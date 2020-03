Gặp người đầu tiên ở Việt Nam nuôi tôm trong bể xi măng tròn

Anh Nguyễn Văn Vinh ở thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận là người đầu tiên ở Việt Nam nuôi tôm trong bể xi măng tròn diện tích lớn lên đến 2.000 m2. Mô hình độc đáo này của anh Vinh có rất nhiều ưu điểm và cho thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm.



"Tả tơi" vì nuôi tôm ao đất thất bại



Anh Nguyễn Văn Vinh - chủ Cơ sở nuôi tôm Anh Khoa đang sở hữu cơ ngơi và những thành tựu đáng ngưỡng mộ với mô hình nuôi tôm trong bể xi măng. Nhìn thành quả anh đạt được ngày hôm nay, ít ai biết được anh Vinh đã trải qua không ít khó khăn, thất bại.



Bất cứ ai trong nghề cũng biết, nuôi tôm là công việc chưa bao giờ dễ dàng, suôn sẻ, hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi tôm anh Vinh cũng không ít lần thất bại. Những lần như vậy, anh Vinh nhận ra nguyên nhân thất bại chủ yếu là do môi trường ô nhiễm, tôm phát sinh nhiều dịch bệnh. Từ đó, anh Vinh trăn trở tìm mô hình nuôi tôm hiệu quả, hạn chế dịch bệnh.



Nhờ việc mày mò, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tham khảo mô hình ở các nước tiên tiến trên thế giới, anh Vinh biết đến mô hình nuôi tôm trong bể xi măng hình tròn, có mái che. Năm 2015, anh Vinh quyết định cải tạo mô hình ao cát lót bạt nuôi tôm kém hiệu quả trước đây để xây dựng ao nuôi bằng bể xi măng hình tròn. Anh Vinh cũng là người đầu tiên ở Việt Nam đầu tư làm mô hình này.



"Hiện nay có một số hộ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ áp dụng mô hình nuôi tôm trong bể tròn lót bạt, bể nhựa tròn nhưng riêng nuôi tôm trong bể xi măng tròn có diện tích lớn lên đến 2.000 m2, thì tôi là người thực hiện đầu tiên trong cả nước", anh Vinh cho biết.



Với mô hình nuôi tôm này, thu nhập gia đình anh Vinh tăng lên và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Anh Vinh kiểm tra sự phát triển của tôm trong bể. Ảnh: Dân Việt



Nói về ý tưởng làm bể xi măng hình tròn anh Vinh biết: "Trước đây, tôi thiết kế ao tôm hình vuông diện tích 500 m2, riêng ao nuôi tôm thịt diện tích từ 1.000-1.200 m2 và có sử dụng lưới lan che phía trên. Tuy nhiên, mô hình này tôi cảm thấy chưa thật sự ổn định, nên quyết định táo bạo bằng cách thay đổi xây dựng mô hình mới".



Để triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong bể xi măng tròn, anh Vinh đã vận động bà con quanh vùng sang nhượng 10 ha đất. Với quỹ đất rộng, anh Vinh xây được 13 bể nuôi tôm thẻ chân trắng, tổng diện tích 2,6 ha. Khoảng cách giữa các bể nuôi thông thoáng tạo môi trường trong lành giúp tôm phát triển nhanh, khả năng đề kháng các loại dịch bệnh cao nên sản lượng mỗi năm đạt 300 tấn. Những năm gần đây, dù nhiều hộ nuôi tôm gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng chưa có vụ nào anh Vinh gặp rủi ro. Nhìn thấy thành công bước đầu, anh Vinh đầu tư thêm 7 tỷ đồng xây 10 bể nuôi, Đến nay, anh Vinh sở hữu 23 bể nuôi tôm trong bằng xi măng, tổng diện tích 4,6 ha.



Mỗi năm anh Vinh nuôi từ 3-4 vụ tôm thẻ chân trắng, năng suất đạt 7-10 tấn/bể. Giá tôm chân trắng dao động từ 110.000-120.000 đồng/kg, anh Vinh thu được từ 1,2-1,4 tỷ đồng/bể. 23 bể nuôi tôm thẻ chân trắng đạt năng suất 500 tấn/năm mang lại doanh thu từ 50-60 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt được sau khi trừ chi phí là 30-50%. Không chỉ mang lại thu nhập cao, cơ sở nuôi tôm Anh Khoa còn giúp giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, với thu nhập ổn định.



Mô hình nuôi tôm trong bể tròn xi măng có gì đặc biệt?



Theo anh Vinh, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng và toàn quốc nói chung có nhiều hộ giàu kinh nghiệm và đủ tiềm lực nuôi tôm áp dụng công nghệ cao, nhưng do diện tích nuôi hạn hẹp nên không thực hiện được. Mô hình nuôi tôm trong bể tròn xi măng của anh Vinh là một trong số ít làm được điều này.

Mô hình nuôi tôm hiện đại, nhiều tính năng tự động. Ảnh: Báo Ninh Thuận



Mỗi bể tròn nuôi tôm thẻ chân trắng của anh Vinh có diện tích 2.000 m2/bể, có thể chứa 4.000 m3 nước. Trong bể anh Vinh lắp đặt máy sục khí, hệ thống dẫn và cấp thoát nước riêng biệt, làm lưới che giúp dễ dàng kiểm soát và xử lý dịch bệnh trên tôm.



Cụ thể, mô hình nuôi trong bể tròn làm theo phương pháp nửa nổi, nửa chìm. Mỗi bể đều có hệ thống giếng khoan, bể xử lý nước thải riêng. Nước được xử lý trước khi thả ra ngoài nên không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Hệ thống mái che bể được làm bằng những tấm lưới lan bao phía trên hạn chế được việc những con chim trời gắp tôm và thức ăn cho tôm.

Mỗi bể nuôi cách nhau khoảng 6 m, có đường vận chuyển thức ăn vào, thuận tiện mỗi khi thu hoạch tôm. Trong bể còn có các hệ thống tự động như hệ thống cho ăn, máy quạt nước oxy đáy. Chỉ với chiếc điện thoại di động, anh Vinh có thể dễ dàng điều khiển các hệ thống trong ao nuôi, kiểm tra các công việc một cách thuận tiện.



Quản lý hệ thống bể nuôi lớn nhưng mô hình này lại có nhiều ưu điểm, giúp anh Vinh tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí. Không chỉ hạn chế được dịch bệnh, tránh ảnh hưởng trực tiếp từ gió bão, tôm nhanh lớn, năng suất cao... người nuôi tôm theo mô hình này còn có thể chủ động được thời gian xuất bán, thu gom các chất thải nhanh và nuôi được nhiều vụ trong năm. Thời gian sử dụng các hệ thống trong mô hình nuôi cũng khá lâu, có thể lên đến hàng chục năm.

Mô hình nuôi tôm trong bể tròn có mái che đạt hiệu quả cao, mở ra triển vọng mới cho ngành nuôi tôm thương phẩm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng. Sản phẩm tôm của gia đình anh Vinh không những cung cấp trong nước mà còn đủ điều kiện xuất khẩu.



Nhận xét về mô hình này, anh Vũ Hoài Chung – phòng Nuôi trồng chi cục thủy sản Ninh Thuận cho biết đây là mô hình nuôi tôm trong bể xi măng hình tròn đầu tiên trên địa bàn tỉnh, quy mô của mô hình khá hiện đại và được xây dựng khá kiên cố. Cách làm trên hạn chế được dịch bệnh lây lan, kiểm soát được thức ăn và nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân vùng biển.



Vừa qua, mô hình nuôi tôm anh Nguyễn Văn Vinh còn vinh dự được đón đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan. Đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá rất cao sự năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm của nhiều nông dân giỏi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó có anh Nguyễn Văn Vinh.

Nông dân thu hàng chục tỷ mỗi năm nhờ nuôi tôm trong bể xi măng. Ảnh: VTC 16

Kiều Đỗ (t/h)