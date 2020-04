Nuôi giống chim châu Phi trên vùng đất cát, anh nông dân thu gần 3 tỷ/năm

Đà điểu - giống chim phù hợp với miền đất cát



Anh Võ Văn Lựu hiện đang sở hữu trang trại đà điểu quy mô 500 con tại vùng đất nắng gió xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mỗi năm Anh Võ Văn Lựu hiện đang sở hữu trang trại đà điểu quy mô 500 con tại vùng đất nắng gió xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mỗi năm gia đình anh Lựu thu được hơn 3 tỷ đồng từ mô hình nuôi loài chim khổng lồ có nguồn gốc từ châu Phi này. Theo anh Lựu, vùng đất "chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình" rất phù hợp để nuôi chim đà điểu.



"An cư trên vùng đất cát làm gì cũng khó, người dân quanh năm vất vả với độc canh cây lúa, đất cằn nên cuộc sống không khá lên được", anh Lựu tâm sự.



Vì vậy, anh Lưu luôn trăn trở mong muốn tìm một mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất quê hương. Năm 2011, được bạn bè giới thiệu, anh Lưu biết đến mô hình nuôi đà điểu khi ấy vẫn còn mới lạ. Qua tìm hiểu, nhận thấy mô hình nuôi chim đà điểu cho hiệu quả cao, lại phù hợp với điều kiện đất của gia đình nên anh Lựu đã mạnh dạn đầu tư nuôi.



"Với vùng đất cát ở Quảng Bình, nuôi đà điểu là một lợi thế. Đà điểu có nguồn gốc từ sa mạc, nó thường xuyên tắm cát giúp làm sạch cơ thể và loại bỏ các loại ký sinh trùng ngoài da. Đà điểu là loài rất thích chạy nên sân nuôi cũng phải rộng, như các chuồng nuôi của tôi đều có chiều dài từ 50-80 m", anh Lựu nhận định.

Những con đà điểu tại trang trại của anh Lựu. Ảnh: Dân Việt



Hiện gia đình anh Lựu sở hữu trang trại 500 con đà điểu, cung cấp thịt thương phẩm và con giống ra thị trường. Trang trại còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động tại địa phương với mức lương từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Đến giờ anh Võ Văn Lựu đã có thể tự tin khẳng định vợ chồng anh đã đi đúng hướng khi quyết định đem đà điểu về nuôi trên vùng đất cát.



Bí quyết nuôi chim đà điểu thu bạc tỷ



Nhớ lại thời điểm bắt tay vào nuôi đà điểu, anh Lựu cho biết, khi đó anh có được số vốn hơn 500 triệu đồng nhờ vay mượn thêm từ anh em, bạn bè. Sau khi đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, anh dùng số tiền đó xây dựng chuồng trại và nhập giống đà điểu từ Quảng Nam về nuôi.



Trang trại đà điểu của anh lựu theo mô hình khép kín bao gồm hệ thống chuồng, nhà ấp trứng, nhà nuôi đà điểu con mới nở, kho chứa thức ăn... Đặc biệt, nhà ấp trứng đà điểu được đầu tư hệ thống máy ấp trứng hiện đại.



Khi đà điểu được 3 tháng tuổi, là có thể phân loại, những con không đảm bảo tiêu chuẩn sinh sản sẽ được chuyển sang nuôi thịt, còn lại để bán giống hoặc tiếp tục nuôi lấy trứng.



Nhờ chế độ chăm nuôi tốt, đàn đà điểu của gia đình anh Lựu có tốc độ tăng trọng rất cao. Nuôi từ 10-12 tháng là có thể bán được thương phẩm với trọng lượng bình quân từ 100-120 kg.



Theo anh Lựu, một con đà điểu mái có thể đẻ từ 40-50 trứng/năm. Tính tất cả các chi phí thì đà điểu cho thu nhập gấp 5 lần so với nuôi bò và gấp nhiều lần so với nuôi lợn, gà. Sản phẩm từ đà điểu cũng dễ tiêu thụ, hiện vợ chồng anh Võ Văn Lựu tiêu thụ thịt đà điểu thương phẩm và con giống chủ yếu tại Hà Nội cùng một số thành phố lớn trên cả nước.

Đà điểu con được nuôi nhốt riêng trước khi đủ tuổi cho ra sân chơi. Ảnh: Dân Việt



Từ vài chục cá thể đà điểu ban đầu, đến nay, trang trại của anh Lựu đã nhân giống nuôi gần 500 cá thể. Với các sản phẩm từ đà điểu, riêng trong năm 2019, gia đình anh Lựu đã thu về gần 3 tỷ đồng (chưa trừ các chi phí).



"Lúc mới nuôi vợ chồng tôi cũng lo lắm, bao nhiêu vốn liếng đổ vào đó cả, may là đà điểu hợp với khí hậu vùng cát nên ít bị dịch bệnh. Sau 3 năm đầu nhiều khó khăn, đến năm 2014, tôi mới bắt đầu có lãi từ đà điểu, giờ có thể khẳng định vợ chồng tôi đã đi đúng hướng", anh Võ Văn Lựu tự hào.



Không chỉ tạo kinh tế bền vững cho gia đình, làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Lựu còn tạo công việc làm cho một số lao động địa phương và chia sẻ kinh nghiệm. hỗ trợ giống đà điểu cho các hộ nông dân mong muốn nuôi đà điểu trong vùng.



Theo anh Lựu, đà điểu là loài chim dễ nuôi, lớn nhanh, ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu cỏ, ngô, thóc… nhưng để chúng lớn khỏe là cả những tháng ngày vất vả. Mô hình cũng khá khó nhân rộng vì yêu cầu quan trọng là phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu rất lớn, quá sức với nhiều hộ dân. Nuôi đà điểu mang lại lợi nhuận cao là điều không dễ dàng cho những hộ nông dân ít vốn và thiếu thông tin, kỹ thuật nuôi.



Nói về mô hình nuôi đà diểu của gia đình anh Võ Văn Lựu, ông Đàm Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng cho biết: "Anh Võ Văn Lựu là một nông dân có trang trại đà điểu mang lại thu nhập cao, mô hình của anh tiêu biểu trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, anh Lựu còn là người tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, tạo động lực để các hộ nông dân không ngừng phấn đấu đi lên trong cuộc sống".



