tháng, anh Rô Bi thu hoạch được lứa đầu tiên với hơn 3.500 kg lươn thịt thương phẩm. Số lươn này anh bán với giá từ 108.000-120.000 đồng/kg, thu về hơn 175 triệu đồng, lãi hơn 150 triệu đồng.



Từ thành công bước đầu, anh Rô Bi mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình ở các vụ tiếp theo. Đến năm 2017, anh Rô Bi đã mở rộng diện tích nuôi lươn đồng lên tối 2.000 m2 với 40 hồ xi măng, mỗi hồ rộng 12-16 m2 thả nuôi 30 kg lươn giống loại 30 con/kg.



Cứ 6-8 anh Rô Bi lại thu hoạch lươn một lần. Trung bình mỗi hồ anh Rô Bi thu được trên 150 kg lươn thịt. Giá bán lươn là 200.000- 220.000 đồng/kg, anh Rô Bi lãi 10-12 triệu đồng/hồ. Với quy mô 40 hồ xi măng nuôi lươn đồng, mỗi vụ anh Rô Bi thu tổng lợi nhuận khoảng 450 triệu đồng.

Tưởng nuôi chơi mà lãi to

Nếu như hộ của anh Rô Bi và đa số các hộ khác chọn cách nuôi lươn trong bể xi măng có bùn nhão để tạo môi trường nhân tạo gần giống điều kiện sống tự nhiên của lươn thì ông Văn Tấn Qui ở ấp Sa Bâu, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng lại có hướng đi hoàn toàn khác, đó là mô hình nuôi lươn nước sạch trong bể bạt nhựa.



"Tôi nuôi lươn hơn 1 năm rồi. Nuôi lươn không tốn công chăm sóc, lợi nhuận lớn, diện tích làm bể nuôi không đáng kể. Đây là mô hình làm giàu ở nông thôn".

Nuôi lươn không bùn trong bạt ni-lông



Bất cứ ai có dịp thăm quan mô hình nuôi lươn của ông Qui cũng không khỏi ngạc nhiên. Không đầu tư xây bể xi măng mà chỉ dùng bạt nhựa để định hình thành bể nuôi rồi bơm nước vào trong để thả lươn nhưng mô hình của ông Qui mang lại hiệu quả lớn.



"Tôi dùng bạt ni-lông làm bể có tổng diện tích 6 m2 chia làm 2 bể nuôi, thả được 2.000 con lươn giống. Số tiền mua tấm bạt ni-ông để nuôi lươn khoảng 200.000 đồng, ngoài ra không tốn bất kỳ vật liệu nào thêm phục vụ cho bể lươn, chủ yếu tốn tiền nước hàng tháng nhưng số tiền này không đáng kể vì nước dùng chỉ một lượng nhỏ, cho nước vào ngập chưa tới 1/3 bể nuôi...".



Được biết, nước ông Qui dùng để nuôi lươn hoàn toàn là nước máy, nước sạch trong veo nhìn rõ từng con lươn. Khi được hỏi vì sao lại chọn mô hình này, ông Qui cho biết:



"Trước khi nuôi lươn, tôi đã học hỏi kinh nghiệm nuôi của nhiều hộ dân tại các địa phương. Qua nhiều mô hình, tôi thấy lươn nuôi theo hình thức làm bể bạt ni-lông và không dùng bùn nhão cho vào bể là hướng nuôi ‘sạch’ nhất, kèm theo đó có lợi nhiều mặt hơn nuôi bằng hình thức truyền thống".



Theo ông Qui, việc lươn nuôi trong bể nước trong có ưu điểm là có thể sớm phát hiện các triệu chứng bệnh từ đó kịp thời điều trị, giảm tỷ lệ thất thoát. Nhất là giai đoạn đầu lươn rất nhỏ nên nếu mắc bệnh và điều trị chậm chúng sẽ rất dễ bị chết hàng loạt.



Mô hình của ông Qui sử dụng nước các loại thức ăn viên của cá da trơn làm mồi ăn hàng ngày. Mỗi ngày ông Qui cho lươn ăn 2 lần, lúc 7 giờ sáng và 18-20 giờ tối. Đặc biệt, hầu như ngày nào ông Qui cũng thay nước trong bể nuôi.



"Lươn ăn xong buổi sáng là tiến hành tháo nước trong bể ra rồi đưa nước mới ngay vào bể và vòng xoay cứ tiếp tục vào sáng hôm sau. Phải thay nước mỗi ngày, nếu quên lươn có thể bị chết hàng loạt vì chúng quen sống trong môi trường nước sạch", ông Qui chia sẻ kinh nghiệm.



Cũng theo ông Qui, nuôi lươn thì không tốn nhiều công chăm sóc vì chúng ít bị bệnh, nếu có bệnh là bị ghẻ. Muốn trị bệnh này chỉ cần mua thuốc về xử lý nước trong bể nuôi lươn. Do đó, mỗi đợt lươn xuất bán đạt gần 100% số lượng lươn thả giống, hầu như rất ít hao hụt.



Nuôi khoảng 8 tháng, lươn nặng khoảng 300-350 g/con là lươn loại I, chiếm 70% số lượng, còn lại là lươn loại từ 200-250 g/con. Giá bán bình quân lươn của nhà ông Qui là 250.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí, cứ 1.000 con ông Qui lãi 20 triệu đồng.



Ngoài nuôi lươn bán cho thương lái, ông Qui còn mở quán ăn bán các món từ lươn. Giá lươn cao hơn chút đỉnh lại cộng với công chế biến, ông Qui còn thu lợi nhuận gấp đôi so với việc bán ra thị trường theo hình thức cân ký.

Lươn là món ăn được nhiều người yêu thích



Với hiệu quả nêu trên, ông Qui bật mí sắp tới sẽ mở rộng bể nuôi và tăng số lượng lươn nuôi lên 10.000 con/năm vừa giúp tăng nguồn thu nhập cho gia đình vừa giúp cung cấp nhiều hơn "lươn sạch" đến tay người tiêu dùng.



Nói về mô hình nuôi lươn của ông Văn Tấn Qui, ông Lưu Giang Điều - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành đánh giá: "Mô hình nuôi lươn này là một trong những mô hình nuôi lươn theo hướng sạch thành công trên địa bàn xã. Lươn nuôi chiếm diện tích nhỏ, phù hợp với người dân ít đất sản xuất, nhẹ công chăm sóc, người lớn tuổi vẫn có thể nuôi được. Đây là mô hình làm giàu từ nông nghiệp, chăn nuôi làm giàu. Hội Cựu chiến binh xã dự kiến sẽ nhân rộng mô hình trong các hội viên trên địa bàn toàn xã nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hội viên".

