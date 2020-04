Mang cây 'rau vua' về trồng trên đất cằn, mỗi ngày thu 1,5 triệu nhẹ tênh

"Khùng hay sao mà trồng cây này?"



Đó là câu nói quen thuộc mà bà Châu Thị Xéo (58 tuổi, thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) thường xuyên phải khi nghe khi bắt đầu trồng cây măng tây. Thế nhưng giờ đây, bà Xéo đã chứng minh được bản thân không những không khùng mà còn hết sức tài giỏi khi trồng thành công loại rau này, biến vùng đất quê hương từ cằn cỗi thành trù phú, xanh tươi.

Măng tây là cây trồng chịu được thời tiết khắc nghiệt





Ít ai biết rằng, vùng đất nơi những cây măng tươi đang sinh trưởng tốt tươi này trước đây từng được mệnh danh là đất "chết". Bà con nông dân thường chỉ gắn bó với cây đậu, cây bắp, dưa,… nhưng cũng rất khó khăn. Việc trồng trọt chủ yếu phụ thuộc vào "nước trời", may mắn thì có thu nhập, còn không thì thường xuyên mất mùa.



Kể về những ngày tháng đầu bắt tay vào trồng cây măng tây, bà Xéo cho biết: "Lúc đầu tôi mang ra trồng, mấy người khu vực này cứ bảo tôi khùng hay sao mà trồng loại cây này. Trồng như vậy, cây sống sao được, hàng ngày tôi đi qua lại cũng bị mọi người lời ra tiếng vào".



Sau này, bà Xéo đã chứng minh cho mọi người thấy ý tưởng mang cây măng tây về trồng trên đất cằn hoàn toàn có thể thành hiện thực. Người đầu tiên đưa măng tây về trồng ở địa phương cho biết, ban đầu, bà chỉ trồng măng trên diện tích 1 sào để thí điểm, về sau, cây măng cho thu nhập cao nên bà mạnh dạn mở rộng diện tích.



"Thật sự lúc đó tôi vừa làm vừa run vì sợ cây sống không nổi ở vùng đất nắng gió này. Sau thời gian chăm sóc và đến thời kỳ thu hoạch, tôi xuất bán từ 8-10 kg/ngày, bình quân thu nhập dao động từ 400.000-500.000 đồng/ngày. Thấy được thành công, tôi tiếp tục nhân rộng thêm 4 sào nữa".



Đến nay, với 4 sào măng tây, bình quân mỗi ngày bà Xéo thu hoạch được 30 kg. Giá bán trung bình là 50.000 đồng/kg, bà Xéo nhẹ nhàng bỏ túi 1,5 triệu đồng/ngày.

Mô hình trồng măng tây có hệ thống phun nước tự động.



Nhìn thấy tiềm năng của giống cây này, bà Xéo vận động các hộ xung quanh cùng trồng và thành lập Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế. Bà Xéo cũng chính là Giám đốc của hợp tác xã giúp làm giàu từ nông nghiệp này.



"Cây măng tây có rất nhiều ưu điểm vì dễ trồng, phát triển nhanh, giá bán ổn định, cây rất thích hợp với các loại đất cát và đất phù sa. Đặc biệt, đối với vườn măng tây trưởng thành, người trồng măng tây chỉ ngủ một đêm sáng hôm sau đã có thể thu hoạch 8-10 kg măng/sào, vậy là có nửa triệu đồng bỏ túi rồi", nữ thủ lĩnh của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế cho biết.



Hiện nay, Hợp tác xã Châu Rế có 10 ha măng tây, bình quân mỗi ngày xuất bán 2-3,5 tạ măng. Ngoài bao tiêu sản phẩm măng tây xanh cho các thành viên, HTX còn hỗ trợ cây giống và hướng dẫn quy trình kỹ thuật, cách chăm sóc. Cũng nhờ vậy mà ngày càng nhiều hộ dân thôn Thành Tín, xã Phước Hải có của ăn, của để, vươn lên làm giàu.



"Cây măng tây, hay còn gọi là rau vua thật sự mang lại kinh tế khá cao so với các loại cây trồng khác. Để phát triển bền vững loại cây này, tôi cũng rất mong được các ngành chức năng hỗ trợ thêm nguồn vốn, kỹ thuật và đầu tư hệ thống điện, đường để bà con nơi đây cùng trồng", bà Xéo nói.



Đánh giá về mô hình này, ông Huỳnh Thanh Huy Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, nói: Mô hình trồng măng tây xanh không chỉ mang lại thu nhập khá mà còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nông dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động bà con thực hiện hiệu quả mô hình, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, đia phương sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, liên kết với nông dân sản xuất măng tây xanh; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm…

Cây măng tây có giá trị dinh dưỡng cao



Kỹ thuật trồng măng tây



Cây măng tây có nguồn gốc từ các nước châu u và được du nhập vào trồng ở Việt Nam từ rất lâu. Măng tây có khả năng chịu hạn khá tốt nên rất thích hợp với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.



Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 15-30°C, do đó có thể trồng vào 2 thời vụ. Thời vụ thứ nhất là gieo hạt cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 để trồng tháng 2, tháng 3. Thứ hai là gieo cuối tháng 2 đến tháng 4 để trồng từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch.



Cách gieo hạt: Cần khoảng 500 g hạt giống để gieo ươm đủ trồng cho 1 ha với mật độ khoảng 18.000-20.000 cây/ha. Đầu tiên ngâm hạt giống trong nước ấm khoảng 52°C (2 sôi, 3 lạnh) trong 12 giờ, vớt ra đem ủ trong vải sạch cho nứt nanh rồi đem gieo vào bầu ni lông kích thước 12x7 cm có chứa đất sạch, phân hữu cơ và 1 ít tro bếp, mỗi bầu gieo 1 hạt. Hàng ngày tưới vừa đủ ẩm, chăm sóc cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Sau gieo từ 3 – 3,5 tháng, chiều cao cây đạt 25-30 cm, thân có 122 nhánh, khỏe mạnh, không sâu bệnh gây hại là có thể đem trồng xuống ruộng.



Đất trồng măng tây nên chọn các loại đất như đất phù sa, đất đỏ, đất xám, thịt nhẹ có pha cát; đất có độ tơi xốp cao, giàu mùn, giàu chất hữu cơ; thế đất cao ráo, dễ thoát nước; có tầng canh tác dày từ 30-40 cm, độ ẩm đất trung bình từ 65-70%, độ pH từ 6,6-7,0, không bị phèn chua, không bị ngập úng trong mùa mưa. Trước khi trồng măng tây, đất cần được cày bừa kỹ, phơi ải, nhặt sạch cỏ dại, xử lý nấm bệnh và tuyến trùng, san cho bằng phẳng.



Mùa nắng, nên tưới 2-3 lần, nhưng tránh tưới nước cho măng tây sau 17h. Mùa mưa cần làm rãnh thoát nước, thường xuyên kiểm tra để măng không bị ngập úng thối rễ, chết gốc. Sau khi trồng được 15-20 ngày nên bón thúc lần một bằng phức hợp NPK 15-15 -15 pha với nước tưới vào gốc cây và sau đó vun đất ở gốc. Định kỳ cứ cách 10-15 ngày tiếp tục bón thúc phân NPK 16-16-8 kết hợp với các loại phân bón vi sinh cho đến thời điểm cách thu hoạch tầm nửa tháng.



Nếu được trồng trong điều kiện hợp lý về khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm cũng như chăm bón thì măng tây ít gặp phải các vấn đề về sâu bệnh hại.

