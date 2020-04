Gái đảm trồng hoa lan kiếm tiền tỷ mỗi năm mà không tốn 1 giọt nước

Mô hình khí canh trụ đứng có lẽ không còn xa lạ với những người trồng rau. Tuy nhiên, trồng hoa lan bằng phương pháp khí canh trụ đứng thì có lẽ chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên ở xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là người đầu tiên thử làm và thành công. Với phương pháp trồng lan độc đáo này, mỗi năm chị Duyên có thể thu về từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.



Trồng lan bằng khí canh trụ đứng, tại sao không?



Khí canh trụ đứng là phương pháp trồng cây không cần phải sử dụng đến đất và nước. Cùng với thủy canh, phương pháp này thường được áp dụng trong các mô hình trồng rau sạch theo công nghệ hiện đại.



Trong khi ở thủy canh trụ đứng là phải bơm nước lên để nước chảy xuống thì khí canh có hệ thống phun sương ở phía trong. Phương pháp canh tác này là dùng hơi sương cung cấp dinh dưỡng cho cây, rễ cây được treo trong không khí, trong không gian tối và kín. Một bộ mô hình trồng cây khí canh trụ đứng được thường được thiết kế theo hình trụ tròn, bao gồm: bộ trụ, bể dinh dưỡng, các lỗ rọ nằm trên đốt trụ, máy bơm dinh dưỡng và hệ thống lưu dẫn dinh dưỡng. Với cấu tạo khép kín, mô hình này giúp cây phát triển xanh tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Mô hình trồng khí cây bằng khí canh trụ đứng có nhiều ưu điểm



Nhận thấy ưu điểm của phương pháp này, chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên - một người trồng lan ở xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã có ý tưởng trồng lan bằng khí canh trụ đứng. Bước đầu, mô hình thử nghiệm của chị đã thu được thành quả ấn tượng.



Được biết, chị Duyên bắt đầu trồng lan rừng từ đầu năm 2018. Thay vì đi theo "lối cũ" là trồng lan theo phương pháp truyền thống, chị Duyên luôn sáng tạo, thử nghiệm không ngừng các phương pháp mới lạ. Trước khi "kết duyên" với phương pháp khí canh trụ đứng trồng lan, chị Duyên đã từng thành công với phương pháp thủy canh (kỹ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp vào môi trường dinh dưỡng như dung dịch hoặc giá thể). Vô tình biết đến phương pháp khí canh trụ đứng, chị Duyên lại quyết định thử nghiệm mô hình này.



"Một lần thấy nông dân trồng rau trên trụ đứng, tôi chợt nghĩ sao không trồng lan như thế để giảm diện tích đất", chị Ngọc Duyên cười vui.



Với diện tích vườn 800 m2, chị Ngọc Duyên dành hẳn một khu vực để thử nghiệm mô hình trồng lan với phương pháp khí canh trụ đứng. Dưới khu vực 200 trụ đứng bằng nhựa để trồng lan là một bể nuôi cá Koi. Mô hình trồng lan khí canh trụ đứng của chị Duyên dựa trên nguyên lý hồi lưu nước từ hồ nuôi cá Koi.

Chị Duyên giải thích: "Qua bể lắng, tách đạm sục khí mạnh để chuyển hóa nitrat đến tưới lan qua ống nhựa khí canh trụ đứng, rồi thu lại nguồn nước. Quan trọng là lượng cá nuôi phải đảm bảo đủ quy trình cung cấp đạm không thừa hay thiếu, nước không có clo".



Với mô hình này, sau khi lan trồng được từ 6 tháng đến 1 năm là có thể lấy ra khỏi trụ đứng và bán làm cây giống hoặc cho vào chậu trồng tiếp cho đến khi thành phẩm xuất bán. Chị Ngọc Duyên tính, sau 12 tháng trồng lan sẽ cho thu hoạch được một nửa sản lượng. Với sản lượng này người trồng đã có thể hoàn vốn. Sau đó, sẽ có lãi từ 20-22 triệu đồng mỗi tháng. Đây là con số đáng mơ ước nếu so với các mô hình trồng hoa lan theo phương pháp khác.



Tiết kiệm chi phí lại cho thu nhập khủng

Chị Duyên chăm sóc cây lan trồng với mô hình khí canh trụ đứng.

Chia sẻ về phương pháp trồng lan bằng khí canh trụ đứng, chị Duyên cho biết, trồng lan bằng phương pháp này có nhiều ưu điểm so với phương pháp truyền trống hay thủy canh.



Thứ nhất, việc phun chất dinh dưỡng và nước trong không khí sẽ hạn chế được việc ngập nước rễ cây, dịch bệnh nếu có cũng khó lây lan.



Thứ hai, phương pháp này giúp tiết kiệm lớn diện tích đất trồng trụ trồng theo chiều thẳng đứng, phân tầng. Nhờ vậy mà năng suất tăng cao; dễ dàng trong việc phân phối dung dịch dinh dưỡng cũng như thu hồi. Việc chăm sóc và thu hoạch đơn giản hơn, có thể tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và không gian sinh trưởng. Chị Duyên cho biết, nếu trước đây để trồng 10.000 cây lan cần diện tích 800 m2 thì bây giờ với phương pháp khí canh trụ đứng chỉ cần 80 m2 là đủ, tức chỉ bằng 1/10 diện tích.



Ngoài ra, phương pháp khí canh trụ đứng còn có ưu điểm là giúp giảm một nửa chi phí đầu tư ban đầu. Phương pháp này giúp tiết kiệm được lượng nước tưới lợi thế sử dụng lưu lượng nước cố định tuần hoàn. Việc kết hợp với mô hình nuôi cá còn tận dụng được phân thải của cá thay thế cho phân bón lan rừng.



Tuy nhiên, trồng lan theo phương pháp này cũng có nhược điểm là tỷ lệ bốc thoát hơi nước cao; chiều cao trụ càng lớn sẽ kéo theo sự khác biệt về phát triển giữa tầng cao và thấp do sự che bóng lẫn nhau.



Theo chị Duyên, nhìn chung mô hình này mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập lớn, ổn định cho người trồng. Lan rừng Việt Nam đã thuần rất dễ trồng, dễ chăm sóc, ra hoa đẹp. Với mô hình khí cạnh trụ đứng, chi phí và giá thành sản xuất thấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cạnh tranh với hoa lan Thái Lan, Đài Loan nhập.



"Mỗi năm từ nghề trồng lan rừng tôi có doanh thu 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Tôi nghĩ, có thể nhân rộng mô hình này cho nông dân vì với một diện tích nhỏ cũng làm được", chị Duyên nhận định.



Được biết, xã Phước Lại là một trong 7 xã của huyện Cần Giuộc quanh năm phèn chua, thường xuyên bị triều cường xâm lấn. Vào mùa khô, tại địa phương này thường xuyên xảy ra thiếu nước ngọt trầm trọng. Trồng lan rừng theo phương pháp khí canh trụ đứng sẽ giúp hạn chế tối đa diện tích, không gây ô nhiễm môi trường, hạn chế chi phí đầu tư… và nhất là tiết kiệm nguồn nước ngọt.



Đánh giá về mô hình trồng lan rừng bằng khí canh trụ đứng của chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên, ông Nguyễn Văn Trầm - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giuộc nhận định, đây là mô hình hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập lớn, ổn định cho người trồng. Mô hình đang mang lại nhiều niềm hy vọng cho nông dân tại địa phương đang trong quá trình cơ cấu lại vật nuôi, cây trồng. Tại xã Phước Lại đã thành lập ra Hội quán nông dân với các hoạt động sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm về trồng lan rừng. Nhiều thành viên của Hội quán đang rất nóng lòng để áp dụng phương pháp trồng lan bằng khí canh trụ đứng cho nhà vườn.

Kiều Đỗ (t/h)